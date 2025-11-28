Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Az Egyesült Államokban minden év novemberének negyedik csütörtökjén tartják a hálaadás ünnepét. Ekkor adnak hálát a termésért az Istennek. A hagyomány szerint az amerikai elnök ilyenkor megkegyelmez egy pulykának, aki szabadon élheti tovább az életét. 2025. november 27. azonban nem emiatt vonul be a történelembe. Hanem azért, mert Donald Trump eddig adott határidőt, hogy elfogadják az amerikaiak által kidolgozott béketervet.

Az elnök idén januári hivatalba lépése óta egyik legfontosabb politikai célkitűzése az orosz–ukrán háború megállítása. A demokrata Joe Biden elnöksége alatt kirobbant háborút nemcsak humanitárius okokból kívánják megállítani Washingtonban, hanem kőkemény gazdasági és biztonságpolitikai okok miatt is.

Mindeddig úgy tűnt, hogy az amerikai törekvések rendre zátonyra futnak Kijev és európai támogatóinak az ellenállásán. Volodimir Zelenszkij még az elhíresült fehér házi botrányt is vállalta azért, hogy országa folytassa ezt az értelmetlen háborút. Pár nappal ezelőttig nem sok esélyt láttunk a békére. Ekkor azonban az amerikai vezetés taktikát váltott.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és Speciális Korrupcióellenes Ügyészség köztudottan szoros kapcsolatot ápol az amerikai titkosszolgálatokkal, kiemelten a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI).

Ez a két szervezet nyilván nem véletlenül most indította el a tizenöt hónapja tartó, Midász fedőnevű titkos nyomozásának a nyílttá tételét. Már a fedőnév is beszédes. A görög mitológiában Midász király kérését teljesítették az istenek, és minden, amihez hozzáért, arannyá változott. Valószínűleg még az antik istenek sem gondolták volna, hogy a vécécsésze és a bidé is arannyá tud változni napjaink Ukrajnájában.

A kirobbant botrány már Zelenszkij elnök régi üzleti és baráti kapcsolati köréig ér. Nyilván nem véletlenül. Az amerikai szolgálatok kemény üzenetet küldtek ezzel az ukrán vezetésnek. Ugyan Timur Mindics volt a nyomozás gyanúsítottja, de az elsíbolt százmillió dollár útjának a felderítése még folyamatban van.

Nem Mindics a fő célpont, de még csak nem is az elnök mindenható kabinetfőnöke, Andrij Jermak. Maga Zelenszkij kapott ezzel az üggyel egyértelmű figyelmeztetést: vagy elfogadja az amerikai béketervet, vagy gurul tovább az ügy, és ki tudja, hol áll meg. Ezt követően szivárogtatták ki Washingtonban a huszonnyolc pontos béketervet és adtak határidőt a hálaadás napjáig.

Láthatóan az ukrán elnök megértette az üzenetet, de még keresi a kibúvókat. Nyugati támogatóival tárgyal, csupán szimbolikus értékű tízéves fegyvervásárlásokról egyezkedik, ír alá fedezet nélküli szerződéseket.