Közel a béke? Zelenszkij embere megdöbbentő kijelentést tett

Kijev beleegyezett az Egyesült Államok által javasolt demilitarizált övezet létrehozásába a Donyeck-medencében, ami mind az ukrán, mind az orosz erők visszavonását jelentené a frontvonaltól – nyilatkozta a Le Monde-nak Mihajlo Podoljak ukrán tárgyaló. Az engedményt Volodimir Zelenszkij elnök támogatta, és európai vezetők is részt vettek a béketerv kidolgozásában. Trump jövő héten Európába utazhat.

Kozma Zoltán
2025. 12. 12. 6:13
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Kijev beleegyezett a demilitarizált övezet létrehozásába, amit az Egyesült Államok javasolt, és Volodimir Zelenszkij elfogadott – nyilatkozta a Le Monde-nak az ukrán tárgyalódelegáció tagja, Mihajlo Podoljak. A zóna mindkét fél, ukrán és orosz erők visszavonulását követelné a frontvonaltól.

Zelenszkij elfogadja Trump tervét?
Zelenszkij elfogadja Trump tervét?

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön elismerte, hogy Ukrajna most már „kész" területi engedményekre. Kijev elfogadta az Egyesült Államokkal és Oroszországgal folytatott tárgyalások egyik kulcspontját azzal, hogy beleegyezett a Donyeck-medencében egy demilitarizált övezet létrehozásába – tudta meg a Le Monde. Az engedményt támogatják az európai vezetők is.

Ezt belefoglalták az Egyesült Államok által felülvizsgált béketervbe, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készített elő, és szerdán este továbbított Donald Trump amerikai elnöknek. Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Merz is részt vett a javaslat kidolgozásában, erősítette meg a német kancellár.

Kijev értelmezése szerint a demilitarizált övezet mind az ukrán, mind az orosz erők visszavonulását jelentené a jelenlegi frontvonal mindkét oldalán a Donyeck-medencében. 

Ez a stratégiailag fontos régió ezután nemzetközi erő felügyelete alá kerülhetne, amelyben részt vehetne az Egyesült Államok is, hogy megakadályozza további orosz agressziót.

Egy demilitarizált övezetnek léteznie kell a vonal mindkét oldalán

 – mondta a Le Monde-nak Mihajlo Podoljak ukrán tárgyaló. 

Logikusan és jogilag meg kell határoznunk, hogy minden típusú fegyvert be kell-e vonni, vagy csak a nehéz fegyvereket. A lehetséges megsértések elkerülése érdekében megfigyelő missziók képviselői és egy külföldi kontingens jelenléte szükséges a megállapodott elvek és egyezmények betartásának biztosításához

 – tette hozzá. Hangsúlyozta:

Ez egy természetes formátum a konfliktus befejezésére, tudván, hogy a terület egy része sajnos de facto orosz megszállás alatt marad, és mindenképpen létrejön egy elválasztó vonal.

A megközelítés emlékeztet a demilitarizált övezetre (DMZ), amelyet 1953-ban hoztak létre Észak- és Dél-Korea között a két ország közötti fegyverszünet részeként – azóta sem írtak alá békeszerződést. A koreai esetben a DMZ körülbelül négy kilométer széles és 250 kilométer hosszú a határ mentén. Ukrajnában a zóna sokkal hosszabb és mélyebb lenne.

Zelenszkij belemegy?

A területi engedmény fájdalmas Zelenszkij számára, aki megismételte, hogy sem „joga", sem „erkölcsi" joga nincs ukrán terület átengedésére. Bármilyen Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást ukrán „választásokon" vagy „népszavazáson" kell jóváhagyni – pontosította Zelenszkij csütörtökön. Egy ilyen szavazás kimenetele cseppet sem biztos: az ukránok kimerültek és megsebesültek a háborútól, de továbbra is mélyen ragaszkodnak országuk területi szuverenitásához.

A rekonstrukció finanszírozása

A dokumentum három részből áll, magyarázta Podoljak. Az első a háború befejezésével foglalkozik. A második rész a háború utáni európai biztonsági architektúra létrehozását részletezi, beleértve a biztonsági garanciák kérdését, amelyek célja Oroszország visszatartása egy esetleges tűzszünet utáni új offenzíváktól.

A harmadik szakasz Ukrajna rekonstrukciójára összpontosít: gazdaságának újjáépítésére és védelmi képességeinek helyreállítására. 

Az agresszornak hozzá kell járulnia a rekonstrukció finanszírozásához. Ez kötelező elem a háború befejezéséhez. Egyébként az agresszor úgy érezné, hogy csak profitált a konfliktusból, és nem lenne visszatartó erő

 – figyelmeztetett Podoljak.

A ellenjavaslat célja, hogy Trumpot kedvezőbb álláspontra bírja Kijev és az európai fővárosok felé. Szerdán, egy telefonos megbeszélésen az úgynevezett E3 (Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság) vezetőivel, Trump láthatóan bosszús volt a megállapodás nélküli tárgyalások miatt, amit Kijevre és Európára fogott. 

Durva volt

 – mondta egy résztvevő. 

Karácsonyi ultimátum

Trump bírálta Ukrajnában a elnökválasztás hiányát, amit az orosz bombázások akadályoznak meg. 

Már nem demokrácia

 – jelentette ki Donald Trump. 

Ha az Egyesült Államok és Európa segít a biztonság biztosításában, garantálja a választási jogokat és finanszírozza a folyamatot, akkor Ukrajna kész választásokat tartani

 – válaszolt Podoljak. 

A különböző álláspontok összehangolására szombaton Párizsban találkozhat az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Ukrajna képviselőiből álló küldöttség. Merz javasolta, hogy a vezetők két nappal később Berlinbe utazzanak Trumppal.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

