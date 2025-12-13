idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

Robert C. Castel avatarja
Robert C. Castel
Cikk kép: undefined
háborúbékekohézióremény 2025. 12. 13. 6:49
Fotó: TATYANA MAKEYEVA!AFP
0

Intuitíve azt gondolnánk, hogy a háború közelgő befejezése megacélozza a harcosok lelkét és megszilárdítja őket az elkötelezettségükben. Nos, ha intuitíve ezt gondolnánk, akkor igen rosszul gondolnánk. Két világégés és egy sor elhúzódó modern háború tapasztalata azt mutatja, hogy a közelgő béke reménye az esetek jelentős részében elképesztően destruktív hatással van a hadseregek moráljára. Ebből kifolyólag a háborúk fináléja az, ami a legjelentősebb kihívást jelenti a katonai felsővezetés számára.

Mivel egyre inkább növekszik a valószínűsége annak, hogy az orosz–ukrán háború a végső szakaszába lép, időszerű feltenni a kérdést: miként hat egy esetleges fegyvernyugvás közelsége a két hadsereg moráljára, és hogy csökkenti-e vagy éppen növeli az összeomlás lehetőségét?

Mielőtt azonban arról beszélnénk, hogy milyen körülmények között okozhatja a béke reménye a hadseregek összeomlását, talán érdemes néhány szót szólni arról, hogy mi az, ami a háborúban összetartja őket.

A kulcsszó a 

kohézió.

A katonai szociológia a kohézió kétféle formáját ismeri. Az egyik a horizontális kohézió, amit egy szebb magyar szóval bajtársiasságnak nevezhetünk. A másik pedig a vertikális kohézió, ami a katonai vezetés legitimitásáról és a belé vetett bizalomról szól.

A kutatás azt mutatja, hogy ha a fegyvernyugvás reménye egy győztesen előrehaladó hadsereget ér, akkor ez nem kezdi ki a kohézió két fent említett formáját. A bajtársiasság megmarad, sőt felerősödik, mivel a harcosok még jobban vigyáznak egymásra a célegyenesben. A függőleges kohézió is fennmarad, feltéve, hogy a katonai vezetők nem akarnak aránytalanul nagy kockázatokat vállalni az utolsó száz méteren. A lényeges változás, amit a győztes hadseregek katonáinál látunk, az a csökkenő hajlandóság a kockázatvállalásra.

Hogy miért?

Azért, mert senki sem akar egy háború utolsó áldozata lenni. Még azokban az esetekben is, amikor az egyetlen út a háború lezárására a teljes győzelem, és nem a tűzszünet, a kockázatvállalás szintje csökken, és a katonák egyre inkább a technológia és a tűzerő mögé bújva igyekeznek előrehaladni.
Ha a közelgő tűzszünet reménye egy olyan hadseregre zuhan rá, aminek semmi esélye győzelemmel lezárni a háborút, esetleg a vereségek sorozata után eleve komoly kohéziós problémákkal küzd, a béke reménye hihetetlenül destruktívvá válik.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor a harcosok felismerik, hogy a háború lezárása, illetve a lezárásának milyensége független a saját harctéri teljesítményüktől, akkor ez jelentős mértékben aláássa a vertikális kohéziót. Mert hát milyen legitimitása van egy olyan parancsnak, ami a célegyenesben veszélyezteti a katonák életét, amikor a kockázat, illetve áldozatvállalásnak már egyértelműen semmi hatása nincs a háború kimenetelére?

A remény destruktivitása két fokozatban érvényesül.

Az első fokozatban azt látjuk, hogy a horizontális kohézió a vertikális kohézió ellen fordul. A harcos úgy vigyáz a bajtársára, hogy elszabotálja a veszélyesnek ítélt parancsot, megtagadja azt vagy extrém esetben erőszakkal lép fel a parancsot elrendelő ellen. Mindez nem gyávaság, hanem a túlélés racionális kalkulusa. Ameddig a háború dübörög, a kompetens parancsnok a katona legjobb életbiztosítása. A béke reményének a betörésével ugyanez az aktivista parancsnok halálos veszélyforrássá válik a katonák számára.

A második fokozatban a közelgő béke reménye már a horizontális kohéziót is kikezdi, és mindenki saját magát próbálja menteni, elkerülve azt a nem igazán irigylésre méltó megtiszteltetést, hogy ő legyen a háború utolsó áldozata. Ez a folyamat általában dezertálásokkal kezdődik, és ha ezeknek a száma elér egy bizonyos kritikus tömeget, akkor már az alakulat széteséséről kell beszélnünk.

Mindezek ismeretében mire számíthatunk az orosz–ukrán háború fináléjában? Hogyan hathat, illetve hogyan hat már most a háború közeli lezárásának reménye a két hadviselő félre?

Az első és legjelentősebb különbség a két szemben álló hadsereg helyzetéből fakad.

1945 tavaszán se a nyugati, se a szovjet seregeket nem fenyegette összeomlással a háború közelgő lezárásának a reménye. A kockázatvállalás szintje az egyén szintjén talán megcsappant, gyalogsági rohamok helyett inkább a tüzérség és a légierő került előtérbe, de a győztes seregek lendülete nem tört meg. Valószínűleg ezt a dinamikát fogjuk látni az orosz–ukrán háború fináléjában is, az orosz oldalon. 

