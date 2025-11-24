Úgy venne fel hitelt Von der Leyen, hogy már most eladósodott az EU

Még tovább erőltetné a közös eladósodást Ursula von der Leyen, pedig már most sincs fényes helyzetben az Európai Unió költségvetése. Az Európai Bizottság vezetője emlékezetes előterjesztést ismertetett a minap a tagállamok vezetőinek címzett levélben: azt kérte, hogy mivel Ukrajna súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, az EU ismét siessen anyagi segítséget nyújtani 2026 első negyedévének végére. Erre az elnök három módot, illetve ezek kombinációját látja: vagy önként összedobják a tagállamok az összeget, vagy visszkereseti jogú pénzpiaci hitelt vesz fel az unió, de a befagyasztott orosz pénzeszközökre is felvehetne kölcsönt. Mivel kétséges, hogy a tagállamok összekalapoznák a hatalmas pénzmennyiséget, viszonylag nagy az esélye annak, hogy újabb hitelt venne fel az európai közösség úgy, hogy már most is vannak adósságai.

Az ukrán elnok nagyon számít az Ursula von der Leyen által szorgalmazott hitelfevételből származó összegre – Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Megdöbbentő összegekről írt Ursula von der Leyen

Arról, hogy pontosan mennyi pénzre lenne szükség most, ezt írta a bizottság elnöke: „A 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad (ez csaknem húszezer milliárd forintot jelent, ami Magyarország éves költségvetésének mintegy kétharmada – a szerk.). Ezt a hiányt a partnereknek kell fedezniük, a szükséges makrofinanszírozási támogatáson felül. Az IMF (Nemzetközi Valutaalap – a szerk.) előrejelzései szerint, amelyek a háború 2026 végére történő befejezését feltételezik, és figyelembe véve az ukrán hatóságok katonai támogatásra vonatkozó előrejelzéseit, a 2026–2027-es időszakra vonatkozó becsült fennmaradó szükségletek összesen 135,7 milliárd eurót tesznek ki” – magyarázta Ursula von der Leyen. A tagállamok korábban jóváhagytak egy ötvenmilliárd eurós csomagot, a most kért összeg ezen felül érkezhet Ukrajnába.

Korábban pénzügyileg stabil, ma már adós az EU

Az Európai Unió pénzügyi politikáját korábban a szigorúan kiegyensúlyozott költségvetési elvek jellemezték, amelyektől azonban a koronavírus-világjárványt követő gazdasági nehézségek eltérítették.

A válaszul bevezetett Next Generation EU (NGEU) Helyreállítási Eszköz révén az EU a története során először vált nagy adóssá a pénzügyi piacokon. Már ez a lépés is éles vitákat gerjesztett a tagállamok között a fiskális szuverenitásáról és a közös adósság terheiről.

Most is van mit visszafizetni

A Next Generation EU volt a legnagyobb hitel, amit az EU valaha felvett, a maga nyolcszázmilliárd eurós összegével. Ezt a hitelt 2058-ig kell visszafizetni a tőkepiacok részére. De van az uniónak emellett más tartozása is: a munkanélküliségi kockázatok enyhítését célzó ideiglenes támogatás, a SURF nagyjából ezermilliárd eurós csomag. A 2020-ban kötvénykibocsátásokkal felszabadított összegeket legkésőbb 2038-ig kell törleszteniük a tagállamoknak. Még régebbre visszatekintve pedig Magyarország szempontjából mindenképpen az emlékezetes a 2008-as pénzügyi válság: akkor hazánk nevében a Gyurcsány–Bajnai-kormányok a pénzügyi összeomlás elkerüléséért – a valutaalap és a Világbank mellett – az EU-tól is vettek fel hitelt. A nagyjából hatmilliárd eurót az Orbán-kormány fizette vissza.