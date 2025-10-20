Nagy árat fizetnek a gyerekek a képernyő előtt töltött időért

Szinte mindenki látott már etetőszékben ülő kisgyereket az étteremben, akinek a hisztijét egy okostelefonon nézett mesével csillapították a szülők, vagy hallhatják az ismeretségi körben, hogy a kiskamasz fiú órákat játékkonzolozik a barátaival. Talán gyors és instant megoldásnak tűnik, hogy egy okoseszköz kösse le a gyermekünk figyelmét, energiáit, idejét, de egyre több tudományos kutatás igazolja, hogy ezért nagy árat fizetnek sajnos a gyerekek, mert már kiscsoportos óvodásoknál is előfordul, hogy nem tudnak egy hosszabb mesekönyvből felolvasott mesét végighallgatni.

Az intő jelek – figyelemzavar, monotónia-, kudarctűrés képtelensége stb. – pedig egyre csak sokasodnak, ahogy halad az óvodából a kisiskolás kor felé.

A gyerekek képernyőhasználata az elmúlt években egyértelműen fokozódott – mondta el lapunknak Nagy Péter, a Bethesda Gyermekkórház osztályvezető főorvosa, gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosa.

A képernyők világa egyre korábban lép be a gyermekek életébe. Ez a tendencia komoly hatással van a fiatalok életmódjára, és hosszú távú következményekkel járhat mind a fizikai, mind a mentális egészségükre nézve – tájékoztatta lapunkat a Bethesda Gyermekkórház munkatársa.

A 0–4 éves kor a kapcsolódás, az érzelmi biztonság és az élő, élmény alapú tapasztalatszerzés időszaka, nem pedig a digitális tartalmaké. A kisgyermek első évei minden későbbi fejlődés alapját adják. Ez az időszak alapjaiban határozza meg, hogyan lesz képes kapcsolódni később a világhoz, szűkebb és tágabb környezetéhez.

Egy kiskamasz akár 8,5 órát is eltölt a képernyő előtt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2023-as felmérése szerint például csak az interneten töltött idő napi több mint 4 órát tett ki, és ez az idő 2020 óta folyamatosan emelkedik. Egy amerikai felmérés szerint a 8-12 éves gyerekek átlagosan napi 5 és fél órát, a 13-18 évesek pedig napi 8 és fél órát töltenek képernyők előtt. Ez az érték ráadásul csak a kikapcsolódási célú képernyőhasználatot jelenti, nem tartalmazza az iskolai feladatokat. A képernyő előtt töltött idő mindkét korcsoportban többet nőtt 2019 és 2021 között két év alatt, mint 2015 és 2019 között négy év alatt. Egészen pici korban, már egyéves gyerekek között is megjelenik a napi képernyőhasználat – mondta Nagy Péter.