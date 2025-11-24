Hét jel, amit a szemünk elárul az egészségünkről

Élete során szinte mindenkivel megesik, hogy homályosan lát távolra, nem rajzolódnak ki élesen a tárgyak körvonalai – írja a brightside.me. Ezt egy kezdődő migrénes fejfájás is okozhatja vagy ha sokat ültünk a számítógép előtt és elfáradt a szemünk, de rosszabb esetben akár a stroke egyik előjele is lehet. A régóta fennálló cukorbetegség esetén is tapasztalható diabéteszes retinopátia. Ha huzamosabban fennáll vagy gyakran előfordul a homályos látás, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni, mi áll a hátterében.

Lógó szemhéj

Idősebb korban természetes, ha némiképp megereszkedik a szemhéjunk, ez a kötőszövet gyengülésének velejárója. Viszont fiatal korban is előfordul, hogy lóg az egyik vagy mindkét szemhéj. Ilyenkor a szemhéjcsüngés a szemhéj izmait szabályozó idegek károsodásának is lehet a következménye. Ezt sérülés, stressz vagy betegség is okozhatja, mivel ezek gyengítik a szemhéjakat emelő izmokat és szalagokat. Ha nem befolyásolja a látást a lógó szemhéj, akkor a szemorvos dönthet úgy, hogy nem kezeli. Ha mégis úgy ítéli meg, hogy szükséges a beavatkozás, akkor a felnőttek esetében ez általában műtétet jelent. Ilyenkor az orvos eltávolítja a felesleges bőrt, és behúzhatja a szemhéjat felemelő izmot.

Szemhéjak gyulladása

Ha a szemhéj bepirosodik, megduzzad vagy fájdalmassá válik, annak számos oka lehet. Ezek közül kettő olyan állapot van, ami összefügg a test más részeivel: ez a fejbőr korpásodása és az akne rosacea. De okozhatja fertőzés, allergia, szemszárazság, atka vagy eltömődött faggyúmirigy is. Ha olyan szemhéjgyulladás jeleit és tüneteit tapasztaljuk, amelyek a jó higiénia – az érintett terület rendszeres tisztítása és ápolása – ellenére sem javul, tanácsos orvoshoz fordulni.

Foltok a látásban

Ha úgy érezzük, látásunkat foltok, fekete vagy szürke pöttyök vagy pókhálószerű szálak zavarják és emiatt kevésbé látjuk tisztán, élesen a dolgokat, arra semmiképpen sem szabad legyinteni. A legtöbb úszó foltot az életkorral összefüggő változások okozzák, amelyek akkor következnek be, amikor a szem belsejében lévő kocsonyás anyag (üvegtest) elfolyósodik és összehúzódik. De ha azt vesszük észre, hogy ezek a foltok jelentősen megnőnek, villogó fényeket látunk, vagy a szürke, fekete folt miatt a látóterében látáskiesést tapasztalunk, azonnal szemészhez kell fordulni, mivel ezek a retina leszakadásának vagy a leválásnak a jelei is lehetnek.