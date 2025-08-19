Magyar PéterTisza PártTényi István

Rendőrségi eljárás indulhat a holokauszton gúnyolódó Magyar Péter szimpatizáns ügyében?

Feljelentést tett a rendőrségen Tényi István annak a Magyar Péter szimpatizánsnak az ügyében, aki a zsidók kiirtása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy jelentős létszámú Facebook-csoportban.

2025. 08. 19. 8:12
Közösség elleni uszítás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Tényi István azután, hogy az egyik Magyar Pétert támogató csoportban a holokauszton gúnyolódtak – értesült a Magyar Nemzet. Ezért a cselekményért akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

„Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak” 

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű húszezer főt számláló Facebook-csoportban a napokban egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban. A férfi közösségi média oldalából kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is megoszt, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. A férfi emellett a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette. 

A Tisza Párt tagadja, hogy köze lenne a csoporthoz.

 

