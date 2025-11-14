Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Vélemény

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

Horváth József avatarja
Horváth József
Cikk kép: undefined
Angelina JolieUkrajnaháború 2025. 11. 14. 5:55
Fotó: AFP

Amikor kitört az orosz–ukrán háború, megmozdult a balliberális művészek világa is. Sokan úgy érezték (jó pénzért persze), hogy nekik is részt kell venniük a háborúban, még úgy is, ha ez akkor sem feltétlenül a béke melletti kiállásukat jelentette. 2022-ben Hollywood kisebb-nagyobb sztárjai egymásnak adták a kilincset Kijevben. Zelenszkij pedig igyekezett is kihasználni a média fokozott figyelmét. Elvégre színészként, producerként, showmanként nagyon jól ismerte ennek az erejét, hasznát, amit fel is használt országa és nem mellesleg a saját népszerűsége növelésére. 

Aztán itt is kiderült, hogy nincs semmi sem ingyen. Idén tavasszal, Trump elnök hivatalba lépését köve­tően megindult a USAID nevű szervezet tevékenységének felülvizsgálata. Kiderült, hogy a szervezet döntő részben az amerikai titkosszolgálatok érdekeinek megfelelően működött. Dollármilliók vándoroltak azokhoz a művészekhez is, akik Ukrajnába látogattak, persze „önként és csak a személyes meggyőződésüktől vezérelve”. A nekik kifizetett összegek kétségtelenül jelentős motivációs erővel bírtak. Még akkor is, ha ezt az érintettek enerváltan, de cáfolták. 

Ezen a USAID kifizetési listán a legnagyobb összeggel, húszmillió dollárral Angelina Jolie szerepelt.

Hogy most miért citálom ide ezt a történetet? Azért, mert a sztár néhány nappal ezelőtt ismét Ukrajnában járt. Nem meglepő módon előre nem bejelentve, állítólag gyalog lépte át az ukrán határt, hogy aztán Herszonban kórházakat látogasson meg. A váratlan látogatás legendáját nem támasztja alá, hogy az UNICEF jószolgálati nagyköveteként érkezett az országba. Annál is inkább, mert Ukrajna háborúban áll, Herszon pedig folyamatos orosz légitámadás alatt van. Arról már nem is beszélve, hogy a színésznő biztosítója mekkora kockázatot látott ebben az útban, és ennek mekkora lehetett a biztosítási díjtétele.

De ennek az útnak volt még egy igencsak érdekes epizódja is, ami megint sokat elárul a mai ukrán viszonyokról. Történt ugyanis, hogy Jolie sofőrje vagy inkább testőre az egyik ellenőrzés során fennakadt a rostán. 

A hírhedt toborzóiroda, a TCK ügybuzgó emberei elsőre őrizetbe vették a férfit. Talán nem néznek elég amerikai filmet vagy nem ismerték fel smink nélkül a sztárt. 

Jolie azonnal intézkedett, hogy engedjék el a kísérőjét. Telefonált Zelenszkij elnöknek, bement a TCK mikolajivi irodájába is. Ezután villámgyorsan beindult a gépezet, javítandó a PR-utazást beárnyékoló ügyintézői melléfogást.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyors közleményt adott ki a TCK, miszerint nem tartóztatták fel a férfit, csak „megkérték”, hogy fáradjon be a toborzóirodába. A papírok ellenőrzése után nyugodtan távozhatott, problémás kérdések nem merültek fel, minden a törvény keretein belül történt. Hát ez igazán megnyugtató. Ahogy az is kiderült, hogy Angelina Jolie csak azért ment be az irodájukba, hogy a mosdót tudja használni. Ha csak úgy nem… Tudjuk, a szükség nagy úr, de hogy csak pont a TCK-nál lehessen mosdót találni, az azért kétséges. A dolog csattanója, hogy a toborzók fenti nyilatkozatát is törölték később.

Történt ez úgy, hogy közben ukrán katonák ezreit kerítették be az oroszok a front több szakaszán. Zelenszkij elnök ennek ellenére időnyerésre játszik. Fontosabb az értelmetlen harc, mint a katonák élete. Ami a fronton történik, az nem egy akciófilm forgatókönyve, hanem a véres, brutális valóság. Pokrovszk, Kupjanszk, Mirnográd poklából már szinte nincs menekvés. Naponta ezrével dezertálnak az ukrán katonák vagy adják meg magukat, hogy életben maradhassanak. A balliberális Nyugat és az ő felkent művészei pedig álszent módon tovább akarják folytatni ezt az öldöklést. Donald Trump béketörekvéseit a hajlandók koalíciója igyekszik zátonyra futtatni. Aki pedig kiáll a béke mellett, támogatja az amerikai elnök terveit a háború lezárására, mint Orbán Viktor, azt igyekeznek lejáratni, megbuktatni. Aztán persze álságos módon jószolgálati nagykövetként Ukrajnába küldik Angelina Jolie-t.

Rossz hírem van, az ilyen tisztán PR-akciók fölött már eljárt az idő, mi több, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek. A békét csak a valódi hatalommal bíró, ügyes és elszánt politikusok tudják elhozni. Erre várunk. 

Aki pedig háborúzni akar, Putyint megbuktatni, Oroszországot megtörni, az nézzen szembe a realitásokkal! 2022-ben Sean Penn Zelenszkijnek adta megőrzésre az Oscar-díját, mondván, hogy addig legyen nála, amíg győzni fognak az oroszok felett. Tartok tőle, hogy az ikonikus szobrocska még Zelenszkijnél marad. Legfeljebb majd neki ítélik a legjobb színész kategóriában.

Lassan ki kell mondani, hogy ez a háborús politika megbukott. Ezzel együtt pedig a balliberális világmegváltó gondolatok is kipukkadtak, mint egy lufi. Ezért viszont borzasztó árat fizet Ukrajna, mert elhitették az emberekkel, hogy ez a háború róluk szól, őértük zajlik. Egy ország áll a szakadék szélén, ahova az állítólagos szövetségesei és barátai lökik bele. Sajnos eközben minket is magukkal rántanak, ha hagyjuk. Európa egy gazdasági, politikai, biztonsági és demográfiai katasztrófa felé halad.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

avatarja
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekmesterséges intelligencia (MI)

Tudásbányászat: a kutatómunkát is átalakítja a technológia 

Pokol Béla avatarja

Tudós csak az lesz, aki eredetien tár fel összefüggéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu