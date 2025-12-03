Obán ViktorMazsihisz Szeretetkórházátadó

Fotókon a megújult Mazsihisz Szeretetkórház, Orbán Viktor mutatta meg a felvételeket

Teljes egészségügyi megújulás zajlik Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 15:19
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik: 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottunk fel – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök jelezte: Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is. A kormányfő a Mazsihisz Szeretetkórház átadásáról képeket is megosztott.

Orbán Viktor
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a kórház átadásán Orbán Viktor hangsúlyozta: 

teljes egészségügyi megújulás zajlik Magyarországon.

A miniszterelnök felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban. Így számítani lehet többek között az Országos Rabbiképző felújítására is.


Borítókép: Orbán Viktor az átadón (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

