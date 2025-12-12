idezojelek
Amerika irányt szab Európának

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

Horváth József
Az Európai Unió migrációs politikája átalakítja a kontinenst, és konfliktusokat idéz elő. Európa húsz éven belül, de lehet, hogy hamarabb felismerhetetlenné válhat, ha folytatódnak a jelenlegi trendek. 

Illegális migráció, a születésszámok drámai csökkenése, a nemzeti identitás elvesztése, a szólásszabadság korlátozása mint a civilizációs válság legfőbb jelei. Európa csak akkor tudja elkerülni a hanyatlást, ha visszatalál a szuverenitáshoz és a demokratikus alapelvekhez.

Kopogósan kemény mondatok, szinte beleborzong az ember. És nem, ez nem egy orosz dezinformációs kampány részeként jelent meg. Még csak nem is a renitensnek kikiáltott Budapesten vetették papírra. Nem. Ezt az Egyesült Államok legfrissebb nemzetbiztonsági stratégiai elképzeléseit rögzítő hivatalos anyagban publikálták. Kőkemény gondolatok, de mi itt, Közép-Európában már legalább egy évtizede valljuk mindezt. Ezért az álláspontunkért büntet bennünket az unió szinte menetrendszerűen kötelezettségszegési eljárásokkal, sőt már napi egymillió eurós pénzbüntetéssel is.

Ha valakinek kétsége lenne, hogy ezeket a mondatokat komolyan gondolják Washingtonban, akkor itt a folytatás. 

Az Egyesült Államok azt kéri, hogy Európa két éven belül vegye át a NATO hagyományos védelmi feladatainak nagy részét. Ha ezt nem teszi meg, akkor az USA megszüntetheti a részvételét egyes NATO-védelmi koordinációs mechanizmusokban. Európának elsődlegesen felelősséget kell vállalnia a saját biztonságáért. 

Tiszta beszéd: itt vannak a következmények, ha az unió tovább akarja folytatni az ukránokon keresztül az oroszok elleni háborút. Sőt ha nem száll le a balliberális öngyilkos vonatról, akkor Amerika számára érdektelenné válik Nyugat-Európa. Migráció, gender, LMBTQ, woke és az összes egyéb őrület árát nem fogja fizetni az Egyesült Államok. 

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, mégpedig sürgősen, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

Itt tartunk 2025 adventjén. Vajon mit gondol most Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron vagy Friedrich Merz? Hamarosan kiderül, mert az óceán túlpartján most nem viccelnek. Jól megrágták, átgondolták minden szavukat. Üzentek a karácsonyi várakozás alatt.

Már amennyiben Nyugat-Európában értik még a karácsony üzenetét. Vezető politikusaik aligha, legalábbis ezt üzenik az intézkedéseik. Nézzünk néhány példát Németországból! 

A weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőzött egy marokkói migráns. A rendőrök lefegyverezték, majd letartóztatták. Ám pár nappal később szabadon engedték, mert az ügyészség szerint nem volt elég alap a további fogvatartásához. Nemrég egy afgán migráns hat kés­szúrással támadott meg egy tanárnőt, majd elmenekült.

A bíróság szerint ezzel visszalépett a gyilkossági szándékától, és csak súlyos testi sértésért állítják bíróság elé. Az egyik adventi vásáron német gyerekkórusba fojtották a szót iszlamisták, Allah akbar!-t kiáltozva. Az ügynek semmilyen következménye nem lett. Ahogy annak sem, amikor német rendőrök arcába üvöltötték, hogy ez már az ő földjük, fölöttük semmilyen jogkörük sincs. És tényleg, a rendőrök szótlanul tűrték a megaláztatást.

Mit mutatnak ezek a kiragadott példák? Egyrészt az állam erőszakszerveinek, igazságszolgáltatásának a teljes elbizonytalanodását. 

Félnek fellépni a nyilvánvaló jogsértésekkel szemben, nem tudnak érvényt szerezni a törvény erejének. Ahogy félnek a migránsbandák bosszújától, a balliberális jogvédő szervezetek támadásaitól is. Mert az állam nem védi meg őket, sőt szélsőségesnek, idegengyűlölőnek, rasszistának kiáltják ki a rendőröket, ha intézkedni mernek. 

Itt tart napjainkban Németország. De jottányival sem jobb a helyzet a franciáknál, svédeknél, spanyoloknál, olaszoknál. Legutóbb Brüsszelben állítottak muszlimkompatibilis arctalan betlehemet, a civilizációs önfeladás szomorú példájaként. Ebben a kollektív őrületben akarják jövőre Brüsszelből elárasztani térségünket migránsok tíz- és százezreivel. És ha mindez még nem lenne elég, háborúzni akarnak az oroszokkal. Jöjjön a sorkatonaság, erőszakkal sorozzuk be fiataljainkat! Ha pedig ez is kevés, akkor zárjuk be az atomerőműveket, ne fűtsünk gázzal, ne járjunk autóval. Mert még mindig nem elég sötétzöld Európa.

Itt vagyunk advent harmadik vasárnapja előtt. Most fogjuk meggyújtani az örömöt jelképező rózsaszín gyertyát. 

Nekünk, itt Magyarországon még van okunk az örömre. Biztonságban élhetünk. Nem kell félnünk attól, hogy a magyarokat elviszik az ukrán frontra. Nyugodtan kimehetünk este az utcára, élvezhetjük az adventi vásárok színes forgatagát. A rezsiszámlákat döntő többségünk ki tudja fizetni. Zsidó és keresztény honfitársaink nyugodtan készülhetnek a hanukára és a karácsonyra.

Mindezek ellenére azért természetes módon tele vagyunk aggodalommal is. Akár Ukrajnára, akár Nyugat-Európára nézünk, látjuk a bajt, a veszélyt. Mert törékeny a mi világunk. Keletről és nyugatról is fenyegetnek bennünket. Sokszor azt is érezzük, hogy talán velünk van a baj, mi megyünk egyedül szembe a forgalommal.

Ezt az érzést most segít lerázni magunkról az amerikaiak nemzetbiztonsági stratégiája. Mi a józan ész szilárd talaján állunk, ahogy ma már Amerika is. Ezért adjunk hálát, és nézzünk bizakodva a jövőnk felé. 

Ha kitartunk az eddigi magyar politikai alapvetések mellett, akkor nem lehet baj. 

Ezért nem dőlhetünk be a szirénhangoknak. Mert nincsen az a brüsszeli júdáspénz, amiért érdemes lenne feladni magyarságunkat, kultúránkat. A biztonságunk, szuverenitásunk egyetlen pici részéről sem mondhatunk le.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

