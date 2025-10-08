Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

fotóalbumételdalízszerelemillatrecepttárgynagymama

Időutazás a léleknek – miért jó néha visszanyúlni a múlt emlékeihez?

Ma minden rohan körülöttünk: a munka, a családi teendők, a hírek és a végtelen feladatok szinte alig hagynak időt a megállásra. Nem csoda, ha néha elfogy a türelmünk, és jólesne egy kis nyugalom. Van, aki a természetben vagy a sportban találja meg belső békéjét, másoknak pedig a múlt apró emlékei adnak erőt. Egy régi fénykép, egy dallam vagy egy gyerekkori íz sokkal többet jelent az egyszerű nosztalgiánál: igazi lelki vitamin, amely feltölt és erősebbé tesz a mindennapok kihívásaival szemben.

Munkatársunktól
2025. 10. 08. 11:10
Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gondoljunk csak bele, mi történik, amikor a kezünkbe kerül egy emlékezetes osztálykép vagy egy gyerekkori játék. Hirtelen visszarepülünk az időben: felidéződik az egykori környezet, az akkori érzések, sőt még az illatok is. Ezek az emlékek azért különösen erősek, mert egy olyan időszakot idéznek fel, amikor minden egyszerűbbnek és biztonságosabbnak tűnt. Ez a megnyugtató érzés a jelenben is erőt ad, és segít könnyebben elviselni a napi gondokat.

Fotó: Pexels.com

A dallamok varázsa

A zene hihetetlen erővel képes összekapcsolni a múltat a mindennapjainkkal. Egy nosztalgikus sláger pillanatok alatt felidézheti az első szerelmet, egy nyári bulit vagy egy családi ünnep hangulatát. A tudósok szerint ennek az az oka, hogy a zene közvetlenül az agy érzelmek feldolgozásáért felelős területeit aktiválja. Így amikor meghallunk egy ismerős dallamot, nemcsak emlékezünk, hanem újra át is éljük az akkori érzéseket. Nem véletlen, hogy egy korábbi kedvenc dal képes elűzni a rosszkedvet, oldani a feszültséget, sőt energiát is ad.

 

Amikor az ízek mesélnek

Az ízek és illatok gyakran még a zenénél is erősebben idézik fel a múltat. Egy falat frissen sült sütemény azonnal a nagymama konyhájába repít vissza, egy ismerős leves illata pedig a vasárnapi családi ebédeket idézi fel. Nem véletlen, hogy ezek az emlékek annyira élénkek: az ízlelés és a szaglás közvetlenül kapcsolódik az agy emlékezetért felelős központjaihoz. Éppen ezért sokan, ha lelki feltöltődésre vágynak, előveszik a régi családi recepteket, és elkészítik azokat az ételeket, amelyek gyerekkoruk boldog pillanataihoz kötődnek.

 

A múlt ereje a jelenben

Sokan úgy gondolják, hogy a múltban merengeni haszontalan időtöltés. Pedig épp ellenkezőleg: ezek az emlékek erőt adnak ahhoz, hogy ma is helyt tudjunk állni. A jól ismert, biztonságot nyújtó élmények stabilitást adnak, emlékeztetnek arra, hogy vannak gyökereink, történetünk, amelyből táplálkozhatunk. A nosztalgia tehát nem a múltban rekedésről szól, hanem arról, hogy a jelent erősebbé tegye.

 

Hogyan építsük be a mindennapokba?

Ehhez nincs szükség különleges alkalomra:

• előkereshetjük a családi fotóalbumot, és közösen nézegethetjük,

• meghallgathatunk egy kedvenc régi dalt,

• elkészíthetjük a nagymama receptjeit vagy 

• a kezünkbe vehetünk egy kedves tárgyat, amihez szép emlék kötődik.

Ezek a kis „időutazások” segítenek lelassulni, feltöltődni és új erővel folytatni a hétköznapokat.

 

Több mint emlékezés

A régi tárgyak, zenék és ízek nemcsak a múlt szépségeit idézik fel, hanem a jelenben is kapaszkodót nyújtanak. Olyan lelki erőforrást jelentenek, amely segít megtalálni a belső egyensúlyt, és emlékeztet arra, kik vagyunk és honnan jöttünk. Ha tudatosan beépítjük őket a mindennapjainkba, sokkal kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak lehetünk.

Legközelebb, amikor megcsap egy ismerős illat vagy megszólal egy nosztalgikus dal a rádióban, álljunk meg egy pillanatra. Engedjük, hogy átjárjanak az emlékek – mert ezek az apró pillanatok igazi lelki táplálékok, amelyekből sosem elég.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu