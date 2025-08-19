Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte valószínűsíthető, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak.

Ruszin-Szendi Romulusz a jelek szerint nagyon szereti a luxust

Luxuséjszakák engedély nélkül

Nos, a válaszból kiderült, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

Ruszin-Szendi Romulusz erre utaló kifejezett kérelmet külföldi utazásait megelőzően tizenkét alkalommal nem nyújtott be, így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

Mint írta: általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.