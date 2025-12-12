Közel a béke? Zelenszkij embere megdöbbentő kijelentést tett

Zelenszkij belemegy?

A területi engedmény fájdalmas Zelenszkij számára, aki megismételte, hogy sem „joga", sem „erkölcsi" joga nincs ukrán terület átengedésére. Bármilyen Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást ukrán „választásokon" vagy „népszavazáson" kell jóváhagyni – pontosította Zelenszkij csütörtökön. Egy ilyen szavazás kimenetele cseppet sem biztos: az ukránok kimerültek és megsebesültek a háborútól, de továbbra is mélyen ragaszkodnak országuk területi szuverenitásához.

A rekonstrukció finanszírozása

A dokumentum három részből áll, magyarázta Podoljak. Az első a háború befejezésével foglalkozik. A második rész a háború utáni európai biztonsági architektúra létrehozását részletezi, beleértve a biztonsági garanciák kérdését, amelyek célja Oroszország visszatartása egy esetleges tűzszünet utáni új offenzíváktól.

A harmadik szakasz Ukrajna rekonstrukciójára összpontosít: gazdaságának újjáépítésére és védelmi képességeinek helyreállítására.

Az agresszornak hozzá kell járulnia a rekonstrukció finanszírozásához. Ez kötelező elem a háború befejezéséhez. Egyébként az agresszor úgy érezné, hogy csak profitált a konfliktusból, és nem lenne visszatartó erő

– figyelmeztetett Podoljak.

A ellenjavaslat célja, hogy Trumpot kedvezőbb álláspontra bírja Kijev és az európai fővárosok felé. Szerdán, egy telefonos megbeszélésen az úgynevezett E3 (Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság) vezetőivel, Trump láthatóan bosszús volt a megállapodás nélküli tárgyalások miatt, amit Kijevre és Európára fogott.

Durva volt

– mondta egy résztvevő.

Karácsonyi ultimátum

Trump bírálta Ukrajnában a elnökválasztás hiányát, amit az orosz bombázások akadályoznak meg.

Már nem demokrácia

– jelentette ki Donald Trump.

Ha az Egyesült Államok és Európa segít a biztonság biztosításában, garantálja a választási jogokat és finanszírozza a folyamatot, akkor Ukrajna kész választásokat tartani

– válaszolt Podoljak.