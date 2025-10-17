Magyar álkémek Brüsszelben

Amikor azt hiszem, hogy én már semmin sem lepődök meg az életben, akkor a valóság gyorsan visszaránt a földre. Az egyik ellenzéki hírportál független, objektív és persze oknyomozó szerzője most éppen egy tíz esztendővel ezelőtt indult állítólagos magyar hírszerzési fiaskóról írt igencsak terjedelmes cikket. Amiben az ugyancsak mindentől és mindenkitől független német Der Spiegel és a belga De Tijd „oknyomozói” nyújtottak önzetlen segítséget.

Nyilván teljesen hihető, hogy napjaink felgyorsult világában, háború, terror, gazdasági válság idején egy tíz évvel ezelőtti magyar mesét akarnának olvasóik elé tárni. Na persze.

De nézzük szerzőnk szenzációsnak tálalt sztoriját: tíz éve magyar hírszerzők diplomata fedésben arra törekedtek, hogy brüsszeli magyar uniós tisztségviselőktől információkat gyűjtsenek. Hűha, ez aztán félelmetesnek tűnik. Igen ám, de ezek a fedett ügynökök szakértő és persze elfogulatlan szerzőnk szerint nem a magyar nemzet érdekében kémkedtek, hanem egy hatalmi klikk, sőt az „Orbán-rezsim” érdekében ügyködtek. Hogy ezt honnan veszi a titkosszolgálati szakértőnk, az persze titok. Szerinte a bizonyíték erre a műveletre az, hogy külügyes névjegykártyát használtak. Aztán betűket sorol, akik forrásai szerint a magyar hírszerzésnél dolgoztak akkoriban. Aztán persze azt is megtudhattuk, hogy a magyar hírszerzők inkompetensek, lusták és óvatlanok voltak. Ezért aztán tíz évvel később derül ki ez a hatalmas botrányként kikiáltott ügy.

Akkor most nézzük, hogy mit írt három évvel ezelőtt a brüsszeli Politico:

Mint azt mindenki tudja, Brüsszel tele van kémekkel. A kínai és az orosz hírszerzéssel szemben a belga elhárítás fokozta a munkáját. Az Európai Külügyi Szolgálat már 2019-ben figyelmeztetett, hogy szinte mindenkit lehallgathatnak az Európai Bizottság közelében lévő bárokban, éttermekben. Közel huszonhatezer diplomata dolgozik Brüsszelben, szinte mindegyikük lehet potenciális kém.

Hát ebben a kémek Eldorádójában okozott felfordulást néhány magyar diplomata. Állítólag. Tíz hosszú évvel ezelőtt. Mert beszélgettek a honfitársaikkal. Igaz, hogy egyetlen hang- vagy videófelvétel sem készült róluk, de higgyük el, hogy így volt.