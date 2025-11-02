A magyar sütemény, ami meghódította Jókai szívét és Párizst

Hogyan vált ez a vékony tészta igazi magyar különlegességgé? Mi az, ami miatt a világ más részein is csodálták? Ahhoz, hogy ezt megértsük, alaposan szemügyre kell vennünk a régi recepteket. Mert a rétes titka a tésztában rejlik.

Így készült a rétes 1942-ben (Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar)

Ki volt Zilahy Ágnes és mit tanít nekünk a magyar konyháról?

A rétes nyomában járva érdemes előbb megismerkednünk Zilahy Ágnessel, aki már a 19. század végén rávilágított arra, mi teszi a magyar konyhát igazán különlegessé és a rétest világhírűvé. Gazdag földbirtokos családból származott, katonatiszt férjével sok vidéket bejárt, ahol megismerte a helyi ízeket, ami megtetszett neki, azt pedig megőrizte. Saját bevallása szerint: „rendkívül változatos élettapasztalat után” írta szakácskönyvét, amelyből minden ételt ő is jó párszor elkészített.

Zilahy könyvéből megtanulhatjuk a magyar konyha alapjait, de számos, ma már elfelejtett fogást is megismerhetünk tőle. Könyvében láthatjuk, milyen fantáziadús volt egykor konyhánk: csirke egresmártásban, mazsolás és gesztenyés nyelv, babérleveles nyúl… és természetesen a rétes, ami már akkor is a háziasszonyi tudás próbája volt.

Hogyan tette a magyar liszt világhírűvé a rétest?

Zilahy Ágnes azt írta a rétesről szakácskönyvében, 1892-ben:

ehhez a legfrissebb és legfinomabb lisztet kell használni. Ha a liszt valahol nedves kamarában vagy pinczében sokáig állott, ne is kísértsünk meg belőle rétest gyúrni. Ennél a tésztánál ugyanis fő és első kellék a jó minőségű liszt.

És ez az, amiben nem volt konkurenciánk.

A 19–20. századi Magyarország igazi gabona-nagyhatalom volt: a Monarchia éléskamrájaként nemcsak a hazai asztalokra, de exportra is szállítottunk búzát és lisztet.

A termékeny talaj és a modern hengermalmok révén a magas sikértartalmú magyar búzából olyan liszt készült, amely tökéletes volt a vékonyra húzható, rugalmas rétestésztához. Aki valaha látott rétesnyújtást, emlékszik arra, ahogy a tészta hullámzott, mint egy áttetsző abrosz. Na, ehhez kell a jó liszt.

Bár ma az osztrák rétesnek talán nagyobb a reklámja – Strudel néven Uruguaytól Kanadáig kapható –, a 19. században még egyértelműen Magyarországé volt a dicsőség.

A párizsi Ritz étlapján „magyar rétes” néven szerepelt ez a sütemény, a ház főcukrásza Budapesten tanulta el a készítés fortélyait. A rétes ekkor nemcsak egy egyszerű sütemény volt, hanem kulturális exportcikk – a magyar kézügyesség, a jó alapanyag és a fantázia szimbóluma.

Hogyan készül a rétes?

Persze az sem mindegy, ki csinálja, hiszen a rétes nyújtása, húzása valóságos művészet. A tészta annyira engedelmes, amennyire a háziasszony türelmes. Nem véletlen, hogy már a 17. században, a Zrínyi-udvar szakácskönyvében is figyelmeztettek: „aki nem látta, nem is szükség, hogy próbálja, mert rajtaveszti” – mert ezt a mesterséget bizony előbb látni, ellesni kellett.