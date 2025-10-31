Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Vélemény

A Louvre-ot kirámolták, de Belmondo nélkül

A hatóságok az izraeli extitkosszolgák tapasztalataira, kapcsolataira, segítségére számítanak.

Horváth József avatarja
Horváth József
Cikk kép: undefined
LouvrePárizsrablás 2025. 10. 31. 5:53
Fotó: ERIC BRONCARD

Képzelt forgatókönyvvázlat: csendes vasárnap reggel Párizsban a Szajna partján. Forgalom alig, még szinte alszik a város. A Louvre oldalához leparkol egy költöztetéshez használt, létrás emelőkocsi. Két sárga mellényes férfi komótosan megindul a mozgókosaras liften. Senki sem figyel rájuk. A filmes kamera a múzeum ablakait, falát pásztázza. Biztonsági kamera sehol. Most a két férfi símaszkot húz a fejére, és mellényük alól elővesznek egy akkumulátoros sarokcsiszolót. A kamera megmutatja a márkanevet, a gyártó szponzorálja a filmet. A két férfi felér a második emeletre. A flexszel kivágják az ablakot és belépnek a hatvan méter hosszú terembe.

Két perc telt el. Ezt követően szintén a flexszel kivágják a „fokozott biztonságú” felirattal ellátott vitrint, és kiemelik a császári ékszereket. Mindezt a látogatók tétova tekintete kíséri. A riasztó megszólal. Az öt biztonsági alkalmazott a belső utasításnak megfelelően megkezdi a vendégek kimenekítését. A két rabló pedig a sarokcsiszolókkal mint valami fénykarddal fenyegeti a közelükben lévőket. Újabb reklámfelvétel a gyártó kérésére. Hét perc telt el. Ezután a két tettes kimászik az ablakon, és az emelőkocsin lassan leereszkedik a földre. Ott két társuk várja őket. Robogón vagy elektromos rolleren – ez majd a szponzoroktól függ – elmenekülnek mind a négyen. Eltűnnek a párizsi forgalomban. A támadás kezdete óta tíz perc telt el.

Ez a történet valóban lehetne egy olyan francia akciófilm alapsztorija, amivel meg lehetett volna találni Alain Delont vagy Jean-Paul Belmondót. De talán Jean Reno se mondana nemet, elvégre ő Leon, a profi. Csak az a baj, hogy ez nem az én fantáziám szüleménye, hanem maga a való élet 2025 Franciaországában.

Ahol 2019-ben úgy égett le a Notre-Dame-székesegyház tetőszerkezete, hogy azóta sem találták meg az elkövetőket. Igaz, nem is nagyon keresték. A tűzeset után három nappal hivatalosan bejelentették, hogy rövidzárlat történt. Bár a nyomozókat nem engedték be a főtemplomba, úgymond biztonsági okokból.

Macron elnök és belügyminisztere megígérték, hogy rövidesen kézre kerítik a rablókat. Azóta már két hét telt el. Két gyanúsítottat vettek őrizetbe, de a zsákmány még nincs meg. A császári Franciaország koronaékszereinek becsült értéke közel százmillió euró. De itt nem a pénzbeli érték az elsődleges, hanem a történelmi. A napóleoni korszakra ma is szeretnek úgy emlékezni a franciák, mint dicsőségük fényes lapjaira. Igaz, hogy a köztársaságpártiak számára már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ám itt most nem ez a legfontosabb kérdés. Hanem az, hogy milyen állapotban van az a nemzet, az az állam, amelyiktől néhány perc leforgása alatt el lehet rabolni, szinte eszközök nélkül, a történelmi relikviáit. Ráadásul Franciaország erejét hagyományosan a jól megszervezett államgépezet adta.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most ismét kiderült, hogy már ez sem a régi. A Louvre kamerái nemcsak hogy elavultak, de alig negyedük volt működőképes állapotban. Ráadásul a riasztórendszer úgy volt beállítva, hogy a támadás után lezárta a múzeum kapuit. Így a rablók akadálytalanul jutottak ki az ablakon át, míg a rendőrök hosszú percekig nem tudtak bejutni. Lehet, hogy nem is a klasszikus francia krimik sztárjainak kellene ez a sztori, hanem Louis de Funesnek, a Csendőr-filmek komikusának. Mert ez a történet sokkal inkább szomorkásan komikus, mint izgalmas. 

Franciaország állapotát mutatják meg ezek a bűncselekmények. Mindegy, hogy felderítetlen tűz vagy ékszerrablás. A legfrissebb hírek szerint az izraeli elhárítás, a Shin Bet egykori vezetőjének, Jákov Berinek a cégét bízták meg a nyomozás támogatásával. 

Ez is figyelemre méltó hír. Hiszen a Franciaországban élő zsidóság évek óta menekül Izraelbe, mert nem érzi biztonságban magát. Az antiszemita támadások ugyanis szinte mindennapossá váltak.

Ám most izraeli extitkosszolgák tapasztalataira, kapcsolataira, segítségére számítanak. Ami, valljuk be, nem túl hízelgő üzenet a francia nyomozó szerveknek, titkosszolgálatoknak.

Mindeközben Fabien Mandon vezérkari főnök bejelentette, hogy a francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy összecsapásra Oroszországgal. Nocsak! Amikor a francia állam nem képes érvényt szerezni a saját nagyvárosa no-go zónáiban, amikor a rendőrség, csendőrség csak a hadsereg segítségével képes fenntartani a rend látszatát, akkor hogyan lehet háborús forgatókönyvekről beszélni? Vagy ez is csupán egy akciófilmnek indult tragikomédia? 

Az elmúlt két esztendőben öt kormány bukott meg. Macron elnök megítélése a béka hátsójában van. Az államháztartás csődközelben, a gazdaság alig mutat életjeleket. 

A Száhel-övezet volt francia gyarmatait ezekben az években veszítették el végérvényesen. Kínai tőke és orosz erő szorítja ki őket. A lakosságán belül folyamatosan nő a bevándorló-hátterűek aránya. Ahogy az iszlám, és azon belül a radikális irányzat is egyre erősödik. A nemzeti erőket, Marine Le Pent pedig jogszerűnek hazudott, alapvetően antidemokratikus módszerekkel igyekeznek ellehetetleníteni, távol tartani a hatalomtól. 

Itt tart napjainkban Franciaország.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiszt Péter
idezojelektenisz

Babos Tímea használhatja ki a női teniszben uralkodó káoszt

Wiszt Péter avatarja

A legutóbbi három szereplésekor világbajnok lett, de mi várható idén párosban és egyesben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu