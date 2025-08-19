Szabó Gergő megjegyezte, azoknak a normális embereknek is kinyílik a bicska a zsebében, akiket az aljas gusztustalanságokkal célba vesznek. Véleménye szerint érdemes elemezni a leírt mondatokat, mint fogalmazott, elképesztő tudathasadás van a „takaréklángelméknél”, akik egy mondaton belül írnak Szeretetországról, majd azonnal jön a tanácsköztársasági tempó, azaz mindent és mindenkit el kell pusztítani, aki nem velük ért egyet. Kollégánk szerint ezek a csoportok megmutatják azt a tiszás lélekállapotot, amiből kiderül, hogy olyan mértékű gyűlölet, frusztráltság van bennük, ami félelmetes, ugyanis csak a gyűlölet tartja össze őket. Alternatívák helyett „véres nyállal” köpködnek a tiszások – tette hozzá.

Kaotikus a helyzet, amelyet Máté Patrik is alaposan kifejtett. Munkatársaink szerint döbbenet látni, hová jutott a magyar politikai élet a rendszerváltás óta. Magyar Péter erős embere sem maradt ki a beszélgetésből, a nagy lábon élő, de a „kisembereket védelmező” Ruszin-Szendi Romuluszra is szántak néhány mondatot kollégáink. Természetesen a Rapidból sem maradt ki a Trump–Zelenszkij-találkozó, valamint az ukrán elnök védelmében Amerikába utazott EU-s csoport sem.