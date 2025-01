A szenvedélybeteg szülők gyermekeiért kezdet gyűjtésbe a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Békési Tímea addiktológiai konzultáns kezdeményezésére a konferencián résztvevő szakemberek és érintett felnőtt gyermekek összefogásával indult el január 25-én a Köttusa elnevezésű kampány, amelyhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott.

Az akció célja, hogy a március 1-jéig összegyűlő adományok révén a szenvedélybeteg szülők mellett élő gyerekek közül minél többen kaphassanak segítséget, és esélyt arra, hogy teljes életet élhessenek. A kampányban résztvevők vállalják, hogy fejenként két méter hosszú sálat kötnek, és hírét viszik, hogy a szenvedélybetegség kimondható, nemcsak a függő, de családtagjai, gyermekei is kaphatnak segítséget. A közleményben kiemelik: ha a szenvedélybeteg családban élő gyermekek egymás mellé állnának, akkor Budapesttől Pécsig érne a sor, ami 220 kilométer. A szervezők ezért választották szimbólumként ezt a távolságot:

a kampány során 220 méternyi sálat kötnek meg, amely a közösségi összefogást, a támogatást és a reményt jeleníti meg.

A cél eléréséhez 110 ember részvételére van szükség. A sálakat, amelyeken egy apró fehér kereszt jelképezi a közösséghez tartozást és szolidaritást, szenvedélybeteg családok gyermekei kapják meg. Az adománygyűjtés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat oldalán zajlik, amelyen rövid regisztrációval bárki az ügy nagykövetévé válhat. Az összegyűlt adományokból országos programok indulnak: segítő és támogató csoportok kiskorúaknak és felnőtteknek, akik szenvedélybeteg családban nőttek fel vagy jelenleg is abban élnek; szakemberképzések, amelyek lehetővé teszik, hogy még többen nyújthassanak szakszerű támogatást; valamint ismeretterjesztő előadások és foglalkozások, amelyek segítenek lebontani a témát övező tabukat, hogy minél többen megtudják: a gyerekeknek is elérhető az ingyenes és szakszerű segítség. Március 1-jén az ország húsz városában gyűlnek össze a kampány nagykövetei és önkéntesei, hogy közösen fejezzék be a 220 méternyi sál készítését – áll a közleményben.