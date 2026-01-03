Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt

Tommy Lee Jonesgyásztúladagolás

Először szólalt meg Tommy Lee Jones lánya halála után

Victoria Kafka Jonest újév hajnalán találták holtan. Tommy Lee Jones először szólalt meg a tragédia után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 9:00
Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Kafka Jones Fotó: AFP/Anadolu/David Mareuil
Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tommy Lee Jones lányát, Victoria Kafka Jonest újév hajnalán holtan találták egy San Franciscó-i luxusszállodában. A tragédiát egyes források szerint túladagolás okozhatta, Victoria Kafka Jonest korábban pedig már többször is letartóztatták kábítószerrel és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek miatt.

Tommy Lee Jones megrendülten nyilatkozott lánya haláláról
Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Kafka Jones (Fotó: AFP/Kazuhiro Nogi)

Tommy Lee Jones megrendülten nyilatkozott

Összetört halálának hírére Tommy Lee Jones, nyilatkozatát a Page Six közölte.

Hálásak vagyunk minden kedves szóért, gondolatért és imáért. Kérjük, tartsák tiszteletben magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük!

– fogalmazott a közleményben a színész.

 

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

