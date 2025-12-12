orosz-ukrán háborúelemzésRobert C. Castel

Robert C. Castel: Az ukrajnai háború kritikus szakaszba lépett

A Front legújabb adásában Robert C. Castel biztonságpolitikai elemző az ukrajnai háború katonai, tengeri és diplomáciai fejleményeit értékelte. A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója részletesen beszél a fronthelyzet valós állásáról, az orosz–ukrán csapások tényleges hatásáról, az ukrán haderő állapotáról, valamint az amerikai stratégiai irányváltás következményeiről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 16:05
Robert C. Castel a Magyar Nemzet Front című podcastjében mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborúról szóló hírek értelmezésénél alapvető hiba összekeverni a katonai akciókat azok tényleges következményeivel. Mint fogalmazott: egy rakéta- vagy dróntámadás ténye önmagában nem jelent stratégiai eredményt, a valódi kérdés az, hogy az adott csapás milyen tartós hatással jár az ellenfél katonai vagy gazdasági képességeire.

Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)
A szárazföldi hadszíntérről szólva Castel kitért a Pokrovszk körüli harcokra, hangsúlyozva: a nyilvános információk alapján nehéz pontos frontvonalakat meghatározni, ugyanakkor több település gyakorlati, logisztikai értelemben már elveszítette korábbi jelentőségét. 

Úgy véli, a látványos zászlókitűzések sok esetben inkább információs hadviselési eszközök.

A tengeri hadviselés kapcsán az ukrán drón- és rakétacsapásokat elemezte, köztük az orosz olajipari célpontok elleni támadásokat. Castel szerint kulcskérdés, hogy az ilyen akciók milyen időtávon okoznak tényleges kapacitáskiesést, mert enélkül nem mérhető a stratégiai súlyuk.

A diplomáciai frontot értékelve Castel azt állította: sem Ukrajna, sem Európa nem mutat valódi hajlandóságot a gyors lezárásra. Véleménye szerint az európai és ukrán javaslatok egy része eleve olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket Oroszország nem fogadhat el.

Az amerikai védelmi költségvetés Ukrajnának szánt támogatását belpolitikai kompromisszumként értelmezte, hangsúlyozva: Washington mozgástere továbbra is szűkül.

Az ukrán haderő állapotáról beszélve Castel több figyelmeztető jelre mutatott rá, köztük a dezertálások növekedésére, az orvosi evakuáció romló feltételeire és a mozgósítás hatékonyságának csökkenésére. Ugyanakkor hangsúlyozta:

egy esetleges összeomlás nem feltétlenül a front azonnali beszakadását jelenti, és időben nem jósolható meg pontosan.

Az adás végén Castel az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát történelmi fordulatként értékelte, amely szerinte alapjaiban változtatja meg az Egyesült Államok és Európa viszonyát, és új kihívásokat, valamint lehetőségeket teremt Magyarország számára is.

