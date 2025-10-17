idezojelek
Magyar álkémek Brüsszelben

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

Horváth József
2025. 10. 17. 5:57
Fotó: Mircea Moira/Shuttertock

Amikor azt hiszem, hogy én már semmin sem lepődök meg az életben, akkor a valóság gyorsan visszaránt a földre. Az egyik ellenzéki hírportál független, objektív és persze oknyomozó szerzője most éppen egy tíz esztendővel ezelőtt indult állítólagos magyar hírszerzési fiaskóról írt igencsak terjedelmes cikket. Amiben az ugyancsak mindentől és mindenkitől független német Der Spiegel és a belga De Tijd „oknyomozói” nyújtottak önzetlen segítséget.

 Nyilván teljesen hihető, hogy napjaink felgyorsult világában, háború, terror, gazdasági válság idején egy tíz évvel ezelőtti magyar mesét akarnának olvasóik elé tárni. Na persze.

De nézzük szerzőnk szenzációsnak tálalt sztoriját: tíz éve magyar hírszerzők diplomata fedésben arra törekedtek, hogy brüsszeli magyar uniós tisztségviselőktől információkat gyűjtsenek. Hűha, ez aztán félelmetesnek tűnik. Igen ám, de ezek a fedett ügynökök szakértő és persze elfogulatlan szerzőnk szerint nem a magyar nemzet érdekében kémkedtek, hanem egy hatalmi klikk, sőt az „Orbán-rezsim” érdekében ügyködtek. Hogy ezt honnan veszi a titkosszolgálati szakértőnk, az persze titok. Szerinte a bizonyíték erre a műveletre az, hogy külügyes névjegykártyát használtak. Aztán betűket sorol, akik forrásai szerint a magyar hírszerzésnél dolgoztak akkoriban. Aztán persze azt is megtudhattuk, hogy a magyar hírszerzők inkompetensek, lusták és óvatlanok voltak. Ezért aztán tíz évvel később derül ki ez a hatalmas botrányként kikiáltott ügy.

Akkor most nézzük, hogy mit írt három évvel ezelőtt a brüsszeli Politico: 

Mint azt mindenki tudja, Brüsszel tele van kémekkel. A kínai és az orosz hírszerzéssel szemben a belga elhárítás fokozta a munkáját. Az Európai Külügyi Szolgálat már 2019-ben figyelmeztetett, hogy szinte mindenkit lehallgathatnak az Európai Bizottság közelében lévő bárokban, éttermekben. Közel huszonhatezer diplomata dolgozik Brüsszelben, szinte mindegyikük lehet potenciális kém.

 Hát ebben a kémek Eldorádójában okozott felfordulást néhány magyar diplomata. Állítólag. Tíz hosszú évvel ezelőtt. Mert beszélgettek a honfitársaikkal. Igaz, hogy egyetlen hang- vagy videófelvétel sem készült róluk, de higgyük el, hogy így volt.

Nem igazán értem, hogy erre a gyengécske történetre miért áldoztak volna pénzt, időt és energiát a német és belga „oknyomozók”. De ha ránézünk a naptárra és a magyar belpolitikai eseményekre, akkor talán érthetőbbé válik ez a nagy nekibuzdulás. 

Hat hónap múlva választani fog Magyarország. A kampány már ezerrel dübörög. Ma már tudjuk, hogy négy évvel ezelőtt több milliárd forinttal igyekeztek befolyásolni tengerentúli alapítványok a magyar választást. Főleg az idei év elején felfüggesztett USAID jeleskedett akkoriban. Ma már azt is tudjuk, hogy az elzárt amerikai pénzcsapok helyét brüsszeli uniós alapítványok vették át. 

Amelyek hogy, hogy nem, pont azokat az ellenzéki hírportálokat támogatják, amelyek egyikén megjelent a szenzációsnak tálalt álbotrány is. Aminek a rezdülései természetesen visszaérkeztek Brüsszelbe is. Az Európai Bizottság morcosan bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben, és nagyon komolyan veszik a vádakat. Belső munkacsoportot hoznak létre az ügy kivizsgálására, de ennek sem az összetételét, sem a feladatkörét még nem határozták meg. Persze hogy nem, majd a választásokhoz közeledve fogják életre kelteni ezt a bizottságot. Hogy mondta Murphy? Ha semmi nem jut az eszedbe, hozz létre egy bizottságot.

Ennek az uniós dezinformációs projektnek az elindítását egy másik hazai botrány is felgyorsította. Ugyanis egyre-másra derülnek ki a Brüsszel által a jövőnek kikiáltott Tisza mögötti ukrán titkosszolgálati szálak. Amiről nyilván el szeretnék terelni a hazai közvélemény figyelmét. Tseber Roland tiszás kapcsolatai, egy ukrán fegyverkereskedő és a volt vezérkari főnök bizalmi viszonya után most ukrán szoftverfejlesztők megjelenése borzolja a kedélyeket. 

Hiszen kiderült, hogy olyan ukrán vállalkozást sikerült kiválasztani a párt szimpatizánsainak adatkezelésére, amely az ukrán hadsereg hivatalos beszállítója is. Ami viszont elképzelhetetlen az ukrán katonai titkosszolgálat áldása nélkül. Szerintem itt a kör bezárul, így válik igazán érthetővé, hogy mi is húzódik meg a háttérben.

Végül néhány dolgot tegyünk tisztába. A magyar titkos­szolgálatok nem egy hatalmi klikk, rezsim érdekében teszik a dolgukat, hanem az országukért dolgoznak. A hírszerzés hírt szerez külföldön, mert ez a dolga, erre képezték ki. Az elhárítás pedig itthon igyekszik kivédeni a ránk leselkedő veszélyeket. Ez a feladatuk, erre van törvényes, méghozzá minősített többséggel elfogadott felhatalmazásuk. Aki pedig a szolgálatok munkáját igyekszik meggyengíteni, dolgozóit elbizonytalanítani, az a Nemzet Biztonságát veszélyezteti. Így, nagybetűvel!

A magyar szolgálatok elismert tagjai a NATO és az EU szakmai szervezeteinek. Nem tekintenek rájuk semmiféle kockázati tényezőként. Lassan három évtizede a munkájukkal bizonyították partnereik előtt a tudásukat, elkötelezettségüket.

 Magyarország határainál majdnem négy éve zajlik egy véres háború, mellyel párhuzamosan hibrid háborús célkeresztben vagyunk. Ezt mindenkinek illene figyelembe venni. Annál is inkább, mert ahogy a magyar honvédség, úgy a szolgála­taink is minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak. Még a független-objektív szakértő-oknyomozókért is.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója
 

