Rapid délutáni friss – A Fidesz uralta a nyári hírfolyamot + videó

Kommunikációs szempontból ezt a nyarat a Fidesz uralta – fogalmazott Villányi Károly. Kiemelte Tusnádfürdőt és az ott tartott rendezvényt, továbbá Orbán Viktor miniszterelnök több hazai és nemzetközi interjúját is. Hozzátette, a kormány nagyon komoly intézkedéseket jelentett be, mint például a kedvezményes lakáshitel lehetőségét, ami szintén nem ártott a Fidesz népszerűségének, hanem nagyon is használt. Villányi megemlítette a másik oldalról Magyar Péterék erdélyi fiaskóját, az ellen-Tusványost, ami nagyon besült, valamint a Tisza-vezér számos szerencsétlen megjegyzését sem hagyta ki a sorból – a zápor és zivatar, gyomnövény és napraforgó még az egyszerűbb példák. Jakubász Tamás azt is hozzátette, hogy az sem kapott sokat, aki a Tisza Párt kongresszusától többet várt, ugyanis jelölteket sem mutattak be, csupán pufogtatták a szokásos lózungokat. Kollégáink szerint egyszemélyes kommunikáció zajlik a Tiszánál, nem túl sok sikerrel. Az is tény, hogy Magyar Péter egészségügyi tanácsadója csúnyán beégett egy vitában, de azt se feledjük, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a mai napig nem fizette ki a zsírleszívása árát. Adásunk felvétele után kezdődik majd Trump és Zelenszkij találkozója. A szakma is izgatottan várja az elnöki meeting fejleményeit, kollégáink abban bíznak, hogy hamarosan érkeznek az információmorzsák.