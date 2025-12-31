Jön a hó szilveszter estére, mínusz 10 fok is lehet éjszaka + videó

Szilveszterestétől egyre nagyobb területen várható havazás, így fehéren búcsúzik az óév az ország legnagyobb részén – derül ki a HungaroMet videójából.

Hóesésre figyelmeztetnek szilveszter éjszakáján (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az előrejelzés szerint szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva

egyre több helyen várható kisebb havazás,

a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága. A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezik.

A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul késő este, de az éjszaka második felétől enyhülés kezdődik. Az északi völgyekben azonban mínusz 6 fok alá, akár mínusz 9,

mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő,

miközben a csapadékzóna egyre inkább kelet-délkelet felé tolódik.

A szél eleinte nyugatias, majd egyre inkább délnyugatias irányú lesz, és nagy területen élénkül meg.

Napos idővel kezdődik az új év

Az újév első napjának reggelén még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű. Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek.

Csütörtökön a maximum-hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél egy-két fokkal enyhébb, míg az északkeleti tájakon akár fagypont környékén vagy picivel az alatt is alakulhat a maximumérték.

Figyelmeztet a Budapesti Közművek

Az aktuális előrejelzések szerint az óév utolsó időszakában, illetve az új év első napjaiban többször várható kisebb havazás, 2026 első hétvégéjén pedig akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió.

A Budapesti Közművek azt kéri a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.