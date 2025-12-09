korrupcióFederica MogheriniBrüsszelbrüsszeli korrupcióEurópai Bizottásgkorrupciós botrány

Korrupciós botrány Brüsszelben: a diplomáciai elit elszámoltatása elkezdődött

Az Európai Uniót megrázó legújabb korrupciós botrány a korábbi Katar-gate-ügyekkel szemben nem az európai parlamenti képviselők pénzügyi visszaéléseiről szól, hanem az EU diplomáciai szárnyát és legmagasabb szintű képzési intézményeit érinti. A vizsgálat középpontjában az EU saját „elitakadémiája”, a College of Europe áll, amely az európai diplomaták képzését hivatott biztosítani – a nyomozás azonban komoly gyanúkat vet fel az intézmény és vezetői körül. A vizsgálat Ursula von der Leyen bizottságát is érinti.

Sebők Barbara
2025. 12. 09. 10:30
Korrupciós botrány Brüsszelben: a diplomáciai elit elszámoltatása elkezdődött
A Katar-gate receptje már ismert volt: rendőrségi razziák, európai parlamenti képviselők letartóztatása, majd évekig elhúzódó pereskedés. Az új korrupciós ügy azonban más: nemcsak politikai döntéshozók, hanem az EU legmagasabb rangú diplomáciai szereplői kerültek a nyomozók célkeresztjébe. Az Euractiv beszámolója szerint a vizsgálat az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és az Európai Bizottságot is érinti.

Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára is távozott a korrupciós botrány után
Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára is távozott a korrupciós botrány után.

A nyomozás máris következményekkel járt: Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője és a College of Europe rektora lemondott, Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára pedig szintén távozott. Az ügy azonban tovább bonyolódhat, hiszen nemcsak a belga hatóságok, hanem az EU saját független ügyésze is  az ügy kivizsgálásába kezdett.

Mi váltotta ki a vizsgálatot?

A vizsgálat középpontjában egy látszólag ártalmatlan, EU-finanszírozású diplomáciai akadémia áll, amely a jövő diplomáciai elitjét hivatott képezni. Nacho Sánchez Amor szocialista EP-képviselő a projektet Európa geopolitikai erejének megerősítésére javasolta, az EKSZ pedig 2021 végén 130 ezer eurós pályázatot írt ki az akadémia létrehozására. 

Később 654 ezer eurót különítettek el ösztöndíjakra, valamint 132 ezer eurót egy tanulmány elkészítésére, amely az akadémia megvalósíthatóságát vizsgálta.

Több intézmény is pályázott a projekt működtetésére, köztük a firenzei Európai Egyetemi Intézet, a maastrichti Európai Közigazgatási Intézet és a madridi IE Business School. A verseny kulcsfontosságú kritériuma a diákszállás biztosítása volt – ez azonban egyedül a belgiumi Brugge-ben található College of Europe számára volt teljesíthető. A nyomozók szerint a College tisztességtelen előnyben részesülhetett, mivel a pályázat elbírálása előtt már 3,2 millió euróért vásárolt épületet, miközben pénzügyi nehézségekkel küzdött.

Ki vizsgálja az ügyet, és milyen súlyos a korrupció?

Az Európai Bizottság csalásellenes hivatala, az OLAF, Mogherinit érintő bejelentést kapott, miszerint az EEAS belső információihoz hozzáférhetett a College rektoraként. Mogherini tagadta a szabálytalanságot. Az OLAF azonban csupán adminisztratív hatáskörrel rendelkezik, így a vizsgálatot az Európai Ügyészség (EPPO) vette át.

Az EPPO bevonása komoly eszkalációt jelent: a luxemburgi székhelyű hivatal bűnügyi nyomozati jogkörrel rendelkezik az EU pénzével kapcsolatos bűncselekmények ügyében, és függetlenül indíthat nyomozásokat a legtöbb tagállamban.

Az EPPO célja a lehetséges csalások, korrupció vagy uniós források visszaéléseinek felderítése. Mivel az akadémiát uniós pénzből finanszírozták, a nyomozás az EPPO hatáskörébe tartozik.

A nyomozók hónapokig készítették elő a razziákat, és az OLAF adminisztratív vizsgálata után letartóztatásokat hajtottak végre. 

Az EPPO hosszú nyomozásokat folytat, több joghatóságra kiterjesztve azokat, és szorosan együttműködik a nemzeti hatóságokkal. Belgiumban az EU által kinevezett ügyészek a szövetségi rendőrséggel működnek együtt, a bírák engedélyezik a házkutatásokat és lefoglalásokat.

Az EU legmagasabb rangú diplomáciai szereplői kerültek a nyomozók célkeresztjébe
Az EU legmagasabb rangú diplomáciai szereplői kerültek a nyomozók célkeresztjébe.

Mi következik?

Sannino és Mogherini hivatalosan is gyanúsítottá váltak, a nyomozók tovább vizsgálják a lefoglalt dokumentumokat. A következő hetekben dől el, hogy az EPPO kiterjeszti-e a vizsgálatot. 

  • Mogherini távozása reformokat sürget a College of Europe-ban, új rektor kinevezése válik szükségessé, 
  • míg Sannino nyugdíjazása új vezetőt igényel az EEAS Közel-Keletért felelős igazgatóságánál.

Az ügy komoly próbatétel mind az EU diplomáciai hitelessége, mind az eurokraták képzési intézménye számára.

A College of Europe szerepe az EU elitjének formálásában és az EEAS, valamint a bizottság működésének hitelessége forog kockán, miközben az EPPO vizsgálata a legmagasabb szintű uniós korrupciós ügyekre irányítja a figyelmet.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini, az Európai Unió 2014 és 2019 közötti kül- és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

