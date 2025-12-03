Orbán Viktor: Békesség van, ez a mi fővárosunk + videó

Baranyi Krisztina megjelent a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán, ahol ott volt Orbán Viktor miniszterelnök. Ferencváros baloldali polgármestere letámadta a kormányfőt, és arra kérte, hogy üljön le személyesen beszélni Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Felszólította a miniszterelnököt, hogy legyen büszke a fővárosra.

Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlésben. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– Ne vicceljen! A nemzet fővárosa, büszkék vagyunk rá – nyomatékosította Orbán Viktor. A polgármester azt állította, hogy a Fidesz vissza akarja venni a fővárost, de ebben a háborúban csak vesztes lehet. A kormányfő erre annyit mondott:

Rosszul tetszik erről gondolkodni, nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A magáé is és a miénk is.

– Nincsen háború, békesség van, a fizetéseket is ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják! Erre számíthatnak – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mint megírtuk, Orbán Viktor a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán vett részt Zuglóban. A miniszterelnök emlékeztetett: több mint 250 egészségügyi intézmény korszerűsítésével épül újjá az ellátórendszer, és az egyházi fenntartású kórházak különleges minőséget képviselnek a betegellátásban. – Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta a kormányfő, és emlékeztetett:

91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

Orbán Viktor az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva felidézte, hogy kettőt államosítottak, egyet a nyilasok felgyújtottak, így a zuglói szeretetkórház az egyetlen, amely visszakerült a zsidó közösséghez. A pusztítás elsődleges oka a háború volt meg minden rossz, amit az emberből a háború kihoz – jegyezte meg.

A kormány szereti Budapestet

A kormány és a Fidesz-frakció is szereti Budapestet, szereti a budapestieket – jelentette ki Baranyi Krisztina akciója után Szentkirályi Alexandra.

Éppen ezért nem hagyjuk, hogy a főváros pocsék vezetésének ők és a főváros dolgozói igyák meg a levét.

A kormány ezért rendeletben garantálta, hogy ha Karácsony Gergelyék nem tudnak fizetni, akkor a kormány garantálja a dolgozók fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését – emlékeztetett a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.