Nagy árat fizetnek a gyerekek a képernyő előtt töltött időért

A technikai fejlődés és a társadalmi változások révén egy új, de nagy veszélyt hordozó jelenségre hívják fel a figyelmet a pszichológusok, gyerekorvosok, védőnők, pedagógusok: szinte kontrollálatlan minőségben és mennyiségben néznek tévét vagy használnak okoseszközöket a gyerekek. A Magyar Nemzet a Bethesda Gyermekkórház szakembereit kérdezte a témáról, akik egy képernyőidő- csökkentő programot is indítottak.

Takács Eszter
2025. 10. 20. 5:37
Fotó: (Fotó: Pexels)
Szinte mindenki látott már etetőszékben ülő kisgyereket az étteremben, akinek a hisztijét egy okostelefonon nézett mesével csillapították a szülők, vagy hallhatják az ismeretségi körben, hogy a kiskamasz fiú órákat játékkonzolozik a barátaival. Talán gyors és instant megoldásnak tűnik, hogy egy okoseszköz kösse le a gyermekünk figyelmét, energiáit, idejét, de egyre több tudományos kutatás igazolja, hogy ezért nagy árat fizetnek sajnos a gyerekek, mert már kiscsoportos óvodásoknál is előfordul, hogy nem tudnak egy hosszabb mesekönyvből felolvasott mesét végighallgatni. 

Az intő jelek – figyelemzavar, monotónia-, kudarctűrés képtelensége stb. – pedig egyre csak sokasodnak, ahogy halad az óvodából a kisiskolás kor felé.

A gyerekek képernyőhasználata az elmúlt években egyértelműen fokozódott – mondta el lapunknak Nagy Péter, a Bethesda Gyermekkórház osztályvezető főorvosa, gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosa.

A képernyők világa egyre korábban lép be a gyermekek életébe. Ez a tendencia komoly hatással van a fiatalok életmódjára, és hosszú távú következményekkel járhat mind a fizikai, mind a mentális egészségükre nézve – tájékoztatta lapunkat a Bethesda Gyermekkórház munkatársa.

A 0–4 éves kor a kapcsolódás, az érzelmi biztonság és az élő, élmény alapú tapasztalatszerzés időszaka, nem pedig a digitális tartalmaké. A kisgyermek első évei minden későbbi fejlődés alapját adják. Ez az időszak alapjaiban határozza meg, hogyan lesz képes kapcsolódni később a világhoz, szűkebb és tágabb környezetéhez.

Egy kiskamasz akár 8,5 órát is eltölt a képernyő előtt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2023-as felmérése szerint például csak az interneten töltött idő napi több mint 4 órát tett ki, és ez az idő 2020 óta folyamatosan emelkedik. Egy amerikai felmérés szerint a 8-12 éves gyerekek átlagosan napi 5 és fél órát, a 13-18 évesek pedig napi 8 és fél órát töltenek képernyők előtt. Ez az érték ráadásul csak a kikapcsolódási célú képernyőhasználatot jelenti, nem tartalmazza az iskolai feladatokat. A képernyő előtt töltött idő mindkét korcsoportban többet nőtt 2019 és 2021 között két év alatt, mint 2015 és 2019 között négy év alatt. Egészen pici korban, már egyéves gyerekek között is megjelenik a napi képernyőhasználat – mondta Nagy Péter.

Sok szülő azt gondolja, hogy leginkább csak a tablet vagy az okostelefon számít „képernyőnek”, és a televízióban nézett tartalmakat, a meséket nem sorolják ide, de ez sajnos tévedés, a konzolos játékok, a tévé és minden, aminek képernyője van, idetartozik – emelte ki a szakember.

Komoly hátulütői lehetnek a mértéktelen kütyüzésnek

Kisebb korban a túlzott képernyőhasználat egyik fontos aspektusa, hogy csökkenti a gondozóval való interakciók lehetőségét. Emiatt és más okok miatt a több képernyőidő esetén a gyerekek nyelvi fejlődése elmarad társaikétól. Más lényeges fejlődésbeli mérföldkövek esetén is azt találták, hogy a képernyő előtt több időt töltő gyerekek ezeket később érik el.

A 18 hónaposan többféle képernyő előtt időt töltő gyerekek 26 hónaposan rosszabbul teljesítenek figyelmi feladatokban. A lefekvés előtt használt képernyő gátolja az elalvást és rontja az alvás minőségét, időtartamát.

A túlzott képernyőhasználat egyik leggyakrabban kimutatott káros következménye az elhízás. Akiknél a napi képernyőidő 4 vagy több óra, jelentősen nagyobb a depressziós és a szorongásos tünetek előfordulása. A túlzott képernyőhasználat az externalizáló tünetek, figyelmi problémák, irritált viselkedés előfordulásának kockázatával is együtt jár. 

Segít a Bethesda Gyermekkórház

Természetesen mindenki tudja, hogy vannak nehezebb élethelyzetek: amikor például beteg egy gyerek és otthon kell vele pihenni, esetleg szünet van, de a szülőnek nincsen elég szabadsága vagy home office-ban dolgozik. Ezek valóban olyan szituációk lehetnek, amikor nehéz lekötni egy kisgyerek figyelmét és energiáit. A Bethesda Gyermekkórház segítő szándékkal és 40 országos szakmai szervezet ajánlásával elindított egy programot a szülőknek, hogy támogatást kapjanak abban, hogyan tudják csökkenteni a képernyőidőt. Ehhez elkészítettek két e-bookot is, amiben tanácsokat is adnak, hogyan lehet helyettesíteni a tévézést.

A szakemberek alapvető ajánlásai az alábbiak:

1. Tíz éves kor alatt (az alsó tagozat végéig) semmiképpen, 14 éves kor alatt (a felső tagozat végéig) lehetőleg ne legyen a gyermeknek saját okoseszköze (okostelefon, laptop, okosóra, stb.).

2. Három évesnél fiatalabb gyermekek egyáltalán ne töltsenek időt képernyő előtt, kivéve távollévő családtagokkal való kapcsolattartás céljából.

3. Tizennégy éves kor alatt gyerekek ne regisztráljanak közösségi oldalakra.

4. A gyerekek kikapcsolódást szolgáló napi átlagos képernyőideje ne haladja meg óvodáskorban a 30 percet, alsó tagozatos korban a 60 percet, felső tagozatos korban és később a 90 percet. A telefonhasználatot ugyanannyi időtartamú mozgásos tevékenység kövesse. Képernyőmentes napok bevezetése javasolt.

5. A lefekvés előtti utolsó órában minden képernyő használata kerülendő.

6. A képernyőidő rovására minden gyermek és fiatal mozogjon legalább napi 60 percet.

7. Törekedni kell a tudatos képernyőhasználatra, a megszokásból végzett, céltalan tartalomfogyasztás kerülendő.

8. A túlzott vagy problémás képernyőhasználat a mentális egészséget veszélyeztető kockázatokkal jár, ezért kerülendő.

9. Egyetlen gyermeknek se legyen következetes szülői felügyelet nélküli okoseszköze.

10. A családokat (szülőket, nagyszülőket, gyermekeket) szükséges felvértezni a megfelelő tudással és készségekkel annak érdekében, hogy a digitális világgal való kapcsolatuk egészséges legyen. Szülők esetében ezt a tevékenységet már a várandósság ideje alatt meg kell kezdeni

 

