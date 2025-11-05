Tom Hanks és a paradicsom alakú titok: a régi módszer, ami rendet tesz a fejünkben

Sokan úgy érezzük, hogy a minket mindenhol körülvevő digitális világ – az állandó üzenetek, értesítések, böngészőablakok kavalkádja – szétszaggatja a figyelmünket. Nehéz így bármiben is igazán elmélyülni, gyakran a fontos dolgokra szinte semmi energiánk nem marad. Persze, már nem tudunk visszavonulni az internet előtti időkbe (és valljuk be, nem is szeretnénk), de van jó hír: lehet enyhíteni a káoszon, és újra átvenni az irányítást a saját figyelmünk fölött. Tom Hanks példája segít ebben.

Egy egyszerű konyhai időzítő, ami segített Tom Hanksnek

A Pomodoro-technika: a régi trükk, ami Tom Hanksnek is bevált

Egy apró, paradicsom alakú konyhai időzítő. Elsőre nem tűnik nagy dolognak, mégis ez a kis eszköz alapozta meg a világhírű Pomodoro-technika létrejöttét. Az olasz Francesco Cirillo egyetemi évei alatt fedezte fel, hogy a tanulás sokkal hatékonyabb, ha 25 perces, fókuszált szakaszokra bontja a feladatokat, amit öt perc szünet követ. Az egyes szakaszokat Cirillo az olaszoknál elterjedt, paradicsom alakú konyhai időzítővel jelezte magának. (A pomodoro szó olaszul paradicsomot jelent.) A módszert mások is ajánlják, hiszen több olyan technikát alkalmaz, amelyek valóban segítik a hatékonyságot és csökkentik a stresszt.



És ha még mindig kételkednénk: Tom Hanks a Pomodoro segítségével írta meg az Egy újabb filmes remekmű elkészítése című regényét. Egy interjúban pedig úgy nyilatkozott, hogy a regényírás közben nehéz volt figyelni, de a Pomodoro segített „keretet adni a kreativitásnak”.

Egy-egy időzített szakaszban csak a történetre koncentráltam. Sem e-mailek, sem telefon, csak a következő mondat.

Miért működik a Pomodoro-technika? A rövid szakaszok titka

Ahogy az életkor nő, a hormonális változások és a mentális túlterhelés miatt az összpontosítási képességünk gyakran csökken. A Pomodoro-technika viszont visszaadja a fókuszt, a kontroll érzését és az önbizalmat. Ráadásul nem kell hosszú órákat megszakítás nélkül dolgozni, mert rövidebb idő alatt is hatékonyak lehetünk. Nézzük, miért működik a gyakorlatban és miért ajánlják a szakértők:

Éles fókusz: Az időzítő ketyegése ösztönöz, hogy a figyelmünk ne kalandozzon el. Nem böngészünk, nem görgetünk, egyszerűen csak a feladatra koncentrálunk, mert tudjuk, hogy erre van szükség a feladat teljesítéséhez.

Korlátozott erőfeszítés: A 25 perc rövid és vállalható időszak, így sokkal könnyebb elkezdeni bármilyen feladatot, még a legnagyobbat is. Nem tűnik leküzdhetetlennek.

Szünetek a kiégés ellen: A gyakori, rövid szünetek lehetővé teszik az agy regenerálódását, így erős marad a koncentráció és a motiváció.

Látható előrehaladás: Minden szakasz mérhető egységként jelenik meg, láthatjuk a haladást. Sőt, meg is jutalmazhatjuk magunkat ilyenkor, ez pedig további motivációt ad.

A zavaró tényezők kezelése: Ha valami közbejön, azt feljegyezzük, de nem merülünk bele, így a megszakítások nem veszítik át az irányítást a figyelmünk felett.

Hogyan segít a Pomodoro-technika az ADHD-val élőknek?

A módszer nemcsak a híres emberek luxusa, bárki kipróbálhatja. Pszichológusok és tanulási szakértők kifejezetten ajánlják ADHD-val élőknek, hiszen a Pomodoro‑technika a feladatokat olyan rövid időblokkokra bontja, ami illeszkedik ahhoz, amennyi ideig valóban figyelni tudunk. A rövid, fókuszált munkaszakaszok és a tudatos szünetek segítenek kordában tartani a figyelmet, miközben csökken a túlterheltség érzése. Ha valami mégis kizökkent – például bejön egy telefonhívás –, semmi gond: jegyezzük fel a megszakítást, és folytassuk tovább a szakaszt.