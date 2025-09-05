Front Robert C. Castellel: A nyugati demokráciák kormányozhatatlanná válnak

Robert C CastelEurópaBRICS

Oroszország elszigetelődése egy komoly önáltatás, de a BRICS sem egy olyan együttműködés, amilyennek ezt szeretik lefesteni. Többek között erről és a nyugati demokráciák állapotáról is szó esett a Magyar Nemzet Front című podcastjében, ahol Robert C. Castel, lapunk főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a világ aktualitásait.

Robert C. Castel szerint a BRICS sem az aminek tűnik
(Fotó: Magyar Nemzet)

2022 elején, amikor kitört az ukrán háború, akkor mindenki arról beszélt, hogy Oroszország mennyire elszigetelődött és mennyire magára maradt. És akkor írtam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Amikor a Nyugat magára maradt – mondta el Robert C. Castel. A biztonságpolitikai szakértő szerint a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsini Csúcskonferenciája sok mindenre rámutat ezeken túl is.

„A második világháború után kialakult ez a Bretton Woods-i világrend, ami gyakorlatilag az amerikai világrend volt, a Pax americana. És már igen-igen korán, a második világháború lezárásakor teljesen egyértelmű volt, hogy a keleti blokk, a Szovjetunió és a csatlós államai szembeszegülnek, vagy szembefordulnak ezzel az amerikai világrenddel, és kicsit később, egy évtizeddel később láttuk egy másik mozgalomnak a megjelenését, ami szintén szembefordult úgy az amerikai, mint kisebb mértékben a Szovjetunió által diktált világrenddel, és először ez a Bandung konferencia volt” – fogalmazott Castel.

A szakértő szerint ugyanakkor az, hogy egy adott szervezet a világ lakosságának hány százalékát képviseli, végső soron még nem jelent semmit.

India Castel szerint például kiváló példája ennek, hiszen habár a BRICS tagja, mégis egy önálló entitás. Nem szövetségese sem Amerikának, sem Kínának, sem pedig Oroszországnak. Ugyanígy nem mondható el, hogy a BRICS egy ellen-NATO lenne, hiszen ez a szövetség sokkal inkább gazdasági, hiszen a benne lévő országok szuveneritásuk védelmére igen nagy hangsúlyt fektetnek.

Az európai vezetők következő tanácskozására kitérve Castel elmondta: Mára a nyugati demokráciák kormányozhatatlanná váltak.

A szakértő szerint mind Franciaország, mind pedig Németország komoly belső problémákkal küzd. „Charles de Gaulle végrehajtott egy sor reformot, megerősítette az elnöki pozíciót, az elnöki hivatalnak a hatáskörét, átalakította teljesen a francia politikai berendezkedést, ugyanakkor látjuk azt, hogy minden csoda három napig tart. És a De Gaulle-i reformok ellenére az ötödik köztársaság éppúgy nem működik, ahogy az előző francia köztársaságok sem működtek.” – fogalmazott Castel.

Tehát én nem vagyok egy Franciaország-szakértő, de nekem úgy tűnik, hogy amióta a királyság megszűnt Franciaországban, és Napóleon bukása és a királyság megszűnése után a köztársasági Franciaország egyszerűen működésképtelen.

– vélekedett Castel.

„Egyszerűen működésképtelen, és ideig-óráig ezt az összeomlást el lehet odázni, de időnként reformokra van szükség, mert ez a dolog nem működik, és ami Macron urat illeti, én azt hiszem, hogy Macron úr bármit hajlandó megtenni vagy kimondani, csak hogy még két-három hétig vagy egy hónapig tovább maradhasson az elnöki székben” – emelte ki a szakértő.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)

