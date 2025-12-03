Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Federica MogheriniBrüsszelkorrupció

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

A belga rendőrség szerdán reggel szabadon engedte Federica Mogherinit és Stefano Sanninót. A két politikust közbeszerzési csalás és korrupció gyanúja miatt hallgatták ki a héten Brüsszelben.

András János
2025. 12. 03. 9:46
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A belga rendőrség szerdán reggel szabadon engedte a volt EU-diplomatát, Federica Mogherinit, valamint a volt külügyi szolgálati főtitkárt, Stefano Sanninót – írja a Politico. Az újabb brüsszeli korrupciós ügy a héten robbant ki, és megingatta az uniós intézményekbe vetett bizalmat.

A brüsszeli korrupciós ügy vádlottját, Stefano Sanninot is szabadon engedte a belga rendőrség
A brüsszeli korrupciós ügy vádlottját, Stefano Sanninót is szabadon engedte a belga rendőrség
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Írtunk róla, hogy kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.

„Miután a belga szövetségi rendőrség kihallgatta őket […] a három személyt hivatalosan értesítették a vádakról” – olvasható az Európai Ügyészség (EPPO) közleményében. A vádak között szerepel a „közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és szakmai titoktartás megsértése”– írja az Euractive.

A nyomozás azt vizsgálja, hogy a kollégium és/vagy képviselőik előzetesen értesültek-e a pályázati eljárás kiválasztási kritériumairól, és volt-e okuk azt feltételezni, hogy a projekt végrehajtására ők kapják a megbízást, még az EEAS hivatalos pályázati felhívásának közzététele előtt.

A vádak még nem bizonyítottak, és Mogherini, Sannino, valamint a harmadik őrizetbe vett személy ártatlannak tekintendő, amíg a bíróság másként nem dönt. Az EU ügyészsége azzal indokolta a szabadon engedést, hogy nem áll fenn a szökés veszélye.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu