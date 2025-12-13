Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Intuitíve azt gondolnánk, hogy a háború közelgő befejezése megacélozza a harcosok lelkét és megszilárdítja őket az elkötelezettségükben. Nos, ha intuitíve ezt gondolnánk, akkor igen rosszul gondolnánk. Két világégés és egy sor elhúzódó modern háború tapasztalata azt mutatja, hogy a közelgő béke reménye az esetek jelentős részében elképesztően destruktív hatással van a hadseregek moráljára. Ebből kifolyólag a háborúk fináléja az, ami a legjelentősebb kihívást jelenti a katonai felsővezetés számára.

Mivel egyre inkább növekszik a valószínűsége annak, hogy az orosz–ukrán háború a végső szakaszába lép, időszerű feltenni a kérdést: miként hat egy esetleges fegyvernyugvás közelsége a két hadsereg moráljára, és hogy csökkenti-e vagy éppen növeli az összeomlás lehetőségét?

Mielőtt azonban arról beszélnénk, hogy milyen körülmények között okozhatja a béke reménye a hadseregek összeomlását, talán érdemes néhány szót szólni arról, hogy mi az, ami a háborúban összetartja őket.

A kulcsszó a

kohézió.

A katonai szociológia a kohézió kétféle formáját ismeri. Az egyik a horizontális kohézió, amit egy szebb magyar szóval bajtársiasságnak nevezhetünk. A másik pedig a vertikális kohézió, ami a katonai vezetés legitimitásáról és a belé vetett bizalomról szól.

A kutatás azt mutatja, hogy ha a fegyvernyugvás reménye egy győztesen előrehaladó hadsereget ér, akkor ez nem kezdi ki a kohézió két fent említett formáját. A bajtársiasság megmarad, sőt felerősödik, mivel a harcosok még jobban vigyáznak egymásra a célegyenesben. A függőleges kohézió is fennmarad, feltéve, hogy a katonai vezetők nem akarnak aránytalanul nagy kockázatokat vállalni az utolsó száz méteren. A lényeges változás, amit a győztes hadseregek katonáinál látunk, az a csökkenő hajlandóság a kockázatvállalásra.

Hogy miért?

Azért, mert senki sem akar egy háború utolsó áldozata lenni. Még azokban az esetekben is, amikor az egyetlen út a háború lezárására a teljes győzelem, és nem a tűzszünet, a kockázatvállalás szintje csökken, és a katonák egyre inkább a technológia és a tűzerő mögé bújva igyekeznek előrehaladni.

Ha a közelgő tűzszünet reménye egy olyan hadseregre zuhan rá, aminek semmi esélye győzelemmel lezárni a háborút, esetleg a vereségek sorozata után eleve komoly kohéziós problémákkal küzd, a béke reménye hihetetlenül destruktívvá válik.