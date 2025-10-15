Azonosítás, őszinte pillanatok és traumafeldolgozás – segítség az Elfeledett Gyermekeknek

– A férfi nagyon óvatosan, többször megkérdezi a feleségét, elmondhatja-e, milyen tüneteket lát rajta olyankor, amikor ő olyan furcsa. A férj lassan elkezdett körülírni olyan állapotokat, amelyek kifejezetten egy hangulatoldó szer hatásának a következményei. Figyeltük ezt a párt és figyeltük a hölgyet, ő hogyan éli meg ezt a helyzetet. A tények hangzottak el, hogy nehezen mozog, furcsán beszél, elkent a beszéde, nehezen ért szavakat. A férfi tapintatosan, óvatosan beszélt erről, és azt mondta, ő így is el tudja fogadni a feleségét. És akkor enyhült a feszültség. A beszélgetés végén valahol visszatért a mosoly. A hölgy pedig azt mondta, szeretne még további segítséget is kapni – mesélte Frankó András, majd hozzátette:

Hiszek abban, hogy a kimondott és elhallgatott szavaknak ereje és igazsága van.

– Hiszek a kimondott és az elhallgatott érzelmek igazságában és alkalmában, mert nem mindig mindent lehet megfogalmazni és elmondani– folytatta a szakember, majd azt mondta: hiszek a karzaton átnyúló kezek vigaszában. Frankó András ezután felolvasott egy írást, ami egy családterápiás folyamat alatt született. Hosszú ideje jár hozzájuk egy pár, melynek tagjai a szenvedélybetegséggel való küzdelem nagy lépcsőfokán vannak túl, jelenleg a felépülésben. A férfi beleegyezésével osztotta meg a történetet a családterapeuta: „Nem voltam képes a teljes asszisztenciára, nem voltam képes a józanságra. Nem voltam képes arra, hogy jó apa legyek. Kezdetben heti négy-öt alkalommal, egyre komfortosabban éreztem magam. Harmincöt napja nem ittam, illetve nem használtam semmit. Eljött a születésnapom. A feleségem mindig tortát készít ilyenkor, a lányomtól más dolgok mellett egy karkötőt kaptam ajándékba. Erre három gyöngy van felfűzve a következő betűkkel: A, P, A. Nem emlékszem arra, hogy valaha jobban örültem volna bármilyen ajándéknak. Még csak ennyi idő telt el a felépülésben és a gyerekek máris visszajelzik, hogy valami jó nekik. Feltettem a csuklómra és azóta is büszkén és hálásan viselem. Nagyjából két héttel később ülök a szombat reggeli anonim gyűlésen. Beült két srác totál részegen, bemindenezve. Borzasztó rosszul éreztem magam, azért jövök ide, mert szeretnék nem inni. Mit kell ebből tanulnunk, hogyan tudnék kapcsolódni ezekhez a srácokhoz, akik azt se tudják hol vannak a jelenlegi állapotukban. Mit üzen nekem a Felsőbb Erő? Magam elé bámulok, felszólal a gyűlésvezető, kapok egy új nézőpontot, s miközben még mindig magam elé bámulok, a csuklómra pillantok, amelyen a karkötőt hordom, és amelyen az utolsó karakter nem elmozdult, végigcsúszott a zsinóron, így a sor elejére került. AAP. A Felsőbb Erő üzenete, a legjobb helyen vagyok, hiszen felismerem az Apa, anya, pia című könyv betűit.”