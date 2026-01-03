Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt

kkvtámogatásNemzetgazdasági Minisztérium

Már nullaszázalékos kamattal is elérhető a pénzügyi segítség

Adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint négyszázmilliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti 2026-ban a kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A cél változatlan: kiszámítható működési környezet, több beruházás, több munkahely és versenyképesebb magyar vállalkozások.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 9:31
Több program is segíti a kis- és közepes vállalkozásokat Forrás: dpa Picture-Alliance / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A mikro-, kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét adják: a kkv-k foglalkoztatják a munkavállalók közel kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Teljesítményük közvetlenül meghatározza a gazdasági növekedést és a családok megélhetésének biztonságát – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A tárca jelezte: a kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is folytatódik a Demján Sándor-program, több mint 1400 milliárd forintnyi forrással. A Demján Sándor-tőkeprogramban megduplázták az egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegét, az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő program második ütemének támogatásait pedig a nyertesek márciusig megkapják.

A beruházások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, amelyre eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben. A Széchenyi-kártya-program pedig továbbra is kedvezményes, fix kamatozású konstrukciókkal támogatja a működést és a fejlesztéseket.

Az idén folytatódik a kkv-k digitalizációja is: a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második üteme már a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is elérhetővé teszi. Emellett több mint négyszázmilliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére, köztük 0 százalékos kamatozású konstrukciók is.

Újabb adócsökkentések is segítik a vállalkozásokat. A 11 pontos, 80–90 milliárd forintos adócsökkentési csomag – amely a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében készült – 230–240 ezer vállalkozást érint. Bővül az alanyi adómentesség, nő az átalányadózás költséghányada, csökken a szociális hozzájárulási adó, és egyszerűsödik a járulékbevallás.

– A kormány célja 2026-ban is egyértelmű: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket, és tovább erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét – tette hozzá a minisztérium.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.