Mentális kimerültség, és a jel, amelyet mindenki túl későn vesz észre

Ha a gyomrunk éhes, tudjuk, mit tegyünk. Az agyunk üzeneteit viszont kevésbé értjük vagy félretoljuk. A legtöbben – különösen határidők és elvárások között egyensúlyozva – megtanultuk figyelmen kívül hagyni a jelzést. Pedig ezek nagyon is fontos figyelmeztetések.

A mentális kimerültségre figyelni kell, mert komolyabb baj forrása lehet (Fotó: Pexels/Christopher Welsch Leveroni)

Amikor nem a test, hanem az elme fárad el

A mentális kimerültség akkor jelentkezik, amikor az agyunk, a belső világunk nem kapja meg azt a fajta táplálékot, amelyre valójában szüksége lenne. Hiszen a legtöbbször azt mondjuk magunknak: „majd túl leszünk rajta”, „még ezt gyorsan megcsináljuk”. Ráadásul agyunk üzenetküldéseit egyre kevésbé értjük.

Miért jelentkezik a mentális kimerültség – és miért nem vesszük észre időben?

A mentális kimerültséget nehezebb észrevenni, mert a jelei nem olyan látványosak. Nem feltétlenül fáj semmink, mégis szétcsúszik a napunk. Vannak azonban tünetek, amelyekről könnyen felismerhető.

Folyamatos, céltalan görgetés

Nem azért nézzük a közösségi médiát, mert valamire kíváncsiak vagyunk, hanem mert túlságosan tompák vagyunk máshoz. Ez a mentális éhség egyik legbiztosabb jele: a figyelmünk kimerült és egyszerű ingerekkel próbáljuk életben tartani. Eltűnik az érdeklődés

A könyv, amit nem tudtunk letenni, a sorozat, amiről nem akartunk lemaradni, a hobbi, amiben elmerültünk, egyszer csak unalmassá válik. Mintha a színek kifakulnának. Szellemi köd

Amikor egy egyszerű feladat felér egy hegymászással. A fókusz szétesik, a gondolatok zabolázatlanok, a memóriánk olyan, mintha valaki folyton törölne belőle. A „nem segít rajta az alvás” típusú fáradtság

Az a fajta kimerültség, amely után egy kiadós alvás sem frissít fel. Feszültség, ingerlékenység, feledékenység

Az idegrendszerünk túl van töltve, az agyunk viszont alultáplált. Meg is van az eredménye: feszültek vagyunk, apróságoktól is idegesek leszünk.

Ha ezek közül legalább kettő igaz ránk, nem vagyunk lusták, nem vagyunk gyengék. Mentális kimerültséggel küzdünk ilyenkor. Ez nem csupán kellemetlen állapot, ha tartósan figyelmen kívül hagyjuk, akár komolyabb problémákhoz is vezethet: kiégéshez, alvászavarhoz, gyakori fejfájáshoz, szorongáshoz vagy depresszióhoz. Egy idő után izomfeszülést vagy általános fizikai kimerültséget is tapasztalhatunk, állandósulhat a stressz. A mentális kimerültség emellett pszichoszomatikus betegségekhez is vezethet.