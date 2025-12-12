Amerika irányt szab Európának

Az Európai Unió migrációs politikája átalakítja a kontinenst, és konfliktusokat idéz elő. Európa húsz éven belül, de lehet, hogy hamarabb felismerhetetlenné válhat, ha folytatódnak a jelenlegi trendek.

Illegális migráció, a születésszámok drámai csökkenése, a nemzeti identitás elvesztése, a szólásszabadság korlátozása mint a civilizációs válság legfőbb jelei. Európa csak akkor tudja elkerülni a hanyatlást, ha visszatalál a szuverenitáshoz és a demokratikus alapelvekhez.

Kopogósan kemény mondatok, szinte beleborzong az ember. És nem, ez nem egy orosz dezinformációs kampány részeként jelent meg. Még csak nem is a renitensnek kikiáltott Budapesten vetették papírra. Nem. Ezt az Egyesült Államok legfrissebb nemzetbiztonsági stratégiai elképzeléseit rögzítő hivatalos anyagban publikálták. Kőkemény gondolatok, de mi itt, Közép-Európában már legalább egy évtizede valljuk mindezt. Ezért az álláspontunkért büntet bennünket az unió szinte menetrendszerűen kötelezettségszegési eljárásokkal, sőt már napi egymillió eurós pénzbüntetéssel is.

Ha valakinek kétsége lenne, hogy ezeket a mondatokat komolyan gondolják Washingtonban, akkor itt a folytatás.

Az Egyesült Államok azt kéri, hogy Európa két éven belül vegye át a NATO hagyományos védelmi feladatainak nagy részét. Ha ezt nem teszi meg, akkor az USA megszüntetheti a részvételét egyes NATO-védelmi koordinációs mechanizmusokban. Európának elsődlegesen felelősséget kell vállalnia a saját biztonságáért.

Tiszta beszéd: itt vannak a következmények, ha az unió tovább akarja folytatni az ukránokon keresztül az oroszok elleni háborút. Sőt ha nem száll le a balliberális öngyilkos vonatról, akkor Amerika számára érdektelenné válik Nyugat-Európa. Migráció, gender, LMBTQ, woke és az összes egyéb őrület árát nem fogja fizetni az Egyesült Államok.

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, mégpedig sürgősen, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

Itt tartunk 2025 adventjén. Vajon mit gondol most Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron vagy Friedrich Merz? Hamarosan kiderül, mert az óceán túlpartján most nem viccelnek. Jól megrágták, átgondolták minden szavukat. Üzentek a karácsonyi várakozás alatt.