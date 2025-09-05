Front Robert C. Castellel: A nyugati demokráciák kormányozhatatlanná válnak

Robert C. Castel szerint a BRICS sem az, aminek tűnik

2022 elején, amikor kitört az ukrán háború, akkor mindenki arról beszélt, hogy Oroszország mennyire elszigetelődött és mennyire magára maradt. És akkor írtam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Amikor a Nyugat magára maradt – mondta el Robert C. Castel. A biztonságpolitikai szakértő szerint a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsini Csúcskonferenciája sok mindenre rámutat ezeken túl is.

„A második világháború után kialakult ez a Bretton Woods-i világrend, ami gyakorlatilag az amerikai világrend volt, a Pax americana. És már igen-igen korán, a második világháború lezárásakor teljesen egyértelmű volt, hogy a keleti blokk, a Szovjetunió és a csatlós államai szembeszegülnek, vagy szembefordulnak ezzel az amerikai világrenddel, és kicsit később, egy évtizeddel később láttuk egy másik mozgalomnak a megjelenését, ami szintén szembefordult úgy az amerikai, mint kisebb mértékben a Szovjetunió által diktált világrenddel, és először ez a Bandung konferencia volt” – fogalmazott Castel.

A szakértő szerint ugyanakkor az, hogy egy adott szervezet a világ lakosságának hány százalékát képviseli, végső soron még nem jelent semmit.

India Castel szerint például kiváló példája ennek, hiszen habár a BRICS tagja, mégis egy önálló entitás. Nem szövetségese sem Amerikának, sem Kínának, sem pedig Oroszországnak. Ugyanígy nem mondható el, hogy a BRICS egy ellen-NATO lenne, hiszen ez a szövetség sokkal inkább gazdasági, hiszen a benne lévő országok szuveneritásuk védelmére igen nagy hangsúlyt fektetnek.