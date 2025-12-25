digitális detoxképernyőidő - csökkentőünnepnappali

Teljes digitális szünet karácsonykor – reális elvárás vagy önáltatás?

Az ünnepek alatt végre együtt vagyunk. Mégis, gyakran a telefonunkkal töltjük a legtöbb időt. Görgetünk a fa mellett, üzenetekre válaszolunk két fogás között, híreket olvasunk lefekvés előtt. Sokan a másik végletbe esnek, teljes digitális detoxot tartanak. Tényleg szükség van erre vagy a digitális detox csak egy újabb, nehezen teljesíthető elvárás? Hogyan élhetnénk meg mégis jobban az ünnepet?

Bogos Zsuzsanna
2025. 12. 25. 6:27
Az elköltött összeg attól is függ, mint veszünk Fotó: JESHOOTS.com Forrás: Pexels
Próbáljunk meg ne végletekben gondolkodni! Nem kell mindent kikapcsolni a digitális detoxhoz, ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy

  • miért fárasztóbb a képernyőhasználat az ünnepek idején, mint gondolnánk
  • mit jelent valójában a digitális detox és mit nem,
  • hogyan lehet csökkenteni a képernyőidőt anélkül, hogy elszakadnánk a világtól,
  • és mi az a néhány apró változtatás, ami már érezhető különbséget hozhat.
képernyőfüggés, digitális detox
A digitális detox célja nem a technológia teljes elutasítása, hanem a valódi kapcsolatok és élmények erősítése. (Fotó: pexels/Karola G)

Digitális jelenlét még akkor is, amikor pihennénk

Közhely, hogy az egész életünket átszövik a digitális eszközök: a munkát, a kapcsolattartást, a szórakozást. Az ünnepi időszakban ez különösen felerősödik, több üzenetet kapunk, több időnk van céltalanul görgetni. Ám ez veszélyes terep, mert miközben kívülről úgy tűnik, pihenünk, az idegrendszerünk folyamatos készenléti állapotban marad. Az online tér állandó ingeráradata ráadásul megakadályozza azt is, hogy valóban jelen legyünk ott, ahol éppen vagyunk. Karácsonykor a szeretteink körében. Éppen emiatt egyre többen érzik úgy, leállásra lenne szükség. A digitális detox ünnepek alatt ráadásul sokkal könnyebben kivitelezhető, hiszen jó esetben eleve kevesebb kötelezettségünk van ilyenkor. 

Mi az a digitális detox és miért vonzó?

A digitális detox eredetileg azt jelenti, hogy tudatosan csökkentjük vagy ideiglenesen szüneteltetjük a digitális eszközök használatát. A cél tehát nem a technológia teljes elutasítása, hanem a stressz mérséklése, a koncentráció javítása, a valódi kapcsolatok és élmények erősítése. A jó hír, hogy kutatások szerint már rövid, tudatos képernyőcsökkentés is javíthatja a közérzetet.

Valahol megmosolyogtató, hogy, ami ma új leleményként jelenik meg, az nem is olyan régen még teljesen természetes volt. Hiszen nem is a távoli múltban még nem szakították meg értesítések a valódi beszélgetéseket, nem zökkentettük ki saját magunkat online jelenléttel a valódi jelenlétből. Mégis, most  újra kell tanulnunk azt, amit korábban ösztönösen tudtunk.

Valóban szükség van teljes digitális szünetre?

Egyre több szakértő hangsúlyozza, a teljes digitális elszakadás a mai életformában sokak számára nem megvalósítható. A munka, az ügyintézés, a baráti vagy családi kapcsolattartás jelentős része online zajlik. Így még az ünnepek alatt sem mindenki engedheti meg magának, hogy teljesen offline legyen.

A hangsúly ezért a tudatosságon van. Nem az a kérdés, hogy használjuk-e a digitális eszközöket, hanem az, hogy miért, mikor és mennyit. Már az is sokat számít, ha nem automatikusan nyúlunk a telefonhoz, hanem előtte döntünk róla.

Digitális detox gyerekeknek

Mindebben a gyerekek is érintettek (ennek veszélyeiről itt írtunk korábban). A Bethesda Gyermekkórház szakembereinek vezetésével indított Képernyőidő-csökkentő program keretében gyakorlati tanácsokat és konkrét ötleteket is kaphatunk abban, hogy csökkentsük a gyermekek képernyő előtt töltött idejét. Mert nem elég tudni, mit érdemes elkerülni, legalább ilyen fontos az is, hogy lássuk, mit tehetünk helyette. De hogyan csökkentsük a képernyőidőt karácsonykor anélkül, hogy feszültséget vagy hiányérzetet okoznánk magunknak vagy másoknak?

Gyakorlati tippek digitális detoxhoz
Az ünnepi időszak jó terep a kísérletezésre. A képernyőidő csökkentése ilyenkor lehetőség a valódi kapcsolódásra. 

  • Képernyőmentes étkezések: már az étkezéseknél is érdemes félretenni a telefont, hogy a valódi jelenlét és beszélgetés kerüljön előtérbe.
  • Értesítések szelektálása: kapcsoljuk ki vagy korlátozzuk azokat az értesítéseket, amelyek folyamatos megszakításokat okoznak.
  • Felkelés után és elalvás előtt egy órával offline idő: az így felszabaduló időt nem kell túltervezni: egy beszélgetés, egy társasjáték, diafilmezés vagy akár az unalom is része lehet a pihenésnek.
  • Friss levegős séta: napi 15–20 perc séta a természetben csökkentheti a szorongást és fokozza a jelenlétet.

A lényeg nem a tökéletesség, hanem az, hogy észrevegyük, mikor fáradunk el a képernyőtől, és mikor lenne szükségünk valódi jelenlétre. A digitális detox nem kihívás, nem tiltólista. Újratanulás. Az ünnepek erre különösen jó lehetőséget adnak, ilyenkor végre megkérdezhetjük magunktól: mire van most igazán szükségem?

 

