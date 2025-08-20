Sorsfordító – Durva, hamis legenda Szent István királyról + videó

Szent Istvánkereszténységhonfoglalás

Egy különös legenda épült be a köztudatba, miszerint amikor Szent István király idején az állítólagos erőszakos katolikussá térítés történt, közben kiirtották a fél országot. Van ennek valóságalapja? Megtörténhetett ez? Vagy csupán a magyar legendárium része? Értelmetlen önsorsrontás lett volna, ha ez történik? Ezt elemzi, és beszéli át részletesen Sorsfordító című podcastműsorunkban Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu munkatársa és Szász Péter történész.

Munkatársunktól
2025. 08. 20. 9:05
Már az adás elején megjegyezte Vécsey kollégánk, hogy egy ilyen felvetést több irányból is meg lehet közelíteni. Feltette azt a kérdést, mielőtt a történészkedésbe belevágtak volna, hogy józan paraszti ésszel mit jelenthet, valós lehet-e, hogyan értelmezhető az, hogy kiirtanak egy fél országot? Hozzátette, még ha a félig kiirtás egy szóbeli túlázás is, de azért mégis egy komoly dologról van szó. 

Felidézte, hogy az embernek nehogy eszébe jusson a tatárjárás, ahol a történészek azon lamentálnak a legújabb régészeti leletek kapcsán is, hogy a mongolok az országnak csak a felét, vagy csak a negyedét, vagy csak a harmadát irtották ki.

Hozzátette, bármelyik is igaz ebből, ez a kollektív trauma 800 év után is él a magyar emberekben, és hasonlóval vádolják Szent Istvánt.

 

Szász Péter történész szerint egy ilyen genocídium, egy ilyen népirtás mindenképpen a településszerkezetre, a népesség eloszlására , egyáltalán az ország életképességére radikálisan kihat. Rátérve Szent Istvánra, egyáltalán nem volt szokás olyat elkövetni, hogy végezzen a sajátjaival, hiszen egyetlen uralkodónak sem érdeke, hogy meggyengítse a saját hatalmi bázisát, azt az országot, ami mindenféle szempontból ennek az alapját képezi, főleg régen, pontosabban Szent István korában, amikor még nem voltak sem külgazdaságilag sem egyéb külpolitikai tényezők alapján annyira kiszolgáltatottak, vagy éppen nem úgy, mint most. 

Kiemelte, ez volt az egyetlen bázis, amire építhetett, a nép, az adózó nép volt az ország fő bázisa. Minden szempontból a magyar lakosság számított, az élő erő szempontjából, a gazdasági ellátás szempontjából. Mint fogalmazott, az akkori mezőgazdasági termelési viszonyokba gondolkodjunk, gyakorlatilag élelmiszeriparról beszélhetünk, a mezőgazdaság azóta olyan mértékben átalakult, amit a hétköznapi ember, aki ebben nem vesz részt, az nem tapasztal meg. 

Szász Péter szerint gyakorlatilag önmagát semmisítette volna meg Szent István, ha népe ellen fordul. 

A részletes elemzésnek itt nincs vége, bőven volt mondanivaló a Sorsfordítóban, ahol kibontották az igazság minden apró részleteit.
 

 

