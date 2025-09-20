Front Robert C. Castellel: Ukrajna nem számíthat új fegyverrendszerekre

Amerika újra megindította a fegyverszállításokat azonban ezek szinte csak töltények. Robert C. Castel szerint ebből az látszik, hogy be kell érniük a jelenlegi fegyverekkel és nem számolhatnak mondjuk új HIMARS vagy Patriot rendszerekkel.

Castel szerint Ukrajna gyengülni fog

Fotó: Magyar Nemzet

Erről lapunk főmunkatársa az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Magyar Nemzet Front című podcastjében beszélt. A szakértő szerint az oroszok egyre több csapásmérő eszközt vetnek be, ennek következtében egyre gyorsabban fog elfogyni az a Patriot rakétaállomány ami rendelkezésre áll.

Így azonban Castel szerint Ukrajna légvédelme egyre inkább gyengülni fog.

A szakértő nem tartja kizártnak, hogy a lengyelországi légtérsértés is ennek a jele, hiszen Ukrajna már nem tud Európa tökéletes pajzsaként működni. A fegyverszállítás körülményei kapcsán a szakértő hangsúlyozta: jól láthatóan működik az Amerika gyárt, Európa fizet metódus. Ez az amerikai iparnak óriási hír, Európának azonban szomorú konstrukció.

A szakértő a Zapad 2025 hadgyakorlat kapcsán elmondta: a korábbiakhoz képest hangsúlyosabb szerepet kapott a nukleáris komponens.

Sokan arra figyelnek Castel szerint, hogy mit mond mondjuk Medvegyev, azonban a cselekedetek beszédesebbek. A korábbi Zapad gyakorlatok idején még eszközmozgás nélkül volt szó egy esetleges nukleáris támadásról Varsó ellen. 2025-ben azonban már tényleges mozgatás mellett, hangsúlyos szerepet kapott a nukleáris eszközök szerepe.