Sorsfordító – Durva, hamis legenda Szent István királyról + videó

Szász Péter történész szerint egy ilyen genocídium, egy ilyen népirtás mindenképpen a településszerkezetre, a népesség eloszlására , egyáltalán az ország életképességére radikálisan kihat. Rátérve Szent Istvánra, egyáltalán nem volt szokás olyat elkövetni, hogy végezzen a sajátjaival, hiszen egyetlen uralkodónak sem érdeke, hogy meggyengítse a saját hatalmi bázisát, azt az országot, ami mindenféle szempontból ennek az alapját képezi, főleg régen, pontosabban Szent István korában, amikor még nem voltak sem külgazdaságilag sem egyéb külpolitikai tényezők alapján annyira kiszolgáltatottak, vagy éppen nem úgy, mint most.

Kiemelte, ez volt az egyetlen bázis, amire építhetett, a nép, az adózó nép volt az ország fő bázisa. Minden szempontból a magyar lakosság számított, az élő erő szempontjából, a gazdasági ellátás szempontjából. Mint fogalmazott, az akkori mezőgazdasági termelési viszonyokba gondolkodjunk, gyakorlatilag élelmiszeriparról beszélhetünk, a mezőgazdaság azóta olyan mértékben átalakult, amit a hétköznapi ember, aki ebben nem vesz részt, az nem tapasztal meg.

Szász Péter szerint gyakorlatilag önmagát semmisítette volna meg Szent István, ha népe ellen fordul.

A részletes elemzésnek itt nincs vége, bőven volt mondanivaló a Sorsfordítóban, ahol kibontották az igazság minden apró részleteit.

