Karácsony után sincs megállás: roham a boltokban, pörögnek a hitelek

Karácsony után pár nappal úgy néznek ki az üzletek, mintha még mindig szenteste lenne: tömeg mindenhol, sorok a kasszáknál, cserecsomaggal hadonászó vásárlók. Nem csoda, ilyenkor cserélik vissza tömegesen a nem passzoló pulcsikat, a felesleges kütyüket, miközben a boltok is mindent bevetnek, hogy kipucolják a raktárakat. Jönnek az újabb akciók, és velük együtt a „csak év végéig” érvényes, 0 százalékos THM-mel csábító áruhitelek is – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Nem csak karácsony előtt vannak tömegek a plázákban. Fotó: Dinya Magdolna

December 27-től konkrétan elszabadul az akciócunámi, és sokan nemcsak vásárolni, hanem hitelt felvenni is ilyenkorra időzítenek. Az év végi leárazások mellé ugyanis még elcsíphetők a kamatmentes áruhitelek, sőt, nagyobb összegnél a „last minute” személyi kölcsönök is kapósak. Ahogy Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője mondja: sok konstrukció online igényelhető, és ha minden klappol, a pénz akár napokon belül ott lehet a számlán.

Áruhitel: kevesebb pénz, kevesebb kedv?

Az idei év eddig elég vegyes képet mutatott áruhitelezésben. 2025 első tíz hónapjában a magyarok 30,9 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel – ez majdnem 18 százalékos visszaesés tavalyhoz képest. Kevesebb szerződés is született, viszont aki hitelt vett fel, az átlagosan többet kért: az átlagösszeg közel 264 ezer forintra nőtt.

Ezzel szemben a személyi kölcsönök konkrétan szárnyaltak. Októberig 936 milliárd forintot vettek fel a magyarok ilyen hitelből, ami több mint 37 százalékos ugrás egy év alatt. A szerződések száma is nőtt, az átlagos hitelösszeg pedig már 3,16 millió forintnál jár.

Áruhitel vagy személyi kölcsön? Nem mindegy!

A szakértő szerint az áruhiteleknél általában legalább 20 százalék önerőre van szükség, míg a személyi kölcsön teljesen szabad felhasználású: azt veszel belőle, amit akarsz – akár önerő nélkül is.

Persze vannak kivételek. Ilyen például az OTP AKCIÓ468 áruvásárlási gyorskölcsöne, ami 750 ezer forintig önerő nélkül elérhető, ráadásul 0 százalékos THM-mel. Vagyis pontosan annyit fizetsz vissza, amennyit felvettél.