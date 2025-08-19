Rendőrségi eljárás indulhat a holokauszton gúnyolódó Magyar Péter szimpatizáns ügyében?

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban. A férfi közösségi média oldalából kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is megoszt, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. A férfi emellett a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette.

A Tisza Párt tagadja, hogy köze lenne a csoporthoz.