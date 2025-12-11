Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

volodimir zelenszkijukrajnaegyesült államokorosz-ukrán háború

Trump béketervéről és az uniós csatlakozásról is beszélt Zelenszkij

Az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről beszélt újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszkij szerint az amerikaiak nem adtak ultimátum jellegű határidőt, de még karácsony előtt szeretnék teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 22:15
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Az orosz–ukrán háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátum jellegű határidő, de az Egyesült Államok még karácsony előtt szeretné teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

Zelenszkij fogadta Nikosz Hrisztodulídisz ciprusi elnököt
Zelenszkij fogadta Nikosz Hrisztodulídisz ciprusi elnököt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nem voltak konkrét, ultimátum jellegű határidők. Az azonban tény, hogy mindenki a lehető leggyorsabb befejezést szeretné. Az Egyesült Államok gyorsabb befejezést akar, ezt halljuk tőlük. Úgy gondolom, hogy valóban azt szerették volna, vagy talán még mindig azt szeretnék, hogy karácsonyig teljes képet kapjanak arról, hol tartunk a megállapodással

– idézte az államfőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség nyomán az MTI.

Az elnök rámutatott arra, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv nem egyetlen dokumentum, hanem azok összetett rendszere, és sok dokumentum még nem végleges, mivel függ attól, milyen formában fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet.

Ebben több dolog is szerepel, például a háború utáni gazdaság és helyreállítás, biztonsági garanciák és egyéb kérdések, amelyek az alapdokumentum keretében kerülnek meghatározásra, majd az adott pontok részletezése alapján külön dokumentumok készülnek. Tehát a 20 pont az alap, egy feltételes keret, amelyre a megfelelő számú dokumentum épül majd

– mondta.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államokkal a gazdasági és helyreállítási megállapodást alá fogják írni, valamint kidolgoznak hatékony biztonsági garanciákat is, amelyeket alá lehet majd írni.

Úgy gondolom, hogy mindez egyszerre kerül majd aláírásra, a gazdaság és a biztonsági garanciák, ezek párhuzamos folyamatok is lehetnek. Szükség van azonban egy keretmegállapodásra. Az amerikaiak keretmegállapodást szeretnének, egy diplomáciai alapot, mert úgy vélik, hogy a keretmegállapodásban szerepelnek a háború befejezésének fő elvei

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az egyetlen lehetőség a tűzszünetre a keretmegállapodás aláírása.

Miután az Egyesült Államok többször tárgyalt az orosz féllel, úgy véli, hogy a teljes tűzszünet csak a keretmegállapodás aláírásával valósulhat meg. Véleményem szerint nem titok, hogy az oroszok nem fognak belemenni a tűzszünetbe, ha nincs semmilyen megállapodás. A mi álláspontunk nem változott: úgy gondoljuk, hogy a tűzszünet szükséges

– fejtette ki Zelenszkij az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint.

Az energiaszektort érintő tűzszünet kapcsán az elnök emlékeztetett, hogy ezen a terven Törökország dolgozott, és Ukrajna készen állt annak támogatására. Rámutatott ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok jelenlegi álláspontja az, hogy először egy átfogó tűzszüneti megállapodást kell kötni, és csak utána lehet dolgozni a további lépéseken.

Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

Zelenszkij elmondása szerint az Egyesült Államok az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőműnél közös, ukrán–amerikai irányítást javasol, de jelenleg nehéz meghatározni, miként lehetne az erőművet üzembe helyezni és irányítani, ezért a javasolt formátum még tárgyalás alatt van. Kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.

Az ukrán államfő a napokban Kijevben fogadta Nikosz Hrisztodulídisz ciprusi elnököt. Ciprus 2026. január 1-jével veszi át Dániától az EU soros elnöki tisztét.

Ukrajna jelentős egyesítő lendületet adott Európának, és ez az energia Európa megerősítésére is szolgál. Azt is elvárjuk az európai közösségtől, hogy szükség esetén Ukrajna mellett álljon a béke megteremtése és a megbízható biztonság garantálása érdekében

– hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal közleménye szerint.

A megbeszélésen külön figyelmet kapott Ukrajna EU-tagságának támogatása. Kijev arra számít, hogy az Európai Unió Tanácsának ciprusi elnöksége a jövő év első felében történelmi jelentőségű lesz Ukrajna számára a tárgyalási klaszterek megnyitása és további szükséges döntések elfogadása szempontjából. A találkozón szó esett az Oroszország elleni szankciók fokozásáról is.

Az EU vezetői jelenleg egy új szankciócsomagot készítenek elő, amely további intézkedéseket tartalmaz az orosz energiaszektor és a háborút finanszírozó egyéb területek ellen. Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna Ciprus támogatására is számít a befagyasztott orosz vagyon jóvátételi kölcsönként történő felhasználásával kapcsolatos közös európai döntésekben.

Hrisztodulídisz Kijevben Ruszlan Sztefancsukkal, az ukrán parlament házelnökével is találkozott. A megbeszélés során a felek megvitatták a kétoldalú együttműködés kulcsfontosságú területeit, az európai reformok végrehajtását, Ukrajna uniós csatlakozását célzó új tárgyalási klaszterek megnyitását, valamint a parlamentek közötti párbeszéd fejlesztését. Ciprus elnöke hangsúlyozta, hogy országa megérti Ukrajna nehézségeit, és kész támogatni az európai integráció felé vezető úton.

28 nappal azelőtt látogatok Ukrajnába, hogy Ciprus átveszi az EU Tanácsának soros elnökségét. Ukrajna az egyik prioritásunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyissuk az első tárgyalási klasztert az uniós csatlakozás felé vezető úton

– hangsúlyozta Nikosz Hrisztodulídisz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

