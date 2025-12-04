Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

BrüsszelEurópai BizottságKorrupció

Pánik Brüsszelben, itt az első lemondás a korrupciós botrány után

Az Európai Bizottság szerint ugyan a mostani korrupciós botrány nem érinti a bizottságot, ennek ellenére távozik a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályának vezetője. Stefano Sannino év végéig szabadságra megy, aztán pedig a tervek szerint nyugdíjba vonul. Ursula von der Leyen és munkatársai lába alatt ég a talaj.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:21
Fotó: JOHANNA GERON Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság igyekszik hárítani a felelősséget a friss korrupciós botrány ügyében. Habár a brüsszeli vezetés szerint a bizottság nem érintett az ügyben, Stefano Sannino, a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályának vezetője távozott posztjáról az őrizetbe vétele után. A politikus a tervek szerint év végéig szabadságra megy, utána pedig nyugdíjba vonul – írja az Origo.

Stefano Sannino szerint ugyan ártatlan, de azért lemond tisztségéről, Brüsszelben fejek hullanak Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
Stefano Sannino szerint ugyan ártatlan, de azért lemond tisztségéről, Brüsszelben fejek hullanak
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A megerősítés azután történt, hogy a belga hatóságok az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére kedden hajnalban razziákat tartottak, és őrizetbe vették  a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályát vezetőjét. Sannino „már nem tölti be tisztségét” – közölte szerdán a bizottság szóvivője. „Az Európai Ügyészség által felhozott vádak fényében” Sannino „az év végéig szabadságra ment, majd a tervek szerint nyugdíjba vonul”. 

A bizottság szóvivője emellett hangsúlyozta, hogy véleménye szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. 

Egy kollégáinak küldött, a közelgő nyugdíjba vonulását bejelentő e-mailben Sannino azt írta: „ilyen körülmények között nem tartom helyénvalónak jelenlegi pozíciómban folytatni.” Hozzátette, hogy „bízik a bírák munkájában, és bízik abban, hogy minden tisztázódik”.

Sanninót, valamint Federica Mogherinit, az EU volt diplomatáját, akit szintén őrizetbe vettek kedden a nyomozás részeként, több órás kihallgatás után szabadon engedték.

Az érintetteket azzal vádolják, hogy 2021–22-ben egy felsőoktatási intézményeknek az EU Diplomáciai Akadémiájának üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot manipuláltak. Egyébként a gyanúsítottak mindegyike visszautasította a vádakat és ártatlanságát hangsúlyozta. 

Borítókép: Stefano Sannino, az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályának volt vezetője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu