Front Robert C. Castellel: Ukrajna nem számíthat új fegyverrendszerekre

2025. 09. 20. 6:34

Amerika újra megindította a fegyverszállításokat Ukrajnába, azonban a kérdés inkább az, hogy milyen fegyvereket kapnak. Többek között erről és a nemrég lezárult Zapad 2025 hadgyakorlatról is beszélt Robert C. Castel, a Magyar Nemzet Front című podcastjében.

Amerika újra megindította a fegyverszállításokat azonban ezek szinte csak töltények. Robert C. Castel szerint ebből az látszik, hogy be kell érniük a jelenlegi fegyverekkel és nem számolhatnak mondjuk új HIMARS vagy Patriot rendszerekkel. 

Castel szerint Ukrajna gyengülni fog
Fotó: Magyar Nemzet

Erről lapunk főmunkatársa az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Magyar Nemzet Front című podcastjében beszélt. A szakértő szerint az oroszok egyre több csapásmérő eszközt vetnek be, ennek következtében egyre gyorsabban fog elfogyni az a Patriot rakétaállomány ami rendelkezésre áll. 

Így azonban Castel szerint Ukrajna légvédelme egyre inkább gyengülni fog.

A szakértő nem tartja kizártnak, hogy a lengyelországi légtérsértés is ennek a jele, hiszen Ukrajna már nem tud Európa tökéletes pajzsaként működni. A fegyverszállítás körülményei kapcsán a szakértő hangsúlyozta: jól láthatóan működik az Amerika gyárt, Európa fizet metódus. Ez az amerikai iparnak óriási hír, Európának azonban szomorú konstrukció. 

A szakértő a Zapad 2025 hadgyakorlat kapcsán elmondta: a korábbiakhoz képest hangsúlyosabb szerepet kapott a nukleáris komponens. 

Sokan arra figyelnek Castel szerint, hogy mit mond mondjuk Medvegyev, azonban a cselekedetek beszédesebbek. A korábbi Zapad gyakorlatok idején még eszközmozgás nélkül volt szó egy esetleges nukleáris támadásról Varsó ellen. 2025-ben azonban már tényleges mozgatás mellett, hangsúlyos szerepet kapott a nukleáris eszközök szerepe. 

Castel egyúttal beszélt arról is, hogy Lengyelország lezárta azt a határát, amin keresztül Kína Európával kereskedik. Ennek indoklása az volt, hogy a kereskedelmi logikát a biztonsági logika váltja fel. Ennek kapcsán a szakértő elmondta: a kereskedelmi gondolkodást egy olyan időből hoztuk, amikor még az Egyesült Államok dominált. Most azonban amikor a világ változik, már nincs aki garantálja a stabilitást, így előtérbe kerülnek a biztonsági megfontolások. 

A szakértő szerint ennek tudható be Kína politikai irányváltása is. 

Az elmúlt időben egyre kevésbé  szemérmesek a kínaiak az Oroszországnak nyújtott támogatások kapcsán, mert a gazdasági megfontolások helyett egyre nagyobb szerepet kapnak a biztonsági megfontolások – fogalmazott Castel.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)

