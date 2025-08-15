Nem bírta elviselni a szabályos tempót a BMW-s, a büntetőfékezés csak az egyik eszköze volt a bosszújának + videó

A Bpiautósok által publikált két összefűzött felvétel tökéletesen mutatja, hogy Magyarországon sok esetben nemcsak az a veszélyes, ha gyorshajt valaki, hanem az is, ha szabályos sebességgel megy. Az első videó Budapesten, az Andrássy úton készült, éjfél után nem sokkal egy júliusi napon. „50-nel a belső sávban mentem, mert a jobb oldali sávból folyamatosan kanyarodtak le az autók. Mögém ért egy hangos BMW, a sofőrje elkezdett tolni, majd levillogott. Szinte egyből ezután kielőzött, majd büntetőfékezett kétszer. Az Oktogonnál, amikor utolértem a lámpánál, megdobta a hátsó ablakomat egy nyitott palack üdítővel. Előzmény nem volt, az első büntetőfékezésnél rávillogtam többször – talán ezt sem kellett volna” – írta az olvasó. A BMW-s egyébként annyira nem volt vagány, hogy vállalja a megdobás következményeit, inkább gyorsan lekanyarodott az útról.

A második eset Pest vármegyében történt, Mende és Sülysáp között, augusztus 13-án délután. „A felvételen látható furgonos egy jól belátható helyen, az előzést tiltó szakasz feloldásánál megelőzött és rám húzta a kormányt. Amúgy Gyömrő óta mögöttem volt, nem előzött meg. Sebességhatáron autóztam végig” – írta a másik beküldő. Mindkét esetben közös a forgatókönyv: a szabályosan közlekedő sofőr egyszerűen célponttá vált. Városban és országúton is előfordul, hogy ha tartod a sebességhatárt vagy nem húzódsz le azonnal, a mögötted jövő agresszívan letol, rád húzza a kormányt, büntetőfékez – vagy amint láttuk, akár meg is dobja az autót valamivel.