Mentené a bőrét a korrupciós botránytól Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke szerint a most vizsgálat alá vont diplomáciai szolgálat függetlenül működött. Ursula von der Leyen igyekszik menteni a menthetőt és megpróbál elhatárolódni az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) érintő korrupciós botránytól – írja a Politico.

Ursula von der Leyen szerint a bizottság nem tudott semmiről semmit

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A belga hatóságok kedden kora hajnalban razziát tartottak a és őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi fődiplomatáját és Stefano Sanninót, az Európai Külügyi Szolgálat volt főtitkárát. A Brüsszelt megrázó korrupciós botrány láthatóan érzékenyen érintette az Európai Bizottság vezetését is, akik nem győztek elhatárolódni az EKSZ-től.

„Nem a Bizottság távolodik el, hanem egy másik intézményt vizsgálnak” – mondta egy uniós tisztviselő.

A brüsszeli vezetés ugyanis azt igyekezett hangsúlyozni, hogy az EKSZ egy független intézmény, ami nem az Európai Bizottsághoz tartozik. Habár azt elismerték, hogy Sannino idén korábban magas beosztást vállalt a Bizottságnál, a vizsgálat még korábbi szerepkörére nyúlik vissza. Egy másik EU-tisztviselő igazságtalannak és becstelennek minősítette a bizottsági elnök elleni támadásokat