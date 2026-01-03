Először szólalt meg Tommy Lee Jones lánya halála után

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tommy Lee Jones lányát, Victoria Kafka Jonest újév hajnalán holtan találták egy San Franciscó-i luxusszállodában. A tragédiát egyes források szerint túladagolás okozhatta, Victoria Kafka Jonest korábban pedig már többször is letartóztatták kábítószerrel és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek miatt.

Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Kafka Jones (Fotó: AFP/Kazuhiro Nogi)

Tommy Lee Jones megrendülten nyilatkozott

Összetört halálának hírére Tommy Lee Jones, nyilatkozatát a Page Six közölte.

Hálásak vagyunk minden kedves szóért, gondolatért és imáért. Kérjük, tartsák tiszteletben magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük!

– fogalmazott a közleményben a színész.