Az orosz hadsereg már igen hosszú ideje a sikerek sorozatát tudhatja magáénak, még akkor is, ha ezek a sikerek egyesek szemében nem ár-érték arányosak. A tény, hogy szerződéses katonákról van szó, még inkább valószínűsíti ezt a kimenetelt. A kockázatvállalás szintje csökkenni fog, ugyanakkor ennyi szenvedés után senki sem fog dezertálni, és ezzel lemondani a „félelem béréről”.

Az ukrán oldalon több forgatókönyvet látunk működésben, amelyek a következő történelmi esettanulmányokon alapulnak.

Az 1917-es francia forgatókönyv. 

Ukrajna leállítja a hadászati, illetve műveleti szintű offenzívákat, és stratégiai védelemre rendezkedik be. Mindeközben az ukrán katonai felsővezetés egy nyugat/NATO/Hajlandók Koalíciója-féle intervenció reményével próbálja lelassítani a hadsereg széthullását.

Az 1918-as német forgatókönyv.

 Ukrajna részvétele a tűzszüneti tárgyalásokon, a Trump-féle 28 pont stb. annak a beismerése, hogy Ukrajna ezt a háborút elveszítette. A tény, hogy a tűzszünet csupán részleges sikert biztosít Oroszország számára, meglehetősen aláássa az ukrán önpropagandát, miszerint a tét a nemzet és a haza megmaradása. Az a tűzszüneti szerződés, ami az ukrán politikai vezetésnek egzisztenciális fenyegetést jelenthet, a frontharcos számára a túlélés kulcsa. Ha az ukrán katonai vezetés még egy utolsó diplomáciasámfázó látványoffenzívát tervez, akkor az egy a 1918-as novemberi kie­lihez hasonló lázadáshoz vezethet.

Az 1951-es koreai forgatókönyv. 

Ez év júliusában tűzszüneti tárgyalások kezdődtek a harcoló felek között, de a háború igen jelentős intenzitással folytatódott még két éven át. A stratégiai védelemre berendezkedő ENSZ-, és ezen belül az amerikai csapatoknak igen súlyos kohéziós problémákkal kellett szembenézniük. Az egyre erősödő defetista hangulatot végül a frissen kinevezett Matthew Ridgway tábornoknak sikerült megfékeznie és a visszájára fordítania személyes példamutatásával és egy új parancsnoki szellem bevezetésével.

Amit az ukrán oldalon látunk, az mindhárom forgatókönyv jelenléte, jelentős átfedésekkel.

Az 1917-es francia forgatókönyv jelentős morális támogatást adott a háború kezdetétől fogva az ukrán hadseregnek, fenntartva a reményt, hogy ha még egy kis ideig kitartanak, akkor megérkezik a nyugati felmentő sereg. Azonban a tűzszüneti tárgyalások intenzívvé válásával egy ilyen közvetlen nyugati intervenció reális esélye még az eddiginél is alacsonyabbá válik. Az egyik remény kioltja a másikat. 

Egy 1951-es forgatókönyvnek a realitását az ukrán felsővezetésben végrehajtott őrségváltások szolgáltatták. Sajnálatos módon, az egymást követő kinevezettek közül látszólag egyik sem tartozik Matthew Ridgway tábornok súlycsoportjába. Ebből kifolyólag nem valószínű, hogy a meglévő kohéziós problémák, továbbá a küszöbönálló tűzszünet ellenszelében sikerülni fog megállítani a széthullás felgyorsulását.

Mindez elvezet minket az 1918-as németországi forgatókönyvhöz, a katonai vereségek és a közelgő tűzszünet reménye által gerjesztett összeomláshoz. Az ukrán politikai és katonai vezetés számára a legjelentősebb kihívás úgy menedzselni a háború lezárását, hogy közben elkerülik ezt a németországihoz hasonló katonai és politikai összeomlást. Ha az 1917-es francia forgatókönyv a múlt, akkor az 1918-as németországi forgatókönyv lehet a jövő Ukrajna számára.

Végül, de nem utolsósorban fontos tenni még egy igen fontos megjegyzést.

A nyugati diplomatáktól gyakran halljuk, hogy Oroszország nem akarja valójában lezárni a háborút, hanem inkább előnyt akar kovácsolni a tűzszüneti egyezményből. 

Ezek a vádak megmosolyogtatóan naivak és gyermetegek. Teljesen nyilvánvaló, hogy Oroszország racionális érdekérvényesítő hatalomként a diplomáciát nem a hadviselés ellenpontjának tekinti, hanem a hadviselés folytatásának más eszközökkel.

Az oroszok szempontjából a tűzszüneti tárgyalásoknak két szerepe van.

Az első, ahogy azt a fent említett ellenlábasai állítják: a tárgyalóasztalnál elérni azt, amit a harctéren mind ez idáig nem sikerült. A másik szerep ennél sokkal drámaibb: a tárgyalások és a közelgő fegyvernyugvás reményének fegyverként való alkalmazása az ukrán hadsereg kohéziója ellen.

Ha a remény destruktivitását kiaknázva sikerül egy, az 1918-as németországihoz hasonló összeomlási folyamatot beindítani Ukrajnában, akkor a végső orosz nyereség sokkal nagyobb lehet, mint az a néhány rongyos oblaszty, amelyeknek a birtoklásáért már annyi vér folyt.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu