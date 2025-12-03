A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Írtunk róla, hogy kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.

„Miután a belga szövetségi rendőrség kihallgatta őket […] a három személyt hivatalosan értesítették a vádakról” – olvasható az Európai Ügyészség (EPPO) közleményében. A vádak között szerepel a „közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és szakmai titoktartás megsértése”– írja az Euractive.

A nyomozás azt vizsgálja, hogy a kollégium és/vagy képviselőik előzetesen értesültek-e a pályázati eljárás kiválasztási kritériumairól, és volt-e okuk azt feltételezni, hogy a projekt végrehajtására ők kapják a megbízást, még az EEAS hivatalos pályázati felhívásának közzététele előtt.

A vádak még nem bizonyítottak, és Mogherini, Sannino, valamint a harmadik őrizetbe vett személy ártatlannak tekintendő, amíg a bíróság másként nem dönt. Az EU ügyészsége azzal indokolta a szabadon engedést, hogy nem áll fenn a szökés veszélye.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)