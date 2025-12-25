Teljes digitális szünet karácsonykor – reális elvárás vagy önáltatás?

Próbáljunk meg ne végletekben gondolkodni! Nem kell mindent kikapcsolni a digitális detoxhoz, ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy

miért fárasztóbb a képernyőhasználat az ünnepek idején, mint gondolnánk

mit jelent valójában a digitális detox és mit nem,

hogyan lehet csökkenteni a képernyőidőt anélkül, hogy elszakadnánk a világtól,

és mi az a néhány apró változtatás, ami már érezhető különbséget hozhat.

A digitális detox célja nem a technológia teljes elutasítása, hanem a valódi kapcsolatok és élmények erősítése. (Fotó: pexels/Karola G)

Digitális jelenlét még akkor is, amikor pihennénk

Közhely, hogy az egész életünket átszövik a digitális eszközök: a munkát, a kapcsolattartást, a szórakozást. Az ünnepi időszakban ez különösen felerősödik, több üzenetet kapunk, több időnk van céltalanul görgetni. Ám ez veszélyes terep, mert miközben kívülről úgy tűnik, pihenünk, az idegrendszerünk folyamatos készenléti állapotban marad. Az online tér állandó ingeráradata ráadásul megakadályozza azt is, hogy valóban jelen legyünk ott, ahol éppen vagyunk. Karácsonykor a szeretteink körében. Éppen emiatt egyre többen érzik úgy, leállásra lenne szükség. A digitális detox ünnepek alatt ráadásul sokkal könnyebben kivitelezhető, hiszen jó esetben eleve kevesebb kötelezettségünk van ilyenkor.

Mi az a digitális detox és miért vonzó?

A digitális detox eredetileg azt jelenti, hogy tudatosan csökkentjük vagy ideiglenesen szüneteltetjük a digitális eszközök használatát. A cél tehát nem a technológia teljes elutasítása, hanem a stressz mérséklése, a koncentráció javítása, a valódi kapcsolatok és élmények erősítése. A jó hír, hogy kutatások szerint már rövid, tudatos képernyőcsökkentés is javíthatja a közérzetet.

Valahol megmosolyogtató, hogy, ami ma új leleményként jelenik meg, az nem is olyan régen még teljesen természetes volt. Hiszen nem is a távoli múltban még nem szakították meg értesítések a valódi beszélgetéseket, nem zökkentettük ki saját magunkat online jelenléttel a valódi jelenlétből. Mégis, most újra kell tanulnunk azt, amit korábban ösztönösen tudtunk.

Valóban szükség van teljes digitális szünetre?

Egyre több szakértő hangsúlyozza, a teljes digitális elszakadás a mai életformában sokak számára nem megvalósítható. A munka, az ügyintézés, a baráti vagy családi kapcsolattartás jelentős része online zajlik. Így még az ünnepek alatt sem mindenki engedheti meg magának, hogy teljesen offline legyen.