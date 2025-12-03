Tíz perc, ami feltölti a testet és a lelket

A csend épp olyan alapvető szükségletünk, mint az alvás vagy a friss levegő. Ma már kutatások sora bizonyítja, hogy a folyamatos hanginger – még ha kellemesnek gondoljuk is – megemeli a stressz-szintet, fárasztja az idegrendszert, gyengíti a koncentrációt, megterheli a szívet, sőt, a hangulatunkat is befolyásolja.

Csendes adventi pillanat ( Fotó: Pexels/Victoria Emerson)

Miért félünk a csendtől?

A csend elsőre sokaknak furcsa, sőt kényelmetlen élmény. Mintha hirtelen túl közel kerülnénk saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez. Pedig a korábbi generációk számára a csend természetes volt, ez is része volt annak a napi ritmusnak, amelyben egyensúlyra talált az ember. Ma viszont, ha elnémul körülöttünk minden, sokan szinte azonnal ösztönösen nyúlnak a telefonhoz vagy bekapcsolnak valamit a háttérzajként.

A csendben ugyanis előkerülnek azok a kérdések, érzések, amelyeket napközben félretolunk. A folyamatos zaj segít elfedni ezeket. Csakhogy ez nagyon fárasztó a testünknek és az elménknek. A csend nem az ellenségünk, hiába szoktunk el tőle. Lehet, hogy túl közeli, túl őszinte, de gyógyít. Az advent időszaka különösen alkalmas arra, hogy ezt megéljük.

Miért jó a lelkünknek a csend?

Az élet legnagyobb misztériumai csöndben születnek és bontakoznak ki. Hogyan fejlődik a természet? A legnagyobb csöndben. A fa csöndben növekszik. A föld felé emelkedő nap – fenségesen ragyogva – csöndben adja nekünk melegét. A rendkívüli dolgok mindig csöndesek. Anyja méhében csöndben növekszik a gyermek.

– írja Robert Sarah bíboros A csönd ereje c. könyvében. És szerinte az igazi belső élet, a lelki növekedés is csendben kezdődik.

Éppen ezért „a csend életünk alapja kell legyen, megelőzve a tevékenységet.” Azaz mielőtt újabb elfoglaltságba vetnénk bele magunkat, előbb szembe kell néznünk magunkkal, belső békét kell teremtenünk, mert csak így tudunk célt találni és erőt meríteni annak eléréséhez. A zaj csak álbiztonságot ad, csupán elhiteti velünk, hogy elkerülhetjük a belső munkát.

A csend ráadásul nem csak minket formál:

A mindennapi élet csöndje a másokkal való együttélés elengedhetetlen feltétele. Az elcsöndesedés képessége nélkül az ember nem tudja meghallgatni, szeretni és megérteni saját környezetét. A szeretet csöndből születik. Olyan csöndes szívből jön elő, amely képes meghallani, meghallgatni és befogadni.

Advent idején különösen aktuális sorok ezek Sarah bíborostól. A lelkünk mellett pedig testünknek is jót teszünk a csenddel.