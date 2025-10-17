SNI: egyre több gyereket érint és egyre sürgetőbb megérteni

Vannak iskolák, ahol az együttműködés nem pedagógiai elv, hanem mindennapi gyakorlat. Az Újlaki Magyar–Olasz Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – ahogy igazgatója, Gábor Áron fogalmazott – a szociális integráció fellegvára. A 238 éves intézménybe járó enyhe értelmi sérült gyerekek, az olasz diákok és a többségi tanulók együtt, egymásra figyelve adtak elő egy magyar–olasz nyelvű műsort a „Hol vagytok, hol vagytok SNI-gyerekek?” című konferencia nyitányaként. A közösen énekelt dalok és összehangolt táncok megmutatták, milyen az, amikor mindenki számít – és tényleg mindenki helyet kap.

Közös ritmusban: a nyitóműsor megmutatta, hogyan válhat az elfogadás közösségi élménnyé (Fotó: Havran Zoltán)

A rendezvény előadói ezután arra a kérdésre keresték a választ, hogyan segíthetünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Mit jelent a gyakorlatban mellettük állni, szülőként, tanárként, kortársként? A válaszok nemcsak elgondolkodtatók, hanem mindannyiunkat érintenek, hiszen ezek a gyerekek ott vannak körülöttünk: az iskolában, a játszótéren, a mindennapokban.

Mire van szüksége az SNI-s gyerekeknek?

Sok segítségre. Tárgyira is, emberire is.

A jó hír, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában működő hét iskola most 133,5 millió forint pályázati támogatást kapott ennek biztosítására. Ahogy Hajnissné Anda Éva, a tankerület vezetője elmondta: ebből a pénzből legalább 1500 gyerek fejlesztése valósulhat meg és legalább 60 pedagógus vehet részt továbbképzésen.

Hajnissné Anda Éva elmondta: 133,5 millió forintos pályázati támogatás segíti az SNI-s diákok fejlesztését és a pedagógusok továbbképzését (Fotó: Havran Zoltán)

A támogatásból fejlesztő- és vizsgáló eszközöket vásárolnak, illetve az iskolák belső tereit is úgy alakítják át, hogy azok jobban segítsék a sajátos nevelési igényű tanulókat. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például Braille-írógépet, amin elkészül a vak diák feladatlapja. Vagy olyan speciális szemüveget, amely hanggá alakítja a látottakat. Egy csendes szobát, egy nappalit idéző kuckót, ahová visszavonulhat az, akinek túl sok a zaj, a fény, az inger. És nem utolsósorban, olyan tanárokat, gyógypedagógusokat, akik tudják, hogyan segítsenek. Mert az elfogadás szíve-lelke mégiscsak az ember. Erről szólt az esemény négy előadójának közös gondolatmenete is: az SNI-s gyerekekkel való foglalkozás nemcsak szakmai kérdés, hanem mélyen emberi feladat.