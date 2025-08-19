Részletesen foglalkozott cikkében a Magyar Nemzet azzal, hogy milyen durva a Tisza Párt szimpatizánsainak megnyilvánulása a közösségi terekben. Gyűlölködő mondatok, megjegyzések, nemegyszer kormánypárti politikusok és szavazóik halálát kívánják a tiszások. Máté Patrik szerint nem új keletű a dolog, véleménye szerint semmi mást nem csinálnak, csak a főnöküket, Magyar Pétert másolják, aki szintén nem a toleranciáról híres, hanem nagyon könnyen kinyílik a bicska a zsebében, ha valakinek más a véleménye arról, mint amit ő szeretne hallani.
Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó
Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége. Természetesen a Trump–Zelenszkij-találkozó mellett sem megyünk el szó nélkül. A Rapid délutáni adásában Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu munkatársa elemzi a témákat.
Szabó Gergő megjegyezte, azoknak a normális embereknek is kinyílik a bicska a zsebében, akiket az aljas gusztustalanságokkal célba vesznek. Véleménye szerint érdemes elemezni a leírt mondatokat, mint fogalmazott, elképesztő tudathasadás van a „takaréklángelméknél”, akik egy mondaton belül írnak Szeretetországról, majd azonnal jön a tanácsköztársasági tempó, azaz mindent és mindenkit el kell pusztítani, aki nem velük ért egyet. Kollégánk szerint ezek a csoportok megmutatják azt a tiszás lélekállapotot, amiből kiderül, hogy olyan mértékű gyűlölet, frusztráltság van bennük, ami félelmetes, ugyanis csak a gyűlölet tartja össze őket. Alternatívák helyett „véres nyállal” köpködnek a tiszások – tette hozzá.
Kaotikus a helyzet, amelyet Máté Patrik is alaposan kifejtett. Munkatársaink szerint döbbenet látni, hová jutott a magyar politikai élet a rendszerváltás óta. Magyar Péter erős embere sem maradt ki a beszélgetésből, a nagy lábon élő, de a „kisembereket védelmező” Ruszin-Szendi Romuluszra is szántak néhány mondatot kollégáink. Természetesen a Rapidból sem maradt ki a Trump–Zelenszkij-találkozó, valamint az ukrán elnök védelmében Amerikába utazott EU-s csoport sem.
