Máris kinevezik az újabb brüsszeli korrupciós botrányban megbukott vezető utódját

Pénteken nevezik ki Federica Mogherini, a College of Europe korrupcióval vádolt és ezért lemondott vezetőjének utódját – értesült az Euractiv brüsszeli hírportál.

Federica Mogherini korrupciós vádak miatt kényszerült lemondani a College of Europe éléről (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

Mint arról beszámoltunk, a belga rendőrség a közelmúltban rajtaütésszerű házkutatást tartott Mogherini irodájában és az egyetem helyiségeiben. Az Európai Ügyészség nyomozást folytat annak gyanújával, hogy Mogherini bizalmas információkhoz jutott hozzá és azokat jogosulatlanul használta fel egy európai uniós közbeszerzési eljárás során.

Az ügy pikantériája, hogy a szóban forgó tender az Európai Külügyi Szolgálatot érintette, vagyis azt a szervezetet, amelyet 2014 és 2019 között maga Mogherini vezetett. Bár a volt főképviselő tagadja a vádakat, a helyzet tarthatatlanná vált, így távoznia kellett a rektori székből.

A kialakult hatalmi vákuumot az intézmény vezetése gyorsan igyekszik betölteni. Belső források szerint pénteken Ewa Osniecka-Tamecka eddigi rektorhelyettest nevezik ki ideiglenes rektornak. A lengyel politikus és diplomata személyében tapasztalt szakember kerül az intézmény élére, aki 2007 óta irányítja a College of Europe varsói (natolini) campusát. Osniecka-Tamecka karrierje szorosan összefonódik Lengyelország uniós integrációjával: kulcsszerepet játszott országa 2004-es csatlakozásának előkészítésében, majd 2006-ban Európa-ügyi miniszterként ő volt Varsó főtárgyalója a lisszaboni szerződés kidolgozása során. Később az Európai Beruházási Bank tanácsadójaként is dolgozott.

A kinevezés egyeseknek meglepő lehet, hiszen bár Osniecka-Tamecka belső ember, az általa vezetett lengyelországi tagintézményt gyakran kisebb presztízsűnek tekintik.

Mogherini bukása és a korrupciós vádak súlyos árnyékot vetnek az uniós intézményrendszer hitelességére. Miközben Brüsszel előszeretettel oktatja ki a tagállamokat jogállamiságból és átláthatóságból, a saját háza táján sorra bukkannak fel a kétes ügyek. A mostani eset különösen kínos, hiszen a jövő európai vezetőit képző intézményről van szó, ahol a feddhetetlenségnek alapkövetelménynek kellene lennie. A lengyel ideiglenes rektorra vár a feladat, hogy helyreállítsa a megtépázott hírnevet, miközben az ügyészségi vizsgálat vélhetően még sokáig témát ad majd az európai sajtónak.