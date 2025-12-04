Ursula von der LeyenEurópai Bizottságkorrupció

Mentené a bőrét a korrupciós botránytól Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke hirtelen nem győzi magát elhatárolni az EU diplomáciai szolgálat korrupciós botrányától. Ursula von der Leyen szerint a vizsgálat alá vont intézmény függetlenül működött a bizottságtól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 6:48
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság elnöke szerint a most vizsgálat alá vont diplomáciai szolgálat függetlenül működött. Ursula von der Leyen igyekszik menteni a menthetőt és megpróbál elhatárolódni az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) érintő korrupciós botránytól – írja a Politico

Ursula von der Leyen szerint a bizottság nem tudott semmiről semmit
Ursula von der Leyen szerint a bizottság nem tudott semmiről semmit 
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A belga hatóságok kedden kora hajnalban razziát tartottak a és őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi fődiplomatáját és Stefano Sanninót, az Európai Külügyi Szolgálat volt főtitkárát. A Brüsszelt megrázó korrupciós botrány láthatóan érzékenyen érintette az Európai Bizottság vezetését is, akik nem győztek elhatárolódni az EKSZ-től. 

„Nem a Bizottság távolodik el, hanem egy másik intézményt vizsgálnak” – mondta egy uniós tisztviselő.

A brüsszeli vezetés ugyanis azt igyekezett hangsúlyozni, hogy az EKSZ egy független intézmény, ami nem az Európai Bizottsághoz tartozik. Habár azt elismerték, hogy Sannino idén korábban magas beosztást vállalt a Bizottságnál, a vizsgálat még korábbi szerepkörére nyúlik vissza. Egy másik EU-tisztviselő igazságtalannak és becstelennek minősítette a bizottsági elnök elleni támadásokat

A vádak szerint egyébként az EKSZ kérdéses módon ítélt oda egy pályázatot a bruges-i Európa Kollégiumnak egy leendő uniós diplomaták képzőakadémiájának működtetésére.

Kaja Kallas, az EKSZ jelenlegi vezetője, aki a feltételezett korrupció idején nem volt hivatalban, szintén igyekezett elhatárolódni a vizsgálattól. Szerdán a volt észt miniszterelnök azt próbálta hangsúlyozni, hogy 2024 decemberi, EU-főképviselővé való kinevezése óta az EKSZ megtisztításán dolgozott.

Négy EKSZ-alkalmazott szerint, akik a keddi razziák előtt nyilatkoztak, szélesebb körű kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, ahogyan Sannino a szolgálata alatt a hőn áhított diplomáciai kinevezéseket kezelte, miután a pletykák szerint rendszeresen „kedvenceinek ítélte oda ezeket”.

A botrány nem is jöhetett volna rosszabbkor Brüsszelnek, hiszen Von der Leyen éppen annak az Ukrajnának próbál támogatásokat gyűjteni, amely éppen a történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya sújtja. Mint ismeretes a bizottság elnöke nemrég levélben fordult a tagállamok állam és kormányfőihez, amelyben 150 milliárd eurót kért Ukrajna további támogatására.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu