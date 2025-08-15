AmazonJeff Bezosédesanyahalál

Jeff Bezost utolérte a halál

Most érkezett a hír, hogy 78 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Jacklyn Gise Bezos, az Amazon alapítójának édesanyja. A család közlése szerint az üzletember édesanyja otthonában, Miamiban halt meg, szerettei körében, miután évekig küzdött Lewy-testes demenciával.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 11:05
Az Amazon vezérigazgatója, Jeff Bezos szüleivel, Mike és Jackie Bezosszal a Smithsonian Magazine 2016-os American Ingenuity Awards díjátadóján Fotó: MOLLY RILEY Forrás: AFP
Jacklyn Gise Bezos, Jeff Bezos, Amazon alapítójának édesanyja, augusztus 14-én hunyt el otthonában, Miamiban – közölte a Bezos Family Foundation.

Jeff Bezos a szüleivel (Fotó: AFP/Molly Riley)

 A közlemény szerint Jacklyn Gise Bezos 1946. december 29-én született, és „életének csendes utolsó fejezete egy olyan történet végét jelentette, amely barátait és családtagjait egyaránt megtanította a kitartás, a kedvesség és a mások szolgálatának valódi értelmére”.

A családi alapítvány honlapja szerint Jacklyn 2020-ban kapta meg a Lewy-testes demencia diagnózisát, és „ugyanazzal a méltósággal és bátorsággal küzdött a betegséggel, ahogy életének minden kihívásával szembenézett”.

Jeff Bezos közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott édesanyjától: 

Felnőtt élete kissé korán kezdődött, amikor 17 évesen az anyám lett. Ez nem lehetett könnyű, de mindent megoldott. Harcos szeretettel nevelt, majd néhány év múlva az édesapámat is a csapatba hozta, és később hozzáadta a listához a húgomat és az öcsémet. Ez a szeretetlistája élete végéig csak bővült. Mindig sokkal többet adott, mint amennyit kért.

„Hosszú küzdelem után ma elment, körülvéve azokkal, akik szerették – gyermekeivel, unokáival és apámmal. Tudom, hogy az utolsó pillanatokban is érezte szeretetünket. Örökké biztonságban őrzöm a szívemben” – írta Bezos.

Jacklyn és férje, Mike Bezos voltak az elsők, akik befektettek Jeff új vállalkozásába 1995-ben, két csekkel összesen 245 573 dollárt adva az Amazon indulásához – annak ellenére, hogy fiuk figyelmeztette őket: a vállalkozás valószínűleg nem lesz sikeres. 

Ez a kezdeti befektetés, valamint későbbi részvényvásárlásaik 2018-ra mintegy 30 milliárd dolláros vagyonná gyarapodtak.

Jacklyn Washingtonban született, majd Albuquerque-ben nőtt fel. Még középiskolásként, egyedülálló anyaként vállalta első gyermekét, Jeffet. Nappal bankban dolgozott, este iskolába járt, ekkor ismerkedett meg Miguel (Mike) Bezosszal, egy kubai bevándorlóval, akihez később hozzáment.

2000-ben Mike-kal és gyermekeikkel együtt alapította meg a Bezos Family Foundationt, amely többek között a kisgyermekek fejlődését támogató Vroom programot és a Bezos Scholars Programot indította el, az Egyesült Államokban és Afrikában élő diákok számára. 

Jelentős adományokkal támogatta az orvosi kutatásokat és a közösségi egészségügyet, többek között a seattle-i Fred Hutch Cancer Center immunterápiás áttöréseit.

Jacklyn Gise Bezos halálával egy olyan élet ért véget, amely Jeff Bezos szavaival „mindig többet adott, mint amennyit kért, és szeretete örökre velünk marad”.

Borítókép: Az Amazon vezérigazgatója, Jeff Bezos szüleivel, Mike és Jackie Bezosszal a Smithsonian Magazine 2016-os American Ingenuity Awards díjátadóján (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

