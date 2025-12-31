havazásszilveszteridőjáráshungaromet zrtJanuár 1.újév

Jön a hó szilveszter estére, mínusz 10 fok is lehet éjszaka + videó

Havazással búcsúzik az óév szilveszteréjjel. A hóréteg vastagsága két centiméter körül alakul, de néhol akár öt centiméteres is lehet. A délnyugati tájakon ugyanakkor csapadékmentes lesz az év utolsó éjszakája.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 31. 17:27
Szilveszterestétől egyre nagyobb területen várható havazás, így fehéren búcsúzik az óév az ország legnagyobb részén – derül ki a HungaroMet videójából.

Budapest, 2019. december 2. Havat lapátolnak a behavazott Móricz Zsigmond körtéren, Budapesten 2019. december 2-án. MTI/Soós Lajos
Hóesésre figyelmeztetnek szilveszter éjszakáján (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az előrejelzés szerint szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva

egyre több helyen várható kisebb havazás,

a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága. A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezik.

A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul késő este, de az éjszaka második felétől enyhülés kezdődik. Az északi völgyekben azonban mínusz 6 fok alá, akár mínusz 9,

mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő,

miközben a csapadékzóna egyre inkább kelet-délkelet felé tolódik.

A szél eleinte nyugatias, majd egyre inkább délnyugatias irányú lesz, és nagy területen élénkül meg.

 

Napos idővel kezdődik az új év

Az újév első napjának reggelén még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű. Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek.

Csütörtökön a maximum-hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél egy-két fokkal enyhébb, míg az északkeleti tájakon akár fagypont környékén vagy picivel az alatt is alakulhat a maximumérték.

 

Figyelmeztet a Budapesti Közművek

Az aktuális előrejelzések szerint az óév utolsó időszakában, illetve az új év első napjaiban többször várható kisebb havazás, 2026 első hétvégéjén pedig akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió.

A Budapesti Közművek azt kéri a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Kérik továbbá, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban, általában legfeljebb egy-két napig lehetőség szerint

azok is közösségi közlekedéssel utazzanak, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, a felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés. A társaság hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

A minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kérik az autósokat, vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítő, hóeltakarító járműveket, hiszen mögöttük tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat.

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége,

társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


