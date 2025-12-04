Pánik Brüsszelben, itt az első lemondás a korrupciós botrány után

Az Európai Bizottság igyekszik hárítani a felelősséget a friss korrupciós botrány ügyében. Habár a brüsszeli vezetés szerint a bizottság nem érintett az ügyben, Stefano Sannino, a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályának vezetője távozott posztjáról az őrizetbe vétele után. A politikus a tervek szerint év végéig szabadságra megy, utána pedig nyugdíjba vonul – írja az Origo.

Stefano Sannino szerint ugyan ártatlan, de azért lemond tisztségéről, Brüsszelben fejek hullanak

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A megerősítés azután történt, hogy a belga hatóságok az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére kedden hajnalban razziákat tartottak, és őrizetbe vették a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályát vezetőjét. Sannino „már nem tölti be tisztségét” – közölte szerdán a bizottság szóvivője. „Az Európai Ügyészség által felhozott vádak fényében” Sannino „az év végéig szabadságra ment, majd a tervek szerint nyugdíjba vonul”.