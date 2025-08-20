Sorsfordító – Durva, hamis legenda Szent István királyról + videó

Már az adás elején megjegyezte Vécsey kollégánk, hogy egy ilyen felvetést több irányból is meg lehet közelíteni. Feltette azt a kérdést, mielőtt a történészkedésbe belevágtak volna, hogy józan paraszti ésszel mit jelenthet, valós lehet-e, hogyan értelmezhető az, hogy kiirtanak egy fél országot? Hozzátette, még ha a félig kiirtás egy szóbeli túlázás is, de azért mégis egy komoly dologról van szó.
Felidézte, hogy az embernek nehogy eszébe jusson a tatárjárás, ahol a történészek azon lamentálnak a legújabb régészeti leletek kapcsán is, hogy a mongolok az országnak csak a felét, vagy csak a negyedét, vagy csak a harmadát irtották ki.
Hozzátette, bármelyik is igaz ebből, ez a kollektív trauma 800 év után is él a magyar emberekben, és hasonlóval vádolják Szent Istvánt.