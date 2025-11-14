Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Amikor kitört az orosz–ukrán háború, megmozdult a balliberális művészek világa is. Sokan úgy érezték (jó pénzért persze), hogy nekik is részt kell venniük a háborúban, még úgy is, ha ez akkor sem feltétlenül a béke melletti kiállásukat jelentette. 2022-ben Hollywood kisebb-nagyobb sztárjai egymásnak adták a kilincset Kijevben. Zelenszkij pedig igyekezett is kihasználni a média fokozott figyelmét. Elvégre színészként, producerként, showmanként nagyon jól ismerte ennek az erejét, hasznát, amit fel is használt országa és nem mellesleg a saját népszerűsége növelésére.

Aztán itt is kiderült, hogy nincs semmi sem ingyen. Idén tavasszal, Trump elnök hivatalba lépését köve­tően megindult a USAID nevű szervezet tevékenységének felülvizsgálata. Kiderült, hogy a szervezet döntő részben az amerikai titkosszolgálatok érdekeinek megfelelően működött. Dollármilliók vándoroltak azokhoz a művészekhez is, akik Ukrajnába látogattak, persze „önként és csak a személyes meggyőződésüktől vezérelve”. A nekik kifizetett összegek kétségtelenül jelentős motivációs erővel bírtak. Még akkor is, ha ezt az érintettek enerváltan, de cáfolták.

Ezen a USAID kifizetési listán a legnagyobb összeggel, húszmillió dollárral Angelina Jolie szerepelt.

Hogy most miért citálom ide ezt a történetet? Azért, mert a sztár néhány nappal ezelőtt ismét Ukrajnában járt. Nem meglepő módon előre nem bejelentve, állítólag gyalog lépte át az ukrán határt, hogy aztán Herszonban kórházakat látogasson meg. A váratlan látogatás legendáját nem támasztja alá, hogy az UNICEF jószolgálati nagyköveteként érkezett az országba. Annál is inkább, mert Ukrajna háborúban áll, Herszon pedig folyamatos orosz légitámadás alatt van. Arról már nem is beszélve, hogy a színésznő biztosítója mekkora kockázatot látott ebben az útban, és ennek mekkora lehetett a biztosítási díjtétele.

De ennek az útnak volt még egy igencsak érdekes epizódja is, ami megint sokat elárul a mai ukrán viszonyokról. Történt ugyanis, hogy Jolie sofőrje vagy inkább testőre az egyik ellenőrzés során fennakadt a rostán.

A hírhedt toborzóiroda, a TCK ügybuzgó emberei elsőre őrizetbe vették a férfit. Talán nem néznek elég amerikai filmet vagy nem ismerték fel smink nélkül a sztárt.

Jolie azonnal intézkedett, hogy engedjék el a kísérőjét. Telefonált Zelenszkij elnöknek, bement a TCK mikolajivi irodájába is. Ezután villámgyorsan beindult a gépezet, javítandó a PR-utazást beárnyékoló ügyintézői melléfogást.