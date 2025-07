Ruszin-Szendi Anikó aláírással érkeztek azok az e-mailek, amelyekben bluetooth-os tükröt, fürdőnadrágot, köntöst és hasonló termékeket rendeltek meg a közpénzből épülő villába. Mint azt megírtuk, elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati luxusvillájáról. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára épített dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

Még a szennyestartót is közpénzből vásároltatta Ruszin-Szendi Romulusz az egymilliárdos villába

A jelentés felidézte, hogy a dunakeszi ház helyét Ruszin-Szendi határozta meg saját kényelmi szempontjai szerint. A jelentés alapján Debrecenből járt be a városba, így az M3-as autópályáról könnyen megközelíthető Dunakeszire esett a választása. Az ingatlanba prémium kategóriás, valamint egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzből. Megírtuk például a 18 millió forintos magaságyást, a prémium masszázsmedencét 7,6 millió forintért, valamint kemencét és grillsütőt is, amik 6,5 millió forintot tettek ki.

Fürdőnadrág két méretben

Beszámoltunk arról, hogy a fürdőnadrágot is az adófizetők vásárolták a volt vezérkari főnöknek. A felesége azonban két különböző méretben rendelte meg, kért egy XL-est és két darab XXL-est. Érdekesség, hogy a villa berendezése már a zsírleszívás után történt. A Ripost szerint az történhetett, hogy a műtét után újra meghízott Ruszin-Szendi Romulusz, és a felesége a kisebb méretű úszónadrággal akarta ösztönözni a fogyásra.

A női fürdőruhából viszont négy különböző méretet rendeltek, 36-osra, 40-esre, 42-esre és 44-esre is igényt tartottak.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Szennyestartó, polc, fellépő

Ennél is érdekesebb, hogy a Ruszin-Szendi Anikó által írt e-mailekben olyan tételek is szerepelnek, amelyeket még a kollégiumi szobából éppen albérletbe költöző legcsóróbb egyetemisták is maguknak vásárolnak meg:

szennyestartó kosár, ebből kettő is kellett a tábornok háztartásába, fellépőke a gardróbba, szintén két darab.

Vannak a listán olyan tételek, amelyeket az éppen önállósodó fiatalok vagy elhoznak otthonról, vagy a szülők, esetleg a nagyszülők kistafírozzák őket velük.

Ilyen az ágyneműhuzat, a gumis lepedő vagy éppen a köntös. Ezeket viszont Ruszin-Szendiék szintén közpénzből fizettették ki, csakúgy mint a zuhanyzóba való tusfürdőtartót.

Ezeknek a tételeknek a többségénél egyébként a színt is megjelölték a megrendeléskor. Néhány esetben odaírták, hogy nem gond, ha nincs a választott színben, néhány esetben viszont nem.

A jelentéshez csatolt levelekből egyébként az derült ki, hogy Ruszin-Szendiék néhányszor meggondolták magukat, ilyen volt például a sminkasztal, amelyet előbb megrendeltek, majd lemondtak, de a benne lévő bluetooth-eszközt szerették volna beszereltetni egy másik tükörbe. De változtattak a „baldahin” faanyagának és a tapétának a színén is.