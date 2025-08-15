autós hírbüntetőfékezésBpiAutósokautós videó

Nem bírta elviselni a szabályos tempót a BMW-s, a büntetőfékezés csak az egyik eszköze volt a bosszújának + videó

Az Andrássy úton rögzített egy szokatlanul rendezett közlekedési vitát a fedélzeti kamera.

2025. 08. 15. 11:05
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok által publikált két összefűzött felvétel tökéletesen mutatja, hogy Magyarországon sok esetben nemcsak az a veszélyes, ha gyorshajt valaki, hanem az is, ha szabályos sebességgel megy. Az első videó Budapesten, az Andrássy úton készült, éjfél után nem sokkal egy júliusi napon. „50-nel a belső sávban mentem, mert a jobb oldali sávból folyamatosan kanyarodtak le az autók. Mögém ért egy hangos BMW, a sofőrje elkezdett tolni, majd levillogott. Szinte egyből ezután kielőzött, majd büntetőfékezett kétszer. Az Oktogonnál, amikor utolértem a lámpánál, megdobta a hátsó ablakomat egy nyitott palack üdítővel. Előzmény nem volt, az első büntetőfékezésnél rávillogtam többször – talán ezt sem kellett volna” – írta az olvasó. A BMW-s egyébként annyira nem volt vagány, hogy vállalja a megdobás következményeit, inkább gyorsan lekanyarodott az útról.

A második eset Pest vármegyében történt, Mende és Sülysáp között, augusztus 13-án délután. „A felvételen látható furgonos egy jól belátható helyen, az előzést tiltó szakasz feloldásánál megelőzött és rám húzta a kormányt. Amúgy Gyömrő óta mögöttem volt, nem előzött meg. Sebességhatáron autóztam végig” – írta a másik beküldő. Mindkét esetben közös a forgatókönyv: a szabályosan közlekedő sofőr egyszerűen célponttá vált. Városban és országúton is előfordul, hogy ha tartod a sebességhatárt vagy nem húzódsz le azonnal, a mögötted jövő agresszívan letol, rád húzza a kormányt, büntetőfékez –  vagy amint láttuk, akár meg is dobja az autót valamivel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu