Tíz magyar szuperélelmiszer, amit a világ most fedez fel

A szuperélelmiszer fogalom mögött – ha leporoljuk róla a reklámszagú csillogást – bőven van tartalom. Azokat az ételeket nevezik így, amelyek nemcsak táplálnak, de gyógyítanak, méregtelenítenek, szépítenek, fiatalítanak is. Mert tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal, növényi hatóanyagokkal. Ma szuperélelmiszernek hívjuk ezeket, de egykor egyszerűen csak a hétköznapi főzés részei voltak. Mutatjuk a hazai konyha tíz legszuperebb hozzávalóját, amit már régóta ismerünk, csak éppen elfelejtettük, milyen nagy kincsek. Szerencsére szakácskönyveink megőrizték ezeket az egészséges magyar ételeket.

Régi szakácskönyvek, tele szuperélelmiszerrel (fotó: pexels.com)