Ez lehet Putyin egyik feltétele

A 2014-es, véres összecsapásokkal és halálos áldozatokkal is járó Majdan-tüntetések után Ukrajnában megbuktatták Viktor Janukovicsot, és Nyugat-barát politikusok vették át a kormányt, Oroszország pedig megkezdte csapatai bevetését a Krímbe, elfoglalva egy kormányzati épületet a félszigeten.

A Majdan téri események után, a belpolitikai zűrzavart kihasználva Moszkva a Krím felé fordult (Fotó: AFP)

A belpolitikai zűrzavar és az aggodalom fokozta az oroszbarát hangulatot a régióban – amely 1954-ig a Szovjetunión belüli orosz köztársaság része volt, fekete-tengeri flottáját Szevasztopol kikötőjében állomásoztatta, és már eleve jobban Moszkva felé hajlott, mint Ukrajna más részei.

Miközben Kijevben a politikusok megpróbálták egyben tartani az országot Viktor Janukovics akkori elnök február 22-i hirtelen távozását követően, hónapokig tartó politikai bizonytalanság és tüntetések után, Moszkva a Krím felé fordult – emlékeztet a CNN.

Az orosz katonák, akik egyenruhában, azonosító jelvény nélkül jelentek meg – akkoriban „kis zöld emberkéknek” nevezték őket –, elkezdtek felbukkanni a kormányzati épületek és katonai bázisok előtt, bár Moszkva eleinte tagadta, hogy bármilyen köze lenne hozzá.

A zűrzavar közepette sok ukrán katona egyszerűen elbarikádozta magát a bázisain, miközben a zöld emberek felsorakoztak a határvonal mentén. Orosz helikoptereket láttak belépni az ukrán légtérbe. Az ukrán haditengerészet két magas rangú parancsnoka disszidált.

Az orosz parlament felsőháza eközben jóváhagyja a katonai erő alkalmazását a Krímben, Oroszország pedig ultimátumot ad az ukrán erőknek a Krím feladására.

Tették mindezt a területen többségben lévő orosz lakosság védelmére hivatkozva és arra, hogy az ukrajnai belpolitikai állapotok nem biztosítják ezt a védelmet.

Az 1991 óta Ukrajna részeként létező Krími Autonóm Köztársaság helyi igazgatási szerveinek élére oroszbarát politikusok kerültek Szevasztopolban, Szimferopolban és más településeken is.

Olekszandr Turcsinov, Ukrajna megbízott elnöke kijelenti, hogy az ország fegyveres erői készen állnak az ország védelmére, a Krím újonnan kinevezett oroszbarát miniszterelnöke, Szergej Akszenov azonban bejelenti, hogy márciusban népszavazást tarthatnak arról, hogy a Krím csatlakozzon-e Oroszországhoz.