Karácsony után sincs megállás: roham a boltokban, pörögnek a hitelek

Karácsony után sem áll meg az élet: tömeg a boltokban, dübörögnek az akciók és pörögnek a hitelek. Az áruhitelek mellett egyre többen választanak személyi kölcsönt is, ami sokszor olcsóbb és szabadabban felhasználható.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 9:29
Karácsony után is rohamozzák az áruházakat, pörög a hitelezés Fotó: Béres Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony után pár nappal úgy néznek ki az üzletek, mintha még mindig szenteste lenne: tömeg mindenhol, sorok a kasszáknál, cserecsomaggal hadonászó vásárlók. Nem csoda, ilyenkor cserélik vissza tömegesen a nem passzoló pulcsikat, a felesleges kütyüket, miközben a boltok is mindent bevetnek, hogy kipucolják a raktárakat. Jönnek az újabb akciók, és velük együtt a „csak év végéig” érvényes, 0 százalékos THM-mel csábító áruhitelek is – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

20251212 Békéscsaba A Csaba Center bevásárlóközpontot már karácsonyi díszek borítják. Egyre többen térnek be az üzletekbe az ünnepek közeledtével. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap
Nem csak karácsony előtt vannak tömegek a plázákban. Fotó: Dinya Magdolna

December 27-től konkrétan elszabadul az akciócunámi, és sokan nemcsak vásárolni, hanem hitelt felvenni is ilyenkorra időzítenek. Az év végi leárazások mellé ugyanis még elcsíphetők a kamatmentes áruhitelek, sőt, nagyobb összegnél a „last minute” személyi kölcsönök is kapósak. Ahogy Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője mondja: sok konstrukció online igényelhető, és ha minden klappol, a pénz akár napokon belül ott lehet a számlán.

Áruhitel: kevesebb pénz, kevesebb kedv?

Az idei év eddig elég vegyes képet mutatott áruhitelezésben. 2025 első tíz hónapjában a magyarok 30,9 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel – ez majdnem 18 százalékos visszaesés tavalyhoz képest. Kevesebb szerződés is született, viszont aki hitelt vett fel, az átlagosan többet kért: az átlagösszeg közel 264 ezer forintra nőtt.

Ezzel szemben a személyi kölcsönök konkrétan szárnyaltak. Októberig 936 milliárd forintot vettek fel a magyarok ilyen hitelből, ami több mint 37 százalékos ugrás egy év alatt. A szerződések száma is nőtt, az átlagos hitelösszeg pedig már 3,16 millió forintnál jár.

Áruhitel vagy személyi kölcsön? Nem mindegy!

A szakértő szerint az áruhiteleknél általában legalább 20 százalék önerőre van szükség, míg a személyi kölcsön teljesen szabad felhasználású: azt veszel belőle, amit akarsz – akár önerő nélkül is.

Persze vannak kivételek. Ilyen például az OTP AKCIÓ468 áruvásárlási gyorskölcsöne, ami 750 ezer forintig önerő nélkül elérhető, ráadásul 0 százalékos THM-mel. Vagyis pontosan annyit fizetsz vissza, amennyit felvettél.

Az MBH Bank is beszállt a kamatmentes versenybe: a MediaMarktnál 6 hónapos, 0 százalékos THM-mel futó áruhitelt kínál év végéig. Az Alzánál pedig a Cofidis online áruhitellel lehet lecsapni a kinézett termékekre, szintén kamatmentesen.

A bökkenő? A plafon alacsony

Az áruhiteleknél azonban hamar elfogy a mozgástér: az OTP-nél 1,5 millió forint, az MBH-nál és a Cofidisnél 2 millió forint a felső határ. Személyi kölcsönnél viszont akár 15 millió forintig is el lehet menni több nagybanknál.

Ráadásul az áruhitel csak ott működik, ahol adják – és sokszor csak bizonyos termékekre. Ha máshol olcsóbb lenne ugyanaz, akkor bizony bukta. A személyi kölcsönnél ilyen megkötés nincs: ott vásárolsz, ahol a legjobb az ár.

Meglepő fordulat: a személyi kölcsön is lehet olcsóbb

Papíron az áruhitelek tűnnek olcsóbbnak: az MNB szerint októberben ezek átlagos kamata 12,28 százalék volt, míg a személyi kölcsönöké 15 százalék. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb.

A BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint például egy 3 millió forintos, 6 évre felvett személyi kölcsönhöz akár 10 százalék alatti kamattal is hozzá lehet jutni, ha megvan hozzá a havi 400 ezer forintos nettó jövedelem.

A Trive Bank eHitel Expressz konstrukciójánál például 9,4 százalék a kamat – igaz, itt fix 450 ezer forint a hitelösszeg, és mindössze fél év a futamidő. Cserébe online igényelhető, és a pénz akár 15 perc alatt megérkezhet.

Az Erste Most Extra Személyi Kölcsön 9,89 százalékos kamattal fut, teljesen online intézhető, a pénz pedig akár 3 napon belül megjelenhet a számlán. A K&H-nál 9,99 százalékos kamattal lehet számolni, az UniCreditnél pedig akár 9,44 százalékig is lemehet a kamat nagyobb összegnél – sőt, most még jóváírást is adnak az online igénylőknek.

Az OTP-nél is elérhető a 10 százalék alatti kamat, igaz, ehhez már igazán nagyban kell gondolkodni: 14 millió forint feletti hitelösszegnél jön ki a kedvezmény.

Tanulság?
Karácsony után nemcsak az akciók pörögnek, hanem a hitelek is. És bár elsőre az áruhitel tűnik a tuti választásnak, sokszor egy jól megválasztott személyi kölcsön lehet az igazi nyertes.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekuszítás

Világháborúra készülő kóklerek

Sümeghi Lóránt avatarja

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.