Tízéves a déli magyar határzár

Tíz esztendő nagy idő egy ember életében. Ám a történelem sodrában alig egy pillanat. Mindig csak utólag derül ki, hogy egy ország, egy nemzet életében melyek voltak a sorsfordító évek. Így voltak ezzel őseink is, több mint ezer esztendő során. Csak tették a dolgukat, amit adott pillanatban a legjobbnak gondoltak. Vagy éppenséggel a legkisebb rossznak. Ebben a sokszor már szinte hihetetlenül felgyorsult világunkban mi is így vagyunk. Már annyi minden esett meg velünk az elmúlt években, hogy alig gondolunk arra, tíz évvel ezelőtt mi is történt.

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott, amikor kormánya élén bejelentette, hogy hazánk déli határánál kerítést épít. Akkoriban már százezrével özönlötték el az illegális bevándorlók Európát, amelynek egyik fő útvonala éppen Magyarországon keresztül vezetett.

Újra a hadak útján találtuk magunkat. Hiszen az inváziós tömeg elsöprő többsége fiatal férfi volt, akik háborús övezetekből keltek útra. Az, hogy minek a hatására, kinek az utasítására, kiknek a finanszírozásával indultak éppen akkor, máig rejtély. Sajnos.

Egy évtizede már gőzerővel folyt a kerítés építése a szerb–magyar határon. Ami aztán augusztus végére döntő részben el is készült. Majd szeptember közepén lezajlott a röszkei csata az utoljára lezárt határátkelőnél. Abban az időben is kapott hideget-meleget a magyar kormány a balliberális politikusoktól, médiájuktól. Hiszen tíz évvel ezelőtt sikeresen elhitették az európai emberekkel, hogy a migráció valójában az ő érdeküket szolgálja.

Emlékezzünk: akkor még virággal várták a németek, osztrákok a vonatoknál a migránsokat. Semmi sem számított, csak jöjjenek minél többen. Hiszen majd ezek a fér­fiak megoldják a munkaerőhiányt, elvégzik a finnyás nyugatiaknak már derogáló fizikai munkákat. A gyéren érkező asszonyaik pedig majd ápolják az elöregedő társadalom egyre gyarapodó tömegét. Ez volt a rózsaszín álom, amiről mára kiderült, hogy egyszerű hazugság volt. Egy jól kitalált, ördögi logikával felépített és végrehajtott invázió áldozata lett Nyugat-Európa.