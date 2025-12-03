Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Orbán ViktorZuglóBaranyi Krisztina

Orbán Viktor: Békesség van, ez a mi fővárosunk + videó

Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere arra kérte Orbán Viktort, hogy ne háborúzzon Budapesten. A miniszterelnök megnyugtatta a polgármestert, hogy Budapesten is béke van, ha a főváros nem tudja kifizetni a munkavállalókat, megteszi helyettük a kormány.

Munkatársunktól
2025. 12. 03. 13:30
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Zoltan Fischer)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baranyi Krisztina megjelent a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán, ahol ott volt Orbán Viktor miniszterelnök. Ferencváros baloldali polgármestere letámadta a kormányfőt, és arra kérte, hogy üljön le személyesen beszélni Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Felszólította a miniszterelnököt, hogy legyen büszke a fővárosra.

Baranyi Krisztina az elmúlt időszakban úgy váltogatta a baloldalon a pártjait, mint a véleményét egy adott témában
Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlésben. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– Ne vicceljen! A nemzet fővárosa, büszkék vagyunk rá – nyomatékosította Orbán Viktor. A polgármester azt állította, hogy a Fidesz vissza akarja venni a fővárost, de ebben a háborúban csak vesztes lehet. A kormányfő erre annyit mondott:

Rosszul tetszik erről gondolkodni, nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A magáé is és a miénk is.

– Nincsen háború, békesség van, a fizetéseket is ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják! Erre számíthatnak – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mint megírtuk, Orbán Viktor a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán vett részt Zuglóban. A miniszterelnök emlékeztetett: több mint 250 egészségügyi intézmény korszerűsítésével épül újjá az ellátórendszer, és az egyházi fenntartású kórházak különleges minőséget képviselnek a betegellátásban. – Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta a kormányfő, és emlékeztetett:

91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

Orbán Viktor az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva felidézte, hogy kettőt államosítottak, egyet a nyilasok felgyújtottak, így a zuglói szeretetkórház az egyetlen, amely visszakerült a zsidó közösséghez. A pusztítás elsődleges oka a háború volt meg minden rossz, amit az emberből a háború kihoz – jegyezte meg.

 

A kormány szereti Budapestet

A kormány és a Fidesz-frakció is szereti Budapestet, szereti a budapestieket – jelentette ki Baranyi Krisztina akciója után Szentkirályi Alexandra.

Éppen ezért nem hagyjuk, hogy a főváros pocsék vezetésének ők és a főváros dolgozói igyák meg a levét.

A kormány ezért rendeletben garantálta, hogy ha Karácsony Gergelyék nem tudnak fizetni, akkor a kormány garantálja a dolgozók fizetését és a közszolgáltatások zavartalan működését – emlékeztetett a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra felszólította a főpolgármestert, hogy ne mások szoknyája mögé bújjon, hanem vállalja a felelősséget és a megoldáson dolgozzon.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu