Amit senki sem akar, mégis mindenkinek szüksége van rá: az unalom

Ma már szinte nem szabad unatkozni. Mégis, egyre több jel utal arra, hogy ez az állapot nemhogy felesleges, hanem kifejezetten életbevágó lenne: alapvető szerepet játszik a mentális és testi egészségben. Miközben a modern élet minden eszközt megad az unalom elkerülésére, éppen ezzel foszt meg bennünket valami igazán fontostól.
Az állandó elfoglaltság illúziója
A modern életben az elfoglaltság jó, hasznos. Pedig sokszor csak menekülünk a szünet elől. Ez a gyakorlatban így néz ki, hogy:
- várakozás közben automatikusan előkerül a telefon,
- egy üres délután „elvesztegetett időnek” tűnik,
- a csend kényelmetlen, ezért zajjal töltjük ki
Az unalom hiánya azonban nem hatékonyságot, hanem folyamatos túlstimuláltságot, kimerültséget eredményez.
Mi történik velünk, amikor menekülünk az unalom elől?
Amikor folyamatosan pörgünk, ingereket keresünk és eltereljük a figyelmünket, az agyunk nem kapja meg azt a fajta nyugalmi állapotot, amely lehetővé tenné a belső reflektálást és az érzelmi egyensúly helyreállítását. Egyre több kutatás mutat rá, hogy az unalom, bár kellemetlen élmény, stabilizáló szerepet játszik az idegrendszerben. Emellett csökkenti a szorongást azáltal, hogy kikapcsolja a folyamatos külső ingerekre figyelő idegi hálózatokat. Amikor nincs helye életünkben az unalomnak, több területen is veszteség keletkezik:
- csökken az önreflexió: Az unalom az a ritka állapot, amikor nem reagálunk azonnal, hanem befelé figyelünk. Ennek hiányában nehezebb felismerni, mire van valóban szükségünk.
- gyengül a kreativitás: A kreatív gondolatok gyakran nem aktív erőfeszítésből, hanem üresjáratokból születnek. Az unalom aktiválja a kreatív, introspektív agyi hálózatokat, amelyeket a gyors ingerek folyamatos pörgése elnyomhat
- fokozódik a fáradtság: Az állandó ingerfeldolgozás kifárasztja az elmét. Az unalom hiánya kimerít.
Az unalom és a mentális egészség
Egyszerű elkerülni az unalmat: a telefon, a podcast, a sorozatnézés mind azonnali megoldást kínálnak. De ennek ára van. Vizsgálatok azt mutatják, hogy azok az emberek, akik kevesebb unalmat engednek meg maguknak, hajlamosabbak lehetnek rossz közérzetre, szorongásra, depresszióra vagy kimerültségre. Persze, nem arról van szó, hogy az unalom mindenre varázsszer. Sőt, a hosszú, tartós unalom szintén mentális betegséghez vezethet. A kulcs az, hogy megtanuljuk a helyén kezelni.
