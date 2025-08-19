Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Magyar Péter honvédelmi tanácsadója annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Budai Gyula kérdésére adott válaszából. A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna arra jogosult, hogy azt a tárca fizesse neki. A politikus lapunknak úgy nyilatkozott, szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.

Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte valószínűsíthető, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak.

Ruszin-Szendi Romulusz a jelek szerint nagyon szereti a luxust

Luxuséjszakák engedély nélkül

Nos, a válaszból kiderült, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

Ruszin-Szendi Romulusz erre utaló kifejezett kérelmet külföldi utazásait megelőzően tizenkét alkalommal nem nyújtott be, így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe 

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

Mint írta: általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.

 

Ruszin-Szendit felesége is elkísérte, ám ezt nem mindig tehette volna meg ingyen

A fideszes képviselő erről is érdeklődött a HM-nél, ahonnan az a válasz érkezett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz felesége tizenhét alkalommal kísérte el a volt vezérkari főnököt külföldi programjaira, azonban hat közös utazás esetében hivatalos meghívólevelet nem kapott, így utóbbi utazások „költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható“.

Budai Gyula lapunkkal azt közölte, hogy mindezek miatt szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.

A zsírleszívás miatt már nyomoznak

Megjegyezzük, hogy Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával összefüggésben, ugyancsak szolgálati visszaélés miatt már eljárás van folyamatban. Ez a volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye: a Ruszin-Szendi 2022. április 14-én esett át a szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban, ám annak milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Ráadásul a költségeket a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyar Péter bizalmasa a mai napig nem fizette meg a kórháznak. 

 

