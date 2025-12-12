Robert C. Castel: Az ukrajnai háború kritikus szakaszba lépett

Robert C. Castel a Magyar Nemzet Front című podcastjében mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborúról szóló hírek értelmezésénél alapvető hiba összekeverni a katonai akciókat azok tényleges következményeivel. Mint fogalmazott: egy rakéta- vagy dróntámadás ténye önmagában nem jelent stratégiai eredményt, a valódi kérdés az, hogy az adott csapás milyen tartós hatással jár az ellenfél katonai vagy gazdasági képességeire.

Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)