Azonosítás, őszinte pillanatok és traumafeldolgozás – segítség az Elfeledett Gyermekeknek

Magyarországon csaknem négyszázezer gyerek él olyan családban, ahol az egyik vagy mindkét szülő alkoholbeteg. Sokan közülük még a segítők számára is láthatatlanok maradnak, őket hívják elfeledett gyermekeknek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014-ben indított programot a támogatásukra Apa, anya, pia néven, amely az önsegítő csoportok, kiadványok, szakemberképzések, weboldalak mellett az Elfeledett gyermekek konferenciával segíti a függő szülők gyermekeinek traumafeldolgozását, és azt, hogy a téma minél szélesebb nyilvánosságot kapjon.
A konferenciát Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke nyitotta meg. Civil összeKÖTtetések címmel Békési Tímea addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, etnográfus, a Köttusa ötletgazdája és Kormos Piroska szociálpedagógus, Köttusa nagykövet, az Apa Anya Pia program koordinátora számoltak be a Köttusa adománygyűjtő kampányról. A programot Békési Tímea addiktológiai konzultáns kezdeményezésére a konferencián résztvevő szakemberek és érintett felnőtt gyermekek összefogásával indították el azért, hogy a szenvedélybeteg szülők mellett élő gyerekek közül minél többen kaphassanak segítséget, és esélyt arra, hogy teljes életet élhessenek.
– Hiszek a terápiás térben, és azokban a kapcsolatokban, amik ebben a térben megszülethetnek és hiszek ebben a térben a kapcsolatok gyógyulásában – mondta Frankó András családterapeuta, mentálhigiénés szakember, szupervízor, a Máltai Szeretetszolgálat Fogadó vezetője, Családterápia szenvedélybeteg családokkal című előadásában, melyet Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal együtt tartott. Úgy folytatta: Hiszek abban, hogy az apró lépéseknek a változása hozhat nagy változásokat. Hiszek abban, hogy felkerülhetnek a felszínre azok az erőforrások, amik reményt adhatnak ezekben a családokban, hiszek az őszinte pillanatok varázsában. Hiszek a változásban, amikor fáj, mert olyan sokszor van. Nem csak a klienseknek, sokszor nekem is fáj átérezni a fájdalmat, a szomorúságot. Hiszek a visszanyerhető mosolyban is – sorolta a szakember, majd elmesélt egy történetet egy családnál, ahol párterápia folyt.