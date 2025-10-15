Rendkívüli

Tátott szájjal nézik a gyerekek: visszatért az egyik legnépszerűbb szokás

A legtöbben azt hittük, ez már csak poros emlék marad a nagyszülők padlásán. De valami furcsa dolog történt: a diafilm újra előkerült, egyre többen veszik elő, és a mai gyerekeket ugyanúgy rabul ejti, mint minket annak idején. Egyre többen fedezik fel benne a képernyőmentes gyerekkor egyik utolsó, működő varázslatát. Mi tud ez a kicsit retró élmény, amit sem a TikTok, sem a Netflix nem tud pótolni?

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 15. 14:48
Fotó: Vermes Tibor Forrás: demokrata.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szoba elsötétül. A vetítő halkan búg, a képek apró kattanással követik egymást, miközben anya, apa, a nagyobb testvér vagy nagyszülő mesélni kezd. A gyerekek pedig elbűvölve nézik a lepedőre vetített csodavilágot. Mert a diafilm nemcsak mese, hanem egy kicsit varázslat is. Hiába vagyunk összenőve a telefonnal, tévével, laptoppal, ez ma is működik.

Az Öreg néne őzikéje diafilm meleg, lassú képei ma is képesek elvarázsolni a gyerekeket
Egy nagy klasszikus, az Öreg néne őzikéje képkockája

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy már a legújabb mesék is megjelennek diafilm formában. Ezzel párhuzamosan régi diafilmek és vetítők cserélnek gazdát netes adok-veszek oldalakon, vagy épp családon belül öröklődnek tovább. Sőt, új vetítőgépeket is gyártanak. 

Emellett egyre több könyvtárban, közösségi térben, gyerekbarát szállodában tartanak nyilvános vetítést. A diafilm tehát nemhogy nem tűnt el, újra hódít. 

Nézzük, honnan indult ez az egész!


A diafilm története: így kezdődött a varázslat

Réges-régen, amikor még a mozi sem létezett, képmutogatók járták a vásárokat. Vetítettek, meséltek, magyaráztak, afféle utazó mesemondók voltak. Aztán jött a laterna magica, a varázslámpás, ami festett üveglapokat vetített a falra. Innen pedig már csak egy ugrás volt a diafilm: a 20. század elején megjelent a 35 mm-es filmszalagra nyomott képek világa.

Ezeket egyébként először nem a gyerekszobába, hanem tantermekbe szánták, hogy színesítsék az órákat. Egy bizonyos Schambach Gyula tanár 1902-ben például egy saját vetítőgépet épített, amely akár kétméteres képet is ki tudott vetíteni. A Székesfővárosi Pedagógiai Filmgyár is gyártott már diafilmeket 1913-tól, oktatási segédanyagként. Néhány évvel ezután indult útjára a „Falu Urániája” mozgalom, ami faluról falura vitte a képeket a magyar mondákról, a magyar irodalom remekeiről vagy éppen a növénytermesztésről. A korszak egyik legismertebb darabja a Magyar Golgota volt, amely Trianon traumáját dolgozta fel. A második világháború után ezen a téren is új korszak kezdődött. Vászonra került a kommunista ideológia, a termelőszövetkezetek dicsérete. A mese mellett azt is megmutatták, hogyan kellene gondolkodni a világról. A kommunista propaganda olyannyira fontosnak találta ezt az eszközt, hogy Diahíradó néven sorozatot indítottak: rövid, képes híreket, sporteseményeket tettek diafilmre, természetesen a megfelelő szűrőn keresztül. Ezek mellett a Magyar Diafilmgyártó Vállalat első évtizedeiben több mint 4000 ismeretterjesztő diafilm is készült. Gyakorlatilag nincs olyan témakör, amit ne dolgoztak volna fel, kezdve az óvodások helyes öltöztetésével, Budapest irodalmi emlékein át az űrrakéták működéséig.
 

 

Volt viszont ennek az időszaknak egy vitathatatlan hozadéka is: a minőség. Az 1970-es évekig a diafilmek képi világa elképesztően igényes volt. 

Temperával és akvarellel készült képeik nemcsak illusztrációk voltak, hanem mesélő, önálló hangulatot teremtő kis műalkotások. Olyan nevek dolgoztak ezeken, mint Zórád Ernő, Réber László, Vida Gábor vagy Gyulai Líviusz – akiknek a stílusát ma is azonnal felismerni.

 Ám ahogy az 1980-as években megjelentek a videókazetták, majd később a DVD-k, a diafilm népszerűsége lassan csökkenni kezdett.

Nemcsak emlék, újra divat

Meglepő, de a 2000-es évektől mégis egyre többen fedezik fel (újra) a diafilm varázsát. Előkerültek a régi vetítők, leporolták a gyerekkori kedvenceket. A magyar diafilmkincs megőrzésére létrejött a Diafilm-történeti Gyűjtemény több ezer darabból áll. 

De sokan új vetítőgépet és új meséket szereztek be, 2004-ben ugyanis új korszak kezdődött: megjelent az első Bogyó és Babóca diafilm. 

A kissé megosztó, de kétségtelenül rendkívül népszerű mese sikere után pedig több mai könyv is diafilmre költözött: Rumini, Maszat, Kuflik vagy épp Kerekítő Manó. A mai gyerekeknek is lettek saját diahőseik. Sőt, hosszú idő után olyan történet is született, amit eleve diafilm formára írtak, ilyen például a Kisvonat a Mohavölgyben. 

Rumini diafilmen – modern mese képernyőmentes élményként

A műfaj ma is színvonalas, a legtehetségesebb hazai grafikusok és illusztrátorok munkáit nézhetjük az új képeken. Ebből is látszik, hogy bár a háttérben ott a nosztalgia, a diafilm nagyon is élő. Mert valami olyat tud, amit a telefonok, tabletek vagy a tévék nem:

  • egyfajta digitális detox 
  • lassú tempója van, amire nagy szükség van a mai információs zajban
  • működik benne a nosztalgia ereje
  • esélyt ad a kapcsolódásra: a szülők, nagyszülők és gyerekek egyaránt szeretik 

A diavetítő megállítja az időt, ajtót nyit egy lassabb, meghittebb világra. 

Olyan képernyőmentes szórakozást ad, ami újra összeköti a generációkat. 

Hiszen együtt nézzük, együtt hallgatjuk, nem lehet csak úgy átpörgetni. A közös vetítésből pedig közös szertartás lesz. Talán épp ez az, amit mi, akik még diafilmeken nőttünk fel, különösen jól ismerünk. Csak most mi ülünk a vetítő mögé. Persze, közben mi is újra egy kicsit gyerekek lehetünk.
 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

