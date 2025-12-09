Korrupciós botrány Brüsszelben: a diplomáciai elit elszámoltatása elkezdődött

A Katar-gate receptje már ismert volt: rendőrségi razziák, európai parlamenti képviselők letartóztatása, majd évekig elhúzódó pereskedés. Az új korrupciós ügy azonban más: nemcsak politikai döntéshozók, hanem az EU legmagasabb rangú diplomáciai szereplői kerültek a nyomozók célkeresztjébe. Az Euractiv beszámolója szerint a vizsgálat az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és az Európai Bizottságot is érinti.

Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára is távozott a korrupciós botrány után. Fotó: AFP

A nyomozás máris következményekkel járt: Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője és a College of Europe rektora lemondott, Stefano Sannino, az EEAS volt főtitkára pedig szintén távozott. Az ügy azonban tovább bonyolódhat, hiszen nemcsak a belga hatóságok, hanem az EU saját független ügyésze is az ügy kivizsgálásába kezdett.