Ruszin-Szendi Romulusz, ha elutazott is követelte a luxust, a négycsillagos szálloda sem volt elég neki

Magyar Péter bizalmasának felesége Ruszin-Szendi Anikó aláírásával érkeztek azok az e-mailek, amelyekben bluetooth-os tükröt, fürdőnadrágot, köntöst és hasonló termékeket is megrendeltek a közpénzből épülő villába. például a 18 millió forintos magaságyást, a prémium masszázsmedencét 7,6 millió forintért, valamint kemencét és grillsütőt is 6,5 millió forintért. De a tételek között voltak még olyan dolgok, mint szennyestartó kosár, két fellépő lépcső a gardróbba, ágyneműhuzat, gumis lepedő és fürdőköntösök.

De még a zuhanyzóba való tusfürdőtartót is a honvédség pénzén rendelték meg maguknak.

A bukott vezérkari főnök közpénzhez való hozzáállását az is bemutatja, hogy még a fürdőnadrágot is az adófizetőkkel vásároltatta meg magának. Méghozzá két különböző méretben. Két XXL-est a zsírleszívás előtt és egy XL-est a zsírleszívás után. Női fürdőruhából viszont négy különböző méretet rendeltek, 36-osra, 40-esre, 42-esre és 44-esre is igényt tartottak, valószínűleg a velük együtt fürdőző családtagoknak.