Trump béketervéről és az uniós csatlakozásról is beszélt Zelenszkij

Az orosz–ukrán háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátum jellegű határidő, de az Egyesült Államok még karácsony előtt szeretné teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

Zelenszkij fogadta Nikosz Hrisztodulídisz ciprusi elnököt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nem voltak konkrét, ultimátum jellegű határidők. Az azonban tény, hogy mindenki a lehető leggyorsabb befejezést szeretné. Az Egyesült Államok gyorsabb befejezést akar, ezt halljuk tőlük. Úgy gondolom, hogy valóban azt szerették volna, vagy talán még mindig azt szeretnék, hogy karácsonyig teljes képet kapjanak arról, hol tartunk a megállapodással

– idézte az államfőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség nyomán az MTI.

Az elnök rámutatott arra, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv nem egyetlen dokumentum, hanem azok összetett rendszere, és sok dokumentum még nem végleges, mivel függ attól, milyen formában fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet.

Ebben több dolog is szerepel, például a háború utáni gazdaság és helyreállítás, biztonsági garanciák és egyéb kérdések, amelyek az alapdokumentum keretében kerülnek meghatározásra, majd az adott pontok részletezése alapján külön dokumentumok készülnek. Tehát a 20 pont az alap, egy feltételes keret, amelyre a megfelelő számú dokumentum épül majd

– mondta.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államokkal a gazdasági és helyreállítási megállapodást alá fogják írni, valamint kidolgoznak hatékony biztonsági garanciákat is, amelyeket alá lehet majd írni.

Úgy gondolom, hogy mindez egyszerre kerül majd aláírásra, a gazdaság és a biztonsági garanciák, ezek párhuzamos folyamatok is lehetnek. Szükség van azonban egy keretmegállapodásra. Az amerikaiak keretmegállapodást szeretnének, egy diplomáciai alapot, mert úgy vélik, hogy a keretmegállapodásban szerepelnek a háború befejezésének fő elvei

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az egyetlen lehetőség a tűzszünetre a keretmegállapodás aláírása.

Miután az Egyesült Államok többször tárgyalt az orosz féllel, úgy véli, hogy a teljes tűzszünet csak a keretmegállapodás aláírásával valósulhat meg. Véleményem szerint nem titok, hogy az oroszok nem fognak belemenni a tűzszünetbe, ha nincs semmilyen megállapodás. A mi álláspontunk nem változott: úgy gondoljuk, hogy a tűzszünet szükséges

– fejtette ki Zelenszkij az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint.