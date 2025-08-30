Robert C. Castel: Három háború, tizenkét tanulság

A minap azon kaptam magam, hogy képtelen vagyok tanulni a saját hibáimból. Több alkalommal előfordult már, hogy magas rangú biztonságpolitikai tisztségviselők meghívtak magukhoz, megtiszteltek azzal, hogy rám szántak egy-két órát az idejükből, és kitüntető figyelemmel kísérték a fejtegetéseimet. Ezek a beszélgetések általában azzal zárultak, hogy kikérték a véleményemet az őket foglalkoztató gyakorlati kérdésekben. A legtöbbször arra voltak kíváncsiak, hogy a jelenlegi haderőfejlesztési erőfeszítéseik jó irányba viszik-e országuk honvédelmét vagy inkább téves, esetleg veszélyes úton járnak.

Ezekre a félelmetesen összetett kérdésekre természetesen a legőszintébb választ adtam: azt, hogy fogalmam sincs. Általában azzal érveltem, hogy ezek meglehetősen bonyolult kérdések, amelyek megválaszolásával számos első vonalbeli szakember foglalkozik főállásban, és hogy komolytalanság lenne részemről egy harminc másodperces válaszban megmondani a tutit.

Ez a válasz talán őszinte volt, de nem teljesen becsületes. Miért? Azért, mert ha egy témának a szakértőjeként szereplünk, akkor mindig készen kell állnunk arra, hogy a nekünk szegezett kérdésekre válaszoljunk – még akkor is, ha ezzel vállalnunk kell a felületesség vagy a tévedés kockázatát. Hogy ne essek újra ebbe a nyeretlen kétévesekre jellemző hibába, elhatároztam, hogy komolyan odateszem magam, és ha fogcsikorgatva is, de elkezdem összegyűjteni az anyagot egy könyvhöz az utóbbi évek nagy háborúinak tanulságairól.

Túltoljuk-e a drónforradalmat? Lehet-e hatékonyan védekezni a terrorizmus jelentette új fenyegetések ellen? Hogyan illeszkedik az űrhadviselés a meglévő katonai doktrínákba? Temetnünk kell-e a harckocsit, a harci helikoptert, a vadászrepülőgépet? Ezekre az igen fontos kérdésekre még nem tudok kielégítő választ adni, ezért egyelőre egyfajta kedvcsinálót szeretnék kínálni az olvasóimnak azzal, hogy néhány mondatban összefoglalom napjaink három nagy háborújának tizenkét legfontosabb tanulságát.

Hogy melyik ez a három háború? Természetesen az orosz–ukrán háború, Izrael közel-keleti háborúi és az indiai–pakisztáni konfliktus. De mi is ez a három háború tulajdonképpen? Az orosz–ukrán háború egy ­eurázsiai szuperhatalomnak és Európa második legnagyobb országának összecsapása, amelynek legfőbb jellemzője az ipari szintű hadviselés visszatérése. Ez a háború méreteiben, a számokban, a tömeghadseregekben, a haditermelésben és az attríció mértékében mutatkozik meg.