A belga rendőrség szerdán reggel szabadon engedte a volt EU-diplomatát, Federica Mogherinit, valamint a volt külügyi szolgálati főtitkárt, Stefano Sanninót – írja a Politico. Az újabb brüsszeli korrupciós ügy a héten robbant ki, és megingatta az uniós intézményekbe vetett bizalmat.
A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított
A belga rendőrség szerdán reggel szabadon engedte Federica Mogherinit és Stefano Sanninót. A két politikust közbeszerzési csalás és korrupció gyanúja miatt hallgatták ki a héten Brüsszelben.
Írtunk róla, hogy kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.
„Miután a belga szövetségi rendőrség kihallgatta őket […] a három személyt hivatalosan értesítették a vádakról” – olvasható az Európai Ügyészség (EPPO) közleményében. A vádak között szerepel a „közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és szakmai titoktartás megsértése”– írja az Euractive.
A nyomozás azt vizsgálja, hogy a kollégium és/vagy képviselőik előzetesen értesültek-e a pályázati eljárás kiválasztási kritériumairól, és volt-e okuk azt feltételezni, hogy a projekt végrehajtására ők kapják a megbízást, még az EEAS hivatalos pályázati felhívásának közzététele előtt.
A vádak még nem bizonyítottak, és Mogherini, Sannino, valamint a harmadik őrizetbe vett személy ártatlannak tekintendő, amíg a bíróság másként nem dönt. Az EU ügyészsége azzal indokolta a szabadon engedést, hogy nem áll fenn a szökés veszélye.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel négy éve a békét akadályozza, mégis Magyarországot támadja
Orbán Balázs szerint a céljuk, hogy leváltsák a magyar kormányt, mert az útjában áll a háborúpárti terveknek.
Újabb háború a láthatáron!
A két ország közötti feszültség ismét a tetőfokára hág.
Kifosztott egy boltot a részeges mosómedve + videó
A különös rabló egy kis másnapossággal megúszta a kalandot.
Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot – kiderült, mikor jöhet a tilalom
Az uniós tanács és az Európai Parlament képviselői előzetes megállapodást kötöttek arról, hogy teljesen kivezetik az orosz földgáz importját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel négy éve a békét akadályozza, mégis Magyarországot támadja
Orbán Balázs szerint a céljuk, hogy leváltsák a magyar kormányt, mert az útjában áll a háborúpárti terveknek.
Újabb háború a láthatáron!
A két ország közötti feszültség ismét a tetőfokára hág.
Kifosztott egy boltot a részeges mosómedve + videó
A különös rabló egy kis másnapossággal megúszta a kalandot.
Brüsszel elzárná az orosz gázcsapot – kiderült, mikor jöhet a tilalom
Az uniós tanács és az Európai Parlament képviselői előzetes megállapodást kötöttek arról, hogy teljesen kivezetik az orosz földgáz importját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!