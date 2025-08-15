Jeff Bezost utolérte a halál

Jacklyn Gise Bezos, Jeff Bezos, Amazon alapítójának édesanyja, augusztus 14-én hunyt el otthonában, Miamiban – közölte a Bezos Family Foundation.

A közlemény szerint Jacklyn Gise Bezos 1946. december 29-én született, és „életének csendes utolsó fejezete egy olyan történet végét jelentette, amely barátait és családtagjait egyaránt megtanította a kitartás, a kedvesség és a mások szolgálatának valódi értelmére”.

A családi alapítvány honlapja szerint Jacklyn 2020-ban kapta meg a Lewy-testes demencia diagnózisát, és „ugyanazzal a méltósággal és bátorsággal küzdött a betegséggel, ahogy életének minden kihívásával szembenézett”.

Jeff Bezos közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott édesanyjától:

Felnőtt élete kissé korán kezdődött, amikor 17 évesen az anyám lett. Ez nem lehetett könnyű, de mindent megoldott. Harcos szeretettel nevelt, majd néhány év múlva az édesapámat is a csapatba hozta, és később hozzáadta a listához a húgomat és az öcsémet. Ez a szeretetlistája élete végéig csak bővült. Mindig sokkal többet adott, mint amennyit kért.

„Hosszú küzdelem után ma elment, körülvéve azokkal, akik szerették – gyermekeivel, unokáival és apámmal. Tudom, hogy az utolsó pillanatokban is érezte szeretetünket. Örökké biztonságban őrzöm a szívemben” – írta Bezos.

Jacklyn és férje, Mike Bezos voltak az elsők, akik befektettek Jeff új vállalkozásába 1995-ben, két csekkel összesen 245 573 dollárt adva az Amazon indulásához – annak ellenére, hogy fiuk figyelmeztette őket: a vállalkozás valószínűleg nem lesz sikeres.

Ez a kezdeti befektetés, valamint későbbi részvényvásárlásaik 2018-ra mintegy 30 milliárd dolláros vagyonná gyarapodtak.

Jacklyn Washingtonban született, majd Albuquerque-ben nőtt fel. Még középiskolásként, egyedülálló anyaként vállalta első gyermekét, Jeffet. Nappal bankban dolgozott, este iskolába járt, ekkor ismerkedett meg Miguel (Mike) Bezosszal, egy kubai bevándorlóval, akihez később hozzáment.

2000-ben Mike-kal és gyermekeikkel együtt alapította meg a Bezos Family Foundationt, amely többek között a kisgyermekek fejlődését támogató Vroom programot és a Bezos Scholars Programot indította el, az Egyesült Államokban és Afrikában élő diákok számára.

Jelentős adományokkal támogatta az orvosi kutatásokat és a közösségi egészségügyet, többek között a seattle-i Fred Hutch Cancer Center immunterápiás áttöréseit.

Jacklyn Gise Bezos halálával egy olyan élet ért véget, amely Jeff Bezos szavaival „mindig többet adott, mint amennyit kért, és szeretete örökre velünk marad”.