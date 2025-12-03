Azok oktatnak ki minket, akiknél folyamatosan dőlnek el a dominók

Orbán Viktor újra bejelentkezett a Harcosok Klubjába, és felidézte a szerdai nap történéseit, illetve bemutatta, milyen fontos közéleti eseményeknek lehetünk szemtanúi jelenleg. A miniszterelnök kitért a főváros kormányzati támogatására, a baloldalon uralkodó zűrzavarra, valamint a brüsszeli történésekre.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ma kórházátadás volt Budapesten, elkészült a Mazsihisz Szeretetkórháza. A fejlesztést a kormány nyolcmilliárd forinttal támogatta – ismertette a kormányfő. Majd hangsúlyozta: 2010 óta felújítottak 91 vidéki kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást és 625 háziorvosi rendelőt. Építettek 23 új rendelőt, 41 mentőállomást.

Budapesten 11 országos és 13, a fővárost és az agglomerációt ellátó kórház és 32 szakrendelő fejlesztése készült el

– emelte ki a miniszterelnök.

A fővárossal kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy jelenleg is több százmilliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban, amelyek állami forrásból készülnek.

A főpolgármester meg csődbe viszi a várost, és panaszkodik

– mutatott rá Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: „én még ilyet nem láttam”.

Zűrzavar a baloldalon

A túloldalon óriási a zűrzavar a nyilvánosságra kerülő brutális megszorítócsomag miatt – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Majd rámutatott:

lebuktak.

A hazug ember és a sánta kutya esete – tette hozzá.

Elvennék a pénzt a családoktól, a vállalkozásoktól, az idősektől, privatizálnák a nyugdíjrendszert, és fizetőssé tennék az egészségügyet – figyelmeztetett.

A kormányfő azt is jelezte, hogy Brüsszelben is „áll a bál”. Orbán Viktor röviden összefoglalta, hogy mit is lehet tapasztalni: korrupció, Ukrajna után ott is dőlnek a dominók, ugyanis az Európai Bizottság korábbi alelnökét és egy jelenlegi főigazgatót is őrizetbe vettek.

És ők oktatnak bennünket jogállamiságból…

– tette hozzá Orbán Viktor